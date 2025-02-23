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Курды возобновили экспорт нефти и газа на северо-восток Сирии

Курды возобновили экспорт нефти и газа на северо-восток Сирии - 23.02.2025, ПРАЙМ

Курды возобновили экспорт нефти и газа на северо-восток Сирии

Автономная администрация курдов на северо-востоке Сирии возобновила экспорт нефти и природного газа в районы, подконтрольные новым властям страны, сообщил... | 23.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-23T01:25+0300

2025-02-23T01:25+0300

2025-02-23T01:25+0300

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КАИР, 23 фев - ПРАЙМ. Автономная администрация курдов на северо-востоке Сирии возобновила экспорт нефти и природного газа в районы, подконтрольные новым властям страны, сообщил представитель сирийского министерства нефти и минеральных ресурсов Ахмед ас-Сулейман. "Министерство нефти и минеральных ресурсов подтверждает, что возобновление экспорта нефти и природного газа с северо-востока Сирии состоялось в соответствии с контрактом, который был заключен ранее. Он был юридически изучен, в него были внесены необходимые поправки", - сообщил ас-Сулейман сирийскому госагентству SANA. Он отметил, что пока экспорт возобновлен на период, который составит три месяца. После начала сирийского кризиса в 2011 году формирования "Сирийских демократических сил", чью основу составляют курдские отряды самообороны YPG, при поддержке американских военных объявили о создании своей автономной администрации на подконтрольных им территориях в сирийских провинциях Алеппо, Эль-Хасаке, Ракка и Дейр-эз-Зор. Они не вступали в боевые действия с правительственными силами Сирии при бывшем президенте страны Башаре Асаде и сохраняли свой военный потенциал при поддержке присутствующих на северо-востоке Сирии вооруженных сил международной коалиции во главе с США под предлогом борьбы с террористической группировкой ИГ (ИГИЛ, "Исламское государство", запрещена в РФ). В конце ноября 2024 года вооружённые оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. Восьмого декабря они вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Десятого декабря Мухаммед аль-Башир, возглавлявший так называемое правительство спасения в провинции Идлиб, объявил о своём назначении руководителем сирийского кабмина переходного периода. Глава новой сирийской администрации Ахмед аш-Шараа 29 января был объявлен президентом Сирии на время переходного периода, который, по его словам, может занять до пяти лет.

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нефть, сирия, каир, алеппо, башар асад