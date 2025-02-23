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Глава МО Украины: у Киева есть альтернатива на случай отключения Starlink

Глава МО Украины: у Киева есть альтернатива на случай отключения Starlink - 23.02.2025, ПРАЙМ

Глава МО Украины: у Киева есть альтернатива на случай отключения Starlink

Министр обороны Украины Рустем Умеров заверил, что у Киева есть альтернатива связи на случай отключения страны от системы спутникового интернета Starlink. | 23.02.2025, ПРАЙМ

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МОСКВА, 23 фев - ПРАЙМ. Министр обороны Украины Рустем Умеров заверил, что у Киева есть альтернатива связи на случай отключения страны от системы спутникового интернета Starlink. Накануне глава департамента эффективности правительства США (DOGE), американский предприниматель Илон Маск опроверг сообщение агентства Рейтер об обсуждении отключения Украины от Starlink. "Мы уже работаем над этим. Альтернативы есть. Скоро сообщим, как мы будем иметь эти решения, но решения есть, альтернативы есть", - прокомментировал Умеров возможное отключение от Starlink на форуме, который транслировал YouTube-канал офиса Владимира Зеленского. Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило, что американские переговорщики в ходе обсуждений сделки о предоставлении США доступа к украинским минеральным ресурсам якобы подняли вопрос возможного прекращения доступа страны к системе спутникового интернета Starlink. Глава центра поддержки аэроразведки украинской армии Мария Берлинская заявила, что Starlink на Украине могут отключить в любой момент, что приведет к хаосу в ВСУ. Starlink - спутниковая сеть принадлежащей Маску космической компании SpaceX, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты.

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украина, starlink, всу, сша