https://1prime.ru/20250223/erdogan-855180809.html

Эрдоган заявил Макрону, что готов принять переговоры по Украине

Эрдоган заявил Макрону, что готов принять переговоры по Украине - 23.02.2025, ПРАЙМ

Эрдоган заявил Макрону, что готов принять переговоры по Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров с французским коллегой Эммануэлем Макроном заявил о необходимости начать переговоры по... | 23.02.2025, ПРАЙМ

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АНКАРА, 23 фев - ПРАЙМ. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров с французским коллегой Эммануэлем Макроном заявил о необходимости начать переговоры по Украине, не исключающие обе стороны конфликта, по словам турецкого лидера, Анкара готова принять переговоры. Эрдоган провел в воскресенье телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном. В ходе беседы обсуждались двусторонние отношения между Турцией и Францией, региональные и глобальные вопросы. "Президент Эрдоган заявил, что Турция продолжает свои усилия по прекращению войны между Россией и Украиной и достижению справедливого и прочного мира, и что как страна, которая смогла несколько раз усадить враждующие стороны за стол переговоров, Турция может внести свой вклад в мирные переговоры, в том числе принять их у себя, и что важно начать переговорный процесс, который не исключает обе стороны конфликта", - сообщила канцелярия турецкого лидера. Эрдоган также заявил, что план по перемещению палестинцев в Египет, Иорданию или любую другую третью страну не может быть принят. "Президент Эрдоган и президент Франции Макрон договорились о более скоординированной работе в новый период в качестве лидеров двух союзников по НАТО", - уточнила канцелярия.

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франция

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турция, франция, украина, реджеп тайип эрдоган, эммануэль макрон