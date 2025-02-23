https://1prime.ru/20250223/starlink-855181239.html
Глава МО Украины: у Киева есть альтернатива на случай отключения Starlink
Глава МО Украины: у Киева есть альтернатива на случай отключения Starlink - 23.02.2025, ПРАЙМ
Глава МО Украины: у Киева есть альтернатива на случай отключения Starlink
Министр обороны Украины Рустем Умеров заверил, что у Киева есть альтернатива связи на случай отключения страны от системы спутникового интернета Starlink. | 23.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-23T21:30+0300
2025-02-23T21:30+0300
2025-02-23T21:30+0300
спецоперация на украине
украина
starlink
всу
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/84124/05/841240535_0:0:4000:2251_1920x0_80_0_0_59cd42a7b0aeb2813df0c12b2086c089.jpg
МОСКВА, 23 фев - ПРАЙМ. Министр обороны Украины Рустем Умеров заверил, что у Киева есть альтернатива связи на случай отключения страны от системы спутникового интернета Starlink. Накануне глава департамента эффективности правительства США (DOGE), американский предприниматель Илон Маск опроверг сообщение агентства Рейтер об обсуждении отключения Украины от Starlink. "Мы уже работаем над этим. Альтернативы есть. Скоро сообщим, как мы будем иметь эти решения, но решения есть, альтернативы есть", - прокомментировал Умеров возможное отключение от Starlink на форуме, который транслировал YouTube-канал офиса Владимира Зеленского. Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило, что американские переговорщики в ходе обсуждений сделки о предоставлении США доступа к украинским минеральным ресурсам якобы подняли вопрос возможного прекращения доступа страны к системе спутникового интернета Starlink. Глава центра поддержки аэроразведки украинской армии Мария Берлинская заявила, что Starlink на Украине могут отключить в любой момент, что приведет к хаосу в ВСУ. Starlink - спутниковая сеть принадлежащей Маску космической компании SpaceX, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты.
https://1prime.ru/20250222/mask-855168336.html
украина
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84124/05/841240535_342:0:3899:2668_1920x0_80_0_0_b297f1cf2eca2be7d91f127353cf2b4c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, starlink, всу, сша
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, Starlink, ВСУ, США
Глава МО Украины: у Киева есть альтернатива на случай отключения Starlink
Глава МО Украины заверил, что у Киева есть альтернатива на случай отключения Starlink
МОСКВА, 23 фев - ПРАЙМ. Министр обороны Украины Рустем Умеров заверил, что у Киева есть альтернатива связи на случай отключения страны от системы спутникового интернета Starlink.
Накануне глава департамента эффективности правительства США (DOGE), американский предприниматель Илон Маск опроверг сообщение агентства Рейтер об обсуждении отключения Украины от Starlink.
"Мы уже работаем над этим. Альтернативы есть. Скоро сообщим, как мы будем иметь эти решения, но решения есть, альтернативы есть", - прокомментировал Умеров возможное отключение от Starlink на форуме, который транслировал YouTube-канал офиса Владимира Зеленского.
Маск опроверг предположения об обсуждении отключения Украины от Starlink
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило, что американские переговорщики в ходе обсуждений сделки о предоставлении США доступа к украинским минеральным ресурсам якобы подняли вопрос возможного прекращения доступа страны к системе спутникового интернета Starlink.
Глава центра поддержки аэроразведки украинской армии Мария Берлинская заявила, что Starlink на Украине могут отключить в любой момент, что приведет к хаосу в ВСУ.
Starlink - спутниковая сеть принадлежащей Маску космической компании SpaceX, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты.