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В ОАЭ представили новый учебник русского языка для носителей арабского
В ОАЭ представили новый учебник русского языка для носителей арабского - 23.02.2025, ПРАЙМ
В ОАЭ представили новый учебник русского языка для носителей арабского
Новый учебник русского языка, разработанный специально для носителей арабского, представили в ОАЭ на международном семинаре "Русский язык и страноведение в... | 23.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-23T15:59+0300
2025-02-23T15:59+0300
2025-02-23T15:59+0300
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АБУ-ДАБИ, 23 фев - ПРАЙМ. Новый учебник русского языка, разработанный специально для носителей арабского, представили в ОАЭ на международном семинаре "Русский язык и страноведение в системе курсового обучения", передает корреспондент РИА Новости. Для участия в семинаре в русской школе в Абу-Даби приехали руководители и эксперты шести вузов России, а также преподаватели русского языка из других стран мира. Учебник "МИР - Мы изучаем русский" для арабоязычных разработан преподавателями Санкт-Петербургского государственного университета под руководством профессора кафедры русского языка как иностранного Леонида Московкина. "Это учебник для начального этапа обучения, он покрывает уровень А1 и содержит 60 уроков, каждый по два часа. Такая система подходит для вузов, курсов. В учебнике содержатся лексические и грамматические материалы и довольно много интересного страноведческого материала. Представлены как российские, так и арабские реалии", - рассказал Московкин РИА Новости. "Все мы понимаем, что, скажем, учебник, предназначенный для Европы, нельзя использовать на Востоке. Ни в Китае, ни в арабских странах. Это первый подобный учебник, разработанный для использования не только в России, но и в арабоязычных странах. Он разработан специально для них", - отметил он. По словам собеседника агентства, в учебнике также содержится соответствующий стандартам международного экзамена тест для определения уровня владения русским языком.
https://1prime.ru/20250220/eksport-855105713.html
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оаэ, учебники, русский язык, образование
ОАЭ, учебники, русский язык, образование
В ОАЭ представили новый учебник русского языка для носителей арабского
На международном семинаре в ОАЭ презентовали новый учебник русского языка
АБУ-ДАБИ, 23 фев - ПРАЙМ. Новый учебник русского языка, разработанный специально для носителей арабского, представили в ОАЭ на международном семинаре "Русский язык и страноведение в системе курсового обучения", передает корреспондент РИА Новости.
Для участия в семинаре в русской школе в Абу-Даби приехали руководители и эксперты шести вузов России, а также преподаватели русского языка из других стран мира.
Учебник "МИР - Мы изучаем русский" для арабоязычных разработан преподавателями Санкт-Петербургского государственного университета под руководством профессора кафедры русского языка как иностранного Леонида Московкина.
"Это учебник для начального этапа обучения, он покрывает уровень А1 и содержит 60 уроков, каждый по два часа. Такая система подходит для вузов, курсов. В учебнике содержатся лексические и грамматические материалы и довольно много интересного страноведческого материала. Представлены как российские, так и арабские реалии", - рассказал Московкин РИА Новости.
"Все мы понимаем, что, скажем, учебник, предназначенный для Европы, нельзя использовать на Востоке. Ни в Китае, ни в арабских странах. Это первый подобный учебник, разработанный для использования не только в России, но и в арабоязычных странах. Он разработан специально для них", - отметил он.
По словам собеседника агентства, в учебнике также содержится соответствующий стандартам международного экзамена тест для определения уровня владения русским языком.
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