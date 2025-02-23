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Россия и Мьянма увеличат число точек приема карт "Мир", сообщили в ЦБ

Россия и Мьянма увеличат число точек приема карт "Мир", сообщили в ЦБ - 23.02.2025, ПРАЙМ

Россия и Мьянма увеличат число точек приема карт "Мир", сообщили в ЦБ

Число точек приема российских карт "Мир" в Мьянме, особенно на курортах, для удобства расчетов туристов планируется увеличить, сообщил статс-секретарь,... | 23.02.2025, ПРАЙМ

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2025-02-23T10:56+0300

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НЕЙПЬИДО (Мьянма), 23 фев - ПРАЙМ. Число точек приема российских карт "Мир" в Мьянме, особенно на курортах, для удобства расчетов туристов планируется увеличить, сообщил статс-секретарь, заместитель председателя Банка России Алексей Гузнов журналистам в кулуарах заседания российско-мьянманской межправкомиссии. Пятая межправительственной комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству проходит в рамках официального визита российской делегации во главе с министром экономического развития РФ Максимом Решетниковым в мьянманскую столицу Нейпьидо. "Мы также смогли добиться прогресса в области обеспечения расчетов для туризма для российских граждан. Здесь, на территории Мьянмы, принимается карта "Мир", к сожалению, далеко еще не во всяком месте. Это перспектива нашего взаимодействия - но более 60 терминалов уже открыты. Сейчас обсуждается вопрос о том, чтобы работали банкоматы, в которых российские туристы, граждане России, могли бы получать наличные деньги в случае, если они едут в Мьянму", - сказал Гузнов. По словам главы Минэкономразвития Решетникова, возможность приема карт платежной системы "Мир" в отелях Мьянмы важна и для дальнейшего развития туризма, который является одним из приоритетов сотрудничества двух стран.

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