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Военный священник рассказал, что за Россию "взялись по-серьезному"

Военный священник рассказал, что за Россию "взялись по-серьезному" - 23.02.2025, ПРАЙМ

Военный священник рассказал, что за Россию "взялись по-серьезному"

За Россию "взялись по-серьезному", питать иллюзий насчет переговоров, что они "снимут все вопросы", не стоит, нужно молиться, жить по-христиански и исполнять... | 23.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-23T05:17+0300

2025-02-23T05:17+0300

2025-02-23T05:17+0300

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МОСКВА, 23 фев – ПРАЙМ. За Россию "взялись по-серьезному", питать иллюзий насчет переговоров, что они "снимут все вопросы", не стоит, нужно молиться, жить по-христиански и исполнять свой долг: военные - на своем месте, гражданские - на своем, рассказал в интервью РИА Новости главный военный священник в зоне проведения СВО, кавалер трех орденов Мужества протоиерей Дмитрий Василенков. "За нас, за Россию, взялись по-серьезному. И, возможно, реши мы одну проблему, тут же "вылезет" следующая, может быть, не менее страшная. Если у наших оппонентов стоит задача нас уничтожить, победить, как силу, как оплот нравственности, традиционных ценностей в мире, то над решением этой задачи будут работать и дальше - так или иначе. Поэтому иллюзий питать не нужно, что сейчас мы тут договоримся и все вопросы снимем", - считает отец Дмитрий Василенков. А чтобы России выстоять, продолжил он, нужно быть сильными, ведь "договариваются и слушают только сильных". "Чтобы быть сильными, нам еще нужно трудиться, трудиться и трудиться - в том числе на фронте. И тут духовный аспект является определяющим", - подчеркнул священник. По его словам, что бы в мире ни было, все происходит или по воле божьей, или по его попущению. "Как мы можем повлиять на события? Во-первых – молитвой, это прежде всего, и во-вторых, - нашей жизнью христианской. Если мы будем молиться и жить по-божьему, и самое главное, как положено свое дело делать, какое нам поручено, то тогда все начнет меняться, происходить должным образом - и вокруг войны, и на ней", - призвал священник. Также, по его мнению, не стоит рассуждать о переговорах в отсутствие полной информации. "Мы доверяем нашему президенту, правительству, ... они все прекрасно понимают: все риски, связанные с тем, что уже у нас было на предыдущих переговорах и происходило в отношениях с другими странами... А наша задача – никто, которую с нас не снимал, - исполнять свой долг: военные - на своем месте, воюют, гражданские - на своем, помогают фронту. Все, дружно, едино – только так", - заключил собеседник агентства. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ. Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе". Российско-американские переговоры высокого уровня завершились в Эр-Рияде во вторник. Россию представляли глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, США - помощник президента по нацбезопасности Майк Уолц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Как отмечал Ушаков, на переговорах стоял вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине. По итогам российская и американская делегации заявили о позитивных результатах, договоренности решать совместно проблемы и о подготовке новых встреч. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 8.00.

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общество , россия, рф, украина, москва, владимир путин, юрий ушаков, сергей лавров, нато, совбез, мид рф