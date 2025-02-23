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В России начались продажи обновленного кроссовера Toyota RAV4 - 23.02.2025, ПРАЙМ
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В России начались продажи обновленного кроссовера Toyota RAV4
В России начались продажи обновленного кроссовера Toyota RAV4 - 23.02.2025, ПРАЙМ
В России начались продажи обновленного кроссовера Toyota RAV4
В России для покупки стала доступна обновленная версия кроссовера Toyota RAV4, сообщает портал "Автоновости дня". | 23.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-23T12:50+0300
2025-02-23T12:50+0300
авто
toyota
покупка автомобиля
россия
бизнес
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МОСКВА, 23 фев - ПРАЙМ. В России для покупки стала доступна обновленная версия кроссовера Toyota RAV4, сообщает портал "Автоновости дня". В 2022 году кроссоверы собирались в Санкт-Петербурге, теперь обновленная версия автомобиля доступна в России за счет параллельного импорта. По данным портала, минимальная цена на обновленную версию Toyota RAV4 составляет 3 миллиона рублей, однако стоит учитывать, что цена зависит не только от региона продажи, но и от комплектации. Так, за минимальную сумму компании из Москвы и Краснодара предлагают привезти новый RAV4 на заказ с учетом утилизационного сбора, отметил "Автоновости дня".Для покупки также предлагают версии с 2,0-литровым атмосферным двигателем мощностью 149 л.с., а также плагин-гибридные кроссоверы, оснащенные 2,5-литровым двигателем мощностью 177 л.с. и двумя электромоторами мощностью 182 л.с. и 54 л.с., с суммарной пиковой мощностью 306 л.с. В Хабаровске кроссовер такой сборки можно приобрести за 4,4 миллиона рублей.По данным портала, самая низкая цена на Toyota RAV4 в наличии наблюдается в Мурманске: там кроссовер стоит 3,57 миллиона рублей. Что касается предложений по импортированным авто, на данный момент размещено уже более 800 объявлений. В Казани "заказные" кроссоверы стоят примерно от 3,2 миллионов рублей, во Владивостоке — от 3,3 миллионов, а в Екатеринбурге — от 3,6 миллионов рублей.
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авто, toyota, покупка автомобиля, россия, бизнес
Авто, Toyota, покупка автомобиля, РОССИЯ, Бизнес
12:50 23.02.2025
 
В России начались продажи обновленного кроссовера Toyota RAV4

"Автоновости дня": в Россию активно ввозят новые Toyota RAV4

© Фото : пресс-служба компании Тойота (PR-агентство Comunica)" Toyota RAV4
 Toyota RAV4 - ПРАЙМ, 1920, 23.02.2025
© Фото : пресс-служба компании Тойота (PR-агентство Comunica)
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МОСКВА, 23 фев - ПРАЙМ. В России для покупки стала доступна обновленная версия кроссовера Toyota RAV4, сообщает портал "Автоновости дня".
В 2022 году кроссоверы собирались в Санкт-Петербурге, теперь обновленная версия автомобиля доступна в России за счет параллельного импорта.
По данным портала, минимальная цена на обновленную версию Toyota RAV4 составляет 3 миллиона рублей, однако стоит учитывать, что цена зависит не только от региона продажи, но и от комплектации. Так, за минимальную сумму компании из Москвы и Краснодара предлагают привезти новый RAV4 на заказ с учетом утилизационного сбора, отметил "Автоновости дня".
Для покупки также предлагают версии с 2,0-литровым атмосферным двигателем мощностью 149 л.с., а также плагин-гибридные кроссоверы, оснащенные 2,5-литровым двигателем мощностью 177 л.с. и двумя электромоторами мощностью 182 л.с. и 54 л.с., с суммарной пиковой мощностью 306 л.с. В Хабаровске кроссовер такой сборки можно приобрести за 4,4 миллиона рублей.
По данным портала, самая низкая цена на Toyota RAV4 в наличии наблюдается в Мурманске: там кроссовер стоит 3,57 миллиона рублей. Что касается предложений по импортированным авто, на данный момент размещено уже более 800 объявлений. В Казани "заказные" кроссоверы стоят примерно от 3,2 миллионов рублей, во Владивостоке — от 3,3 миллионов, а в Екатеринбурге — от 3,6 миллионов рублей.
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АвтоToyotaпокупка автомобиляРОССИЯБизнес
 
 
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