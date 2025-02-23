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Уиткофф оценил перспективы мирной сделки по Украине - 23.02.2025, ПРАЙМ
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Уиткофф оценил перспективы мирной сделки по Украине
Уиткофф оценил перспективы мирной сделки по Украине - 23.02.2025, ПРАЙМ
Уиткофф оценил перспективы мирной сделки по Украине
Сделка по достижению мира на Украине может быть достигнута "довольно быстро", заявил в воскресенье спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен... | 23.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-23T17:56+0300
2025-02-23T17:56+0300
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ВАШИНГТОН, 23 фев - ПРАЙМ. Сделка по достижению мира на Украине может быть достигнута "довольно быстро", заявил в воскресенье спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. "Я настроен оптимистично и уверен, как и нынешний президент (США Дональд Трамп - ред.), что мы сможем что-то сделать довольно быстро", - заявил Уиткофф телеканалу CNN, отвечая на вопрос о том, действительно ли сделка по достижению мира на Украине близка к заключению. В качестве подтверждения своих ожиданий о том, что сделка может быть достигнута в скором времени, Уиткофф привел переговоры США и России в Саудовской Аравии, которые, по его мнению, были "позитивными и конструктивными".
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украина, сша, россия
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, США, РОССИЯ
17:56 23.02.2025
 
Уиткофф оценил перспективы мирной сделки по Украине

Уиткофф: сделка по достижению мира на Украине может быть достигнута "довольно быстро"

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкБелый дом в США
Белый дом в США - ПРАЙМ, 1920, 23.02.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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ВАШИНГТОН, 23 фев - ПРАЙМ. Сделка по достижению мира на Украине может быть достигнута "довольно быстро", заявил в воскресенье спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.
"Я настроен оптимистично и уверен, как и нынешний президент (США Дональд Трамп - ред.), что мы сможем что-то сделать довольно быстро", - заявил Уиткофф телеканалу CNN, отвечая на вопрос о том, действительно ли сделка по достижению мира на Украине близка к заключению.
В качестве подтверждения своих ожиданий о том, что сделка может быть достигнута в скором времени, Уиткофф привел переговоры США и России в Саудовской Аравии, которые, по его мнению, были "позитивными и конструктивными".
Украина - ПРАЙМ, 1920, 23.02.2025
США ожидают подписания с Украиной сделки по минералам на следующей неделе
17:54
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАСШАРОССИЯ
 
 
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