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Трамп обошел вопрос, считает ли он Путина диктатором - 22.02.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Трамп обошел вопрос, считает ли он Путина диктатором
Трамп обошел вопрос, считает ли он Путина диктатором - 22.02.2025, ПРАЙМ
Трамп обошел вопрос, считает ли он Путина диктатором
Президент США Дональд Трамп обошел вопрос, считает ли он российского лидера Владимира Путина диктатором: вместо этого он предпочел сконцентрироваться на... | 22.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-22T02:53+0300
2025-02-22T02:53+0300
экономика
общество
мировая экономика
сша
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владимир путин
дональд трамп
джо байден
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ВАШИНГТОН, 22 фев - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп обошел вопрос, считает ли он российского лидера Владимира Путина диктатором: вместо этого он предпочел сконцентрироваться на урегулировании конфликта на Украине. Журналист в Белом доме напрямую спросил Трампа, считает ли он Путина диктатором. "Я думаю, что президент Путин и президент (Владимир) Зеленский должны встретиться. Потому что мы хотим прекратить убийства", - ответил американский президент. Несколькими днями ранее Трамп назвал Зеленского "неудавшимся комиком" и "диктатором". Он отметил, что Зеленский плохо справлялся даже с работой комедианта, выпрашивал деньги у США для конфликта, в котором не смог бы победить, а теперь не хочет проводить на Украине выборы президента. Оскорбительные высказывания в адрес Путина ранее неоднократно позволял себе экс-президент США Джо Байден. Сначала он спровоцировал дипломатический скандал, обозвав российского лидера "убийцей". Путин, комментируя эти слова, пожелал Байдену здоровья и отметил, что оценивать других людей – все равно что смотреть в зеркало. После начала спецоперации на Украине Байден прилюдно называл Путина "диктатором", "мясником", "военным преступником" и говорил, что тот "не может оставаться у власти". Трамп возлагает на своего предшественника ответственность за украинский кризис.
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общество , мировая экономика, сша, украина, владимир путин, дональд трамп, джо байден
Экономика, Общество , Мировая экономика, США, УКРАИНА, Владимир Путин, Дональд Трамп, Джо Байден
02:53 22.02.2025
 
Трамп обошел вопрос, считает ли он Путина диктатором

Президент США Трамп не стал отвечать на вопрос, считает ли он Путина диктатором

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ВАШИНГТОН, 22 фев - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп обошел вопрос, считает ли он российского лидера Владимира Путина диктатором: вместо этого он предпочел сконцентрироваться на урегулировании конфликта на Украине.
Журналист в Белом доме напрямую спросил Трампа, считает ли он Путина диктатором. "Я думаю, что президент Путин и президент (Владимир) Зеленский должны встретиться. Потому что мы хотим прекратить убийства", - ответил американский президент.
Несколькими днями ранее Трамп назвал Зеленского "неудавшимся комиком" и "диктатором". Он отметил, что Зеленский плохо справлялся даже с работой комедианта, выпрашивал деньги у США для конфликта, в котором не смог бы победить, а теперь не хочет проводить на Украине выборы президента.
Оскорбительные высказывания в адрес Путина ранее неоднократно позволял себе экс-президент США Джо Байден. Сначала он спровоцировал дипломатический скандал, обозвав российского лидера "убийцей". Путин, комментируя эти слова, пожелал Байдену здоровья и отметил, что оценивать других людей – все равно что смотреть в зеркало. После начала спецоперации на Украине Байден прилюдно называл Путина "диктатором", "мясником", "военным преступником" и говорил, что тот "не может оставаться у власти".
Трамп возлагает на своего предшественника ответственность за украинский кризис.
 
ЭкономикаОбществоМировая экономикаСШАУКРАИНАВладимир ПутинДональд ТрампДжо Байден
 
 
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