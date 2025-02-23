Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В избирательных участках в немецком Котбусе жалуются на проблемы со светом - 23.02.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250223/germaniya-855177700.html
В избирательных участках в немецком Котбусе жалуются на проблемы со светом
В избирательных участках в немецком Котбусе жалуются на проблемы со светом - 23.02.2025, ПРАЙМ
В избирательных участках в немецком Котбусе жалуются на проблемы со светом
Четыре избирательных участка в немецком Котбусе, расположенном на востоке страны, остались без света во время парламентских выборов, когда в ряде районов города | 23.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-23T16:19+0300
2025-02-23T16:19+0300
германия
spiegel
свет
электричество
выборы
https://cdnn.1prime.ru/img/76356/58/763565827_0:0:3009:1693_1920x0_80_0_0_2f7f10f37579fe07ce0615d02a7a97ae.jpg
МОСКВА, 23 фев - ПРАЙМ. Четыре избирательных участка в немецком Котбусе, расположенном на востоке страны, остались без света во время парламентских выборов, когда в ряде районов города произошел сбой электроснабжения, сообщает журнал Spiegel. С позднего вечера субботы в ряде районов Котбуса, особенно на севере, нет электричества, а в некоторых местах и ​​отопления, сообщает Spiegel. "Пострадали четыре из 53 избирательных участков в городе", - пишет журнал со ссылкой на заместителя председателя окружного избиркома Андреаса Поле. Отмечается, что на одном избирательном участке для обеспечения освещения пришлось воспользоваться помощью пожарной бригады. Досрочные парламентские выборы проходят в Германии в воскресенье, избирательные участки открылись в 08.00 по местному времени и будут работать ближайшие десять часов. По опросам, социал-демократы (СДПГ) действующего канцлера Олафа Шольца идут третьими, уступая оппозиционному блоку Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ).
https://1prime.ru/20250223/vybory-855173960.html
германия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76356/58/763565827_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_3b0bee51fb018324f110be8023ba10fe.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
германия, spiegel, свет, электричество, выборы
ГЕРМАНИЯ, Spiegel, свет, электричество, Выборы
16:19 23.02.2025
 
В избирательных участках в немецком Котбусе жалуются на проблемы со светом

Spiegel: несколько избирательных участков в немецком Котбусе остались без света

© fotolia.com / Bernd LeitnerБундестаг
Бундестаг - ПРАЙМ, 1920, 23.02.2025
© fotolia.com / Bernd Leitner
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 23 фев - ПРАЙМ. Четыре избирательных участка в немецком Котбусе, расположенном на востоке страны, остались без света во время парламентских выборов, когда в ряде районов города произошел сбой электроснабжения, сообщает журнал Spiegel.
С позднего вечера субботы в ряде районов Котбуса, особенно на севере, нет электричества, а в некоторых местах и ​​отопления, сообщает Spiegel.
"Пострадали четыре из 53 избирательных участков в городе", - пишет журнал со ссылкой на заместителя председателя окружного избиркома Андреаса Поле.
Отмечается, что на одном избирательном участке для обеспечения освещения пришлось воспользоваться помощью пожарной бригады.
Досрочные парламентские выборы проходят в Германии в воскресенье, избирательные участки открылись в 08.00 по местному времени и будут работать ближайшие десять часов. По опросам, социал-демократы (СДПГ) действующего канцлера Олафа Шольца идут третьими, уступая оппозиционному блоку Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ).
Флаг Германии, Берлин
В Германии открылись избирательные участки для досрочных выборов
10:14
 
ГЕРМАНИЯSpiegelсветэлектричествоВыборы
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала