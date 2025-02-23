https://1prime.ru/20250223/uitkoff-855178611.html

Уиткофф оценил перспективы мирной сделки по Украине

Уиткофф оценил перспективы мирной сделки по Украине - 23.02.2025, ПРАЙМ

Уиткофф оценил перспективы мирной сделки по Украине

Сделка по достижению мира на Украине может быть достигнута "довольно быстро", заявил в воскресенье спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен... | 23.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-23T17:56+0300

2025-02-23T17:56+0300

2025-02-23T17:56+0300

спецоперация на украине

украина

сша

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/0a/852719995_0:176:3186:1968_1920x0_80_0_0_103a1fae1ccf27cd4148eca8b0d5af80.jpg

ВАШИНГТОН, 23 фев - ПРАЙМ. Сделка по достижению мира на Украине может быть достигнута "довольно быстро", заявил в воскресенье спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. "Я настроен оптимистично и уверен, как и нынешний президент (США Дональд Трамп - ред.), что мы сможем что-то сделать довольно быстро", - заявил Уиткофф телеканалу CNN, отвечая на вопрос о том, действительно ли сделка по достижению мира на Украине близка к заключению. В качестве подтверждения своих ожиданий о том, что сделка может быть достигнута в скором времени, Уиткофф привел переговоры США и России в Саудовской Аравии, которые, по его мнению, были "позитивными и конструктивными".

https://1prime.ru/20250223/sdelka-855178507.html

украина

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, сша, россия