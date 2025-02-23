https://1prime.ru/20250223/germaniya-855177700.html
В избирательных участках в немецком Котбусе жалуются на проблемы со светом
В избирательных участках в немецком Котбусе жалуются на проблемы со светом - 23.02.2025, ПРАЙМ
В избирательных участках в немецком Котбусе жалуются на проблемы со светом
Четыре избирательных участка в немецком Котбусе, расположенном на востоке страны, остались без света во время парламентских выборов, когда в ряде районов города | 23.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-23T16:19+0300
2025-02-23T16:19+0300
2025-02-23T16:19+0300
германия
spiegel
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МОСКВА, 23 фев - ПРАЙМ. Четыре избирательных участка в немецком Котбусе, расположенном на востоке страны, остались без света во время парламентских выборов, когда в ряде районов города произошел сбой электроснабжения, сообщает журнал Spiegel. С позднего вечера субботы в ряде районов Котбуса, особенно на севере, нет электричества, а в некоторых местах и отопления, сообщает Spiegel. "Пострадали четыре из 53 избирательных участков в городе", - пишет журнал со ссылкой на заместителя председателя окружного избиркома Андреаса Поле. Отмечается, что на одном избирательном участке для обеспечения освещения пришлось воспользоваться помощью пожарной бригады. Досрочные парламентские выборы проходят в Германии в воскресенье, избирательные участки открылись в 08.00 по местному времени и будут работать ближайшие десять часов. По опросам, социал-демократы (СДПГ) действующего канцлера Олафа Шольца идут третьими, уступая оппозиционному блоку Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ).
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германия, spiegel, свет, электричество, выборы
ГЕРМАНИЯ, Spiegel, свет, электричество, Выборы
В избирательных участках в немецком Котбусе жалуются на проблемы со светом
Spiegel: несколько избирательных участков в немецком Котбусе остались без света
МОСКВА, 23 фев - ПРАЙМ. Четыре избирательных участка в немецком Котбусе, расположенном на востоке страны, остались без света во время парламентских выборов, когда в ряде районов города произошел сбой электроснабжения, сообщает журнал Spiegel.
С позднего вечера субботы в ряде районов Котбуса, особенно на севере, нет электричества, а в некоторых местах и отопления, сообщает Spiegel.
"Пострадали четыре из 53 избирательных участков в городе", - пишет журнал со ссылкой на заместителя председателя окружного избиркома Андреаса Поле.
Отмечается, что на одном избирательном участке для обеспечения освещения пришлось воспользоваться помощью пожарной бригады.
Досрочные парламентские выборы проходят в Германии в воскресенье, избирательные участки открылись в 08.00 по местному времени и будут работать ближайшие десять часов. По опросам, социал-демократы (СДПГ) действующего канцлера Олафа Шольца идут третьими, уступая оппозиционному блоку Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ).
В Германии открылись избирательные участки для досрочных выборов