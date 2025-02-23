Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эрдоган заявил Макрону, что готов принять переговоры по Украине - 23.02.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20250223/erdogan-855180809.html
Эрдоган заявил Макрону, что готов принять переговоры по Украине
Эрдоган заявил Макрону, что готов принять переговоры по Украине - 23.02.2025, ПРАЙМ
Эрдоган заявил Макрону, что готов принять переговоры по Украине
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров с французским коллегой Эммануэлем Макроном заявил о необходимости начать переговоры по... | 23.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-23T21:11+0300
2025-02-23T21:12+0300
спецоперация на украине
турция
франция
украина
реджеп тайип эрдоган
эммануэль макрон
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/03/849716124_0:201:2927:1847_1920x0_80_0_0_31449f2f6260d529591af9bffec6b787.jpg
АНКАРА, 23 фев - ПРАЙМ. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров с французским коллегой Эммануэлем Макроном заявил о необходимости начать переговоры по Украине, не исключающие обе стороны конфликта, по словам турецкого лидера, Анкара готова принять переговоры. Эрдоган провел в воскресенье телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном. В ходе беседы обсуждались двусторонние отношения между Турцией и Францией, региональные и глобальные вопросы. "Президент Эрдоган заявил, что Турция продолжает свои усилия по прекращению войны между Россией и Украиной и достижению справедливого и прочного мира, и что как страна, которая смогла несколько раз усадить враждующие стороны за стол переговоров, Турция может внести свой вклад в мирные переговоры, в том числе принять их у себя, и что важно начать переговорный процесс, который не исключает обе стороны конфликта", - сообщила канцелярия турецкого лидера. Эрдоган также заявил, что план по перемещению палестинцев в Египет, Иорданию или любую другую третью страну не может быть принят. "Президент Эрдоган и президент Франции Макрон договорились о более скоординированной работе в новый период в качестве лидеров двух союзников по НАТО", - уточнила канцелярия.
https://1prime.ru/20250223/zelenskiy-855180487.html
турция
франция
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/03/849716124_98:0:2829:2048_1920x0_80_0_0_2fe14bae3c5d8d7684dd48061db15d4b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
турция, франция, украина, реджеп тайип эрдоган, эммануэль макрон
Спецоперация на Украине, ТУРЦИЯ, ФРАНЦИЯ, УКРАИНА, Реджеп Тайип Эрдоган, Эммануэль Макрон
21:11 23.02.2025 (обновлено: 21:12 23.02.2025)
 
Эрдоган заявил Макрону, что готов принять переговоры по Украине

Эрдоган заявил Макрону о готовности Турции принять переговоры по Украине

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган на саммите ШОС
Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган на саммите ШОС - ПРАЙМ, 1920, 23.02.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
АНКАРА, 23 фев - ПРАЙМ. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров с французским коллегой Эммануэлем Макроном заявил о необходимости начать переговоры по Украине, не исключающие обе стороны конфликта, по словам турецкого лидера, Анкара готова принять переговоры.
Эрдоган провел в воскресенье телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном. В ходе беседы обсуждались двусторонние отношения между Турцией и Францией, региональные и глобальные вопросы.
"Президент Эрдоган заявил, что Турция продолжает свои усилия по прекращению войны между Россией и Украиной и достижению справедливого и прочного мира, и что как страна, которая смогла несколько раз усадить враждующие стороны за стол переговоров, Турция может внести свой вклад в мирные переговоры, в том числе принять их у себя, и что важно начать переговорный процесс, который не исключает обе стороны конфликта", - сообщила канцелярия турецкого лидера.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 23.02.2025
Трамп прав. Лидерам Запада придется признать истинную сущность Зеленского
20:40
Эрдоган также заявил, что план по перемещению палестинцев в Египет, Иорданию или любую другую третью страну не может быть принят.
"Президент Эрдоган и президент Франции Макрон договорились о более скоординированной работе в новый период в качестве лидеров двух союзников по НАТО", - уточнила канцелярия.
 
Спецоперация на УкраинеТУРЦИЯФРАНЦИЯУКРАИНАРеджеп Тайип ЭрдоганЭммануэль Макрон
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала