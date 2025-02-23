https://1prime.ru/20250223/avto-855175200.html

В России начались продажи обновленного кроссовера Toyota RAV4

В России начались продажи обновленного кроссовера Toyota RAV4 - 23.02.2025, ПРАЙМ

В России начались продажи обновленного кроссовера Toyota RAV4

В России для покупки стала доступна обновленная версия кроссовера Toyota RAV4, сообщает портал "Автоновости дня". | 23.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-23T12:50+0300

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2025-02-23T12:50+0300

авто

toyota

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россия

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МОСКВА, 23 фев - ПРАЙМ. В России для покупки стала доступна обновленная версия кроссовера Toyota RAV4, сообщает портал "Автоновости дня". В 2022 году кроссоверы собирались в Санкт-Петербурге, теперь обновленная версия автомобиля доступна в России за счет параллельного импорта. По данным портала, минимальная цена на обновленную версию Toyota RAV4 составляет 3 миллиона рублей, однако стоит учитывать, что цена зависит не только от региона продажи, но и от комплектации. Так, за минимальную сумму компании из Москвы и Краснодара предлагают привезти новый RAV4 на заказ с учетом утилизационного сбора, отметил "Автоновости дня".Для покупки также предлагают версии с 2,0-литровым атмосферным двигателем мощностью 149 л.с., а также плагин-гибридные кроссоверы, оснащенные 2,5-литровым двигателем мощностью 177 л.с. и двумя электромоторами мощностью 182 л.с. и 54 л.с., с суммарной пиковой мощностью 306 л.с. В Хабаровске кроссовер такой сборки можно приобрести за 4,4 миллиона рублей.По данным портала, самая низкая цена на Toyota RAV4 в наличии наблюдается в Мурманске: там кроссовер стоит 3,57 миллиона рублей. Что касается предложений по импортированным авто, на данный момент размещено уже более 800 объявлений. В Казани "заказные" кроссоверы стоят примерно от 3,2 миллионов рублей, во Владивостоке — от 3,3 миллионов, а в Екатеринбурге — от 3,6 миллионов рублей.

https://1prime.ru/20250223/avtomobili-855172438.html

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авто, toyota, покупка автомобиля, россия, бизнес