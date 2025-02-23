https://1prime.ru/20250223/reshetnikov-855176576.html

Западные компании зондируют перспективы возврата в РФ, заявил Решетников

Западные компании зондируют перспективы возврата в РФ, заявил Решетников - 23.02.2025, ПРАЙМ

Западные компании зондируют перспективы возврата в РФ, заявил Решетников

Западные компании, хотя и не юридически, обращались с предложениями о возвращении в РФ, зондируют в информационном поле такие перспективы, но российский бизнес, | 23.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-23T14:31+0300

2025-02-23T14:31+0300

2025-02-23T14:32+0300

экономика

максим решетников

минэкономразвития рф

ушедшие компании

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НЕЙПЬИДО (Мьянма), 23 фев - ПРАЙМ. Западные компании, хотя и не юридически, обращались с предложениями о возвращении в РФ, зондируют в информационном поле такие перспективы, но российский бизнес, который сделал большие инвестиции, в приоритете, заявил журналистам глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников. "Пока каких-то юридических обращений к нам не было. Но явно идет зондирование в информационном поле. Но тут вопрос в другом, что вся информационная волна достаточно сильно обеспокоила наш бизнес. Потому что люди деньги вкладывают, люди все-таки рассчитывают, что будет какая-то предсказуемость", - добавил министр. По его словам, для российских властей очень важно, чтобы эти инвестиции не сгорели. "Поэтому будем относиться к этому (возвращению западных компаний - ред.) индивидуально, конечно, очень внимательно смотреть", - заключил он. Ранее ряд СМИ и Telegram-каналов со ссылкой на источники начали писать о якобы имеющихся планах возврата некоторых иностранных брендов и компаний в Россию.

https://1prime.ru/20250223/samolet-855176307.html

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максим решетников, минэкономразвития рф, ушедшие компании