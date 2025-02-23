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Россия и Мьянма увеличат число точек приема карт "Мир", сообщили в ЦБ - 23.02.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250223/karty-855174422.html
Россия и Мьянма увеличат число точек приема карт "Мир", сообщили в ЦБ
Россия и Мьянма увеличат число точек приема карт "Мир", сообщили в ЦБ - 23.02.2025, ПРАЙМ
Россия и Мьянма увеличат число точек приема карт "Мир", сообщили в ЦБ
Число точек приема российских карт "Мир" в Мьянме, особенно на курортах, для удобства расчетов туристов планируется увеличить, сообщил статс-секретарь,... | 23.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-23T10:56+0300
2025-02-23T10:56+0300
экономика
мьянма
россия
банки
финансы
банк россия
карта "мир"
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НЕЙПЬИДО (Мьянма), 23 фев - ПРАЙМ. Число точек приема российских карт "Мир" в Мьянме, особенно на курортах, для удобства расчетов туристов планируется увеличить, сообщил статс-секретарь, заместитель председателя Банка России Алексей Гузнов журналистам в кулуарах заседания российско-мьянманской межправкомиссии. Пятая межправительственной комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству проходит в рамках официального визита российской делегации во главе с министром экономического развития РФ Максимом Решетниковым в мьянманскую столицу Нейпьидо. "Мы также смогли добиться прогресса в области обеспечения расчетов для туризма для российских граждан. Здесь, на территории Мьянмы, принимается карта "Мир", к сожалению, далеко еще не во всяком месте. Это перспектива нашего взаимодействия - но более 60 терминалов уже открыты. Сейчас обсуждается вопрос о том, чтобы работали банкоматы, в которых российские туристы, граждане России, могли бы получать наличные деньги в случае, если они едут в Мьянму", - сказал Гузнов. По словам главы Минэкономразвития Решетникова, возможность приема карт платежной системы "Мир" в отелях Мьянмы важна и для дальнейшего развития туризма, который является одним из приоритетов сотрудничества двух стран.
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мьянма, россия, банки, финансы, банк россия, карта "мир"
Экономика, МЬЯНМА, РОССИЯ, Банки, Финансы, банк Россия, карта "Мир"
10:56 23.02.2025
 
Россия и Мьянма увеличат число точек приема карт "Мир", сообщили в ЦБ

Гузнов: Россия планирует увеличить число точек приема карт "Мир" в Мьянме

© РИА Новости . Игорь Егоров | Перейти в медиабанкКарты "Мир" за рубежом
Карты Мир за рубежом - ПРАЙМ, 1920, 23.02.2025
© РИА Новости . Игорь Егоров
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НЕЙПЬИДО (Мьянма), 23 фев - ПРАЙМ. Число точек приема российских карт "Мир" в Мьянме, особенно на курортах, для удобства расчетов туристов планируется увеличить, сообщил статс-секретарь, заместитель председателя Банка России Алексей Гузнов журналистам в кулуарах заседания российско-мьянманской межправкомиссии.
Пятая межправительственной комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству проходит в рамках официального визита российской делегации во главе с министром экономического развития РФ Максимом Решетниковым в мьянманскую столицу Нейпьидо.
"Мы также смогли добиться прогресса в области обеспечения расчетов для туризма для российских граждан. Здесь, на территории Мьянмы, принимается карта "Мир", к сожалению, далеко еще не во всяком месте. Это перспектива нашего взаимодействия - но более 60 терминалов уже открыты. Сейчас обсуждается вопрос о том, чтобы работали банкоматы, в которых российские туристы, граждане России, могли бы получать наличные деньги в случае, если они едут в Мьянму", - сказал Гузнов.
По словам главы Минэкономразвития Решетникова, возможность приема карт платежной системы "Мир" в отелях Мьянмы важна и для дальнейшего развития туризма, который является одним из приоритетов сотрудничества двух стран.
Янгон, Мьянма - ПРАЙМ, 1920, 23.02.2025
ЦБ сообщил о работе России и Мьянмы над ростом взаиморасчетов в нацвалютах
10:53
 
ЭкономикаМЬЯНМАРОССИЯБанкиФинансыбанк Россиякарта "Мир"
 
 
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