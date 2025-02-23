https://1prime.ru/20250223/estoniya-855174559.html

Премьер Эстонии сообщил о передаче ВСУ десяти тысяч снарядов и вооружений

Премьер Эстонии сообщил о передаче ВСУ десяти тысяч снарядов и вооружений - 23.02.2025, ПРАЙМ

Премьер Эстонии сообщил о передаче ВСУ десяти тысяч снарядов и вооружений

Эстония передаст Украине десять тысяч артиллерийских снарядов и продукцию собственной оборонной промышленности на сумму более 100 миллионов евро. Об этом заявил | 23.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-23T11:10+0300

2025-02-23T11:10+0300

2025-02-23T11:10+0300

вооружения

эстония

всу

украина

оружие

поставки вооружений

https://cdnn.1prime.ru/img/84136/24/841362419_0:129:2401:1479_1920x0_80_0_0_d68af368a6c3d457dc8916bb272a1c57.jpg

МОСКВА, 23 фев - ПРАЙМ. Эстония передаст Украине десять тысяч артиллерийских снарядов и продукцию собственной оборонной промышленности на сумму более 100 миллионов евро. Об этом заявил премьер-министр Эстонии Кристен Михал. "Чтобы укрепить позиции Украины и усилить давление на Россию, Эстония направляет украинским бойцам десять тысяч артиллерийских снарядов... При первой же возможности к этому добавится продукция нашей оборонной промышленности стоимостью более 100 миллионов евро", - написал эстонский премьер на своей странице в соцсети X. Кроме того, Михал добавил, что Эстония передаст ВСУ 750 тысяч продовольственных пайков. Ранее западные СМИ сообщали, что Франция и Эстония проведут 24 ноября встречу в видеоформате глав минобороны более 10 европейских стран для обсуждения усиления помощи Киеву. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://1prime.ru/20250220/kpp-855119775.html

эстония

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

эстония, всу, украина, оружие, поставки вооружений