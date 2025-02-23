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Западные компании зондируют перспективы возврата в РФ, заявил Решетников
Западные компании зондируют перспективы возврата в РФ, заявил Решетников - 23.02.2025, ПРАЙМ
Западные компании зондируют перспективы возврата в РФ, заявил Решетников
Западные компании, хотя и не юридически, обращались с предложениями о возвращении в РФ, зондируют в информационном поле такие перспективы, но российский бизнес, | 23.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-23T14:31+0300
2025-02-23T14:31+0300
2025-02-23T14:32+0300
экономика
максим решетников
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НЕЙПЬИДО (Мьянма), 23 фев - ПРАЙМ. Западные компании, хотя и не юридически, обращались с предложениями о возвращении в РФ, зондируют в информационном поле такие перспективы, но российский бизнес, который сделал большие инвестиции, в приоритете, заявил журналистам глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников. "Пока каких-то юридических обращений к нам не было. Но явно идет зондирование в информационном поле. Но тут вопрос в другом, что вся информационная волна достаточно сильно обеспокоила наш бизнес. Потому что люди деньги вкладывают, люди все-таки рассчитывают, что будет какая-то предсказуемость", - добавил министр. По его словам, для российских властей очень важно, чтобы эти инвестиции не сгорели. "Поэтому будем относиться к этому (возвращению западных компаний - ред.) индивидуально, конечно, очень внимательно смотреть", - заключил он. Ранее ряд СМИ и Telegram-каналов со ссылкой на источники начали писать о якобы имеющихся планах возврата некоторых иностранных брендов и компаний в Россию.
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максим решетников, минэкономразвития рф, ушедшие компании
Экономика, Максим Решетников, Минэкономразвития РФ, ушедшие компании
Западные компании зондируют перспективы возврата в РФ, заявил Решетников
Решетников: западные компании обращались с предложениями о возвращении в Россию
НЕЙПЬИДО (Мьянма), 23 фев - ПРАЙМ. Западные компании, хотя и не юридически, обращались с предложениями о возвращении в РФ, зондируют в информационном поле такие перспективы, но российский бизнес, который сделал большие инвестиции, в приоритете, заявил журналистам глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.
"Пока каких-то юридических обращений к нам не было. Но явно идет зондирование в информационном поле. Но тут вопрос в другом, что вся информационная волна достаточно сильно обеспокоила наш бизнес. Потому что люди деньги вкладывают, люди все-таки рассчитывают, что будет какая-то предсказуемость", - добавил министр.
По его словам, для российских властей очень важно, чтобы эти инвестиции не сгорели. "Поэтому будем относиться к этому (возвращению западных компаний - ред.) индивидуально, конечно, очень внимательно смотреть", - заключил он.
Ранее ряд СМИ и Telegram-каналов со ссылкой на источники начали писать о якобы имеющихся планах возврата некоторых иностранных брендов и компаний в Россию.
Мантуров высказался про возвращение зарубежных авиастроителей на рынок РФ