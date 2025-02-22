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СМИ заявили о планах НАТО о постройке военных трубопроводов в Германии - 22.02.2025, ПРАЙМ
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СМИ заявили о планах НАТО о постройке военных трубопроводов в Германии
СМИ заявили о планах НАТО о постройке военных трубопроводов в Германии - 22.02.2025, ПРАЙМ
СМИ заявили о планах НАТО о постройке военных трубопроводов в Германии
НАТО планирует продлить имеющиеся в Германии два военных трубопровода до Польши и Чехии, для снабжения войск керосином и дизелем в случае конфликта с Россией... | 22.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-22T17:19+0300
2025-02-22T17:20+0300
энергетика
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БЕРЛИН, 22 фев - ПРАЙМ. НАТО планирует продлить имеющиеся в Германии два военных трубопровода до Польши и Чехии, для снабжения войск керосином и дизелем в случае конфликта с Россией. Об этом сообщает издание Spiegel."НАТО хочет построить трубопроводы через Германию, чтобы снабжать войска топливом в случае войны с Россией", - пишет издание со ссылкой на источники, документацию НАТО и министерства обороны Германии.Согласно данным минобороны Германии, альянс намерен продлить имеющуюся со времен холодной войны трубопроводную структуру, идущую из Нижней Саксонии в Польшу и из Баварии в Чехию с целью решения вопроса снабжения дизелем и керосином войск в восточной части Европы.Кроме того, в Чехии и Польше необходимо будет построить новые трубопроводные системы для снабжения топливом военных бундесвера, которых разместят в Литве.Издание также отметило целью НАТО объединить инфраструктуру с военными трубопроводами Северной и Центральной Европы NEPS и CEPS. По данным Spiegel, ссылающегося на профильное строительное ведомство в минобороны Германии, общая стоимость работ в Германии составит 1,7 миллиарда евро. В свою очередь, общая стоимость проекта составит 21 миллиард евро, из которых Германия готова выделить 3,5 миллиарда. Ожидается, что проект может занять в общей сложности от 20 до 25 лет."Совет НАТО хотел завершить согласование строительства трубопровода к лету. Однако в связи с избранием президента США Дональда Трампа финансирование считается негарантированным", - пишет Spiegel. В ведомстве опасаются некоторых проволочек при прокладке трубопроводов, связанных с тем, что планируемая инфраструктура может проходить по частным владениям и национальным паркам, однако в министерстве надеются уладить сложности "мирным" путём, либо же лишая владельцев недвижимости имущественных прав. В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
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нато, германия, spiegel, сша, дональд трамп, газ
Энергетика, НАТО, ГЕРМАНИЯ, Spiegel, США, Дональд Трамп, Газ
17:19 22.02.2025 (обновлено: 17:20 22.02.2025)
 
СМИ заявили о планах НАТО о постройке военных трубопроводов в Германии

Spiegel: НАТО продлит военные трубопроводы в Германии в случае конфликта с РФ

© Фото : NATOФлаги НАТО в Роттердаме, Нидерланды
Флаги НАТО в Роттердаме, Нидерланды - ПРАЙМ, 1920, 22.02.2025
© Фото : NATO
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БЕРЛИН, 22 фев - ПРАЙМ. НАТО планирует продлить имеющиеся в Германии два военных трубопровода до Польши и Чехии, для снабжения войск керосином и дизелем в случае конфликта с Россией. Об этом сообщает издание Spiegel.
"НАТО хочет построить трубопроводы через Германию, чтобы снабжать войска топливом в случае войны с Россией", - пишет издание со ссылкой на источники, документацию НАТО и министерства обороны Германии.
Согласно данным минобороны Германии, альянс намерен продлить имеющуюся со времен холодной войны трубопроводную структуру, идущую из Нижней Саксонии в Польшу и из Баварии в Чехию с целью решения вопроса снабжения дизелем и керосином войск в восточной части Европы.
Кроме того, в Чехии и Польше необходимо будет построить новые трубопроводные системы для снабжения топливом военных бундесвера, которых разместят в Литве.
Издание также отметило целью НАТО объединить инфраструктуру с военными трубопроводами Северной и Центральной Европы NEPS и CEPS. По данным Spiegel, ссылающегося на профильное строительное ведомство в минобороны Германии, общая стоимость работ в Германии составит 1,7 миллиарда евро. В свою очередь, общая стоимость проекта составит 21 миллиард евро, из которых Германия готова выделить 3,5 миллиарда. Ожидается, что проект может занять в общей сложности от 20 до 25 лет.
"Совет НАТО хотел завершить согласование строительства трубопровода к лету. Однако в связи с избранием президента США Дональда Трампа финансирование считается негарантированным", - пишет Spiegel.
В ведомстве опасаются некоторых проволочек при прокладке трубопроводов, связанных с тем, что планируемая инфраструктура может проходить по частным владениям и национальным паркам, однако в министерстве надеются уладить сложности "мирным" путём, либо же лишая владельцев недвижимости имущественных прав.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
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