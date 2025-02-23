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В случае достижения мира компании США смогут вернуться в РФ, заявил Уиткофф - 23.02.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250223/uitkoff-855179250.html
В случае достижения мира компании США смогут вернуться в РФ, заявил Уиткофф
В случае достижения мира компании США смогут вернуться в РФ, заявил Уиткофф - 23.02.2025, ПРАЙМ
В случае достижения мира компании США смогут вернуться в РФ, заявил Уиткофф
Спецпосланник президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф в воскресенье выразил мнение, что в случае достижения мира на Украине... | 23.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-23T19:22+0300
2025-02-23T19:22+0300
спецоперация на украине
россия
сша
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ВАШИНГТОН, 23 фев - ПРАЙМ. Спецпосланник президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф в воскресенье выразил мнение, что в случае достижения мира на Украине американские компании смогут вернуться на российский рынок. "У нас не было конкретного обсуждения с Россией на встрече, о которой вы говорите, но я думаю, что, очевидно, есть ожидания, что если мы достигнем мирного соглашения, то американские компании смогут вернуться и вести там бизнес", - заявил Уиткофф телеканалу CBS.
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россия, сша, украина
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, США, УКРАИНА
19:22 23.02.2025
 
В случае достижения мира компании США смогут вернуться в РФ, заявил Уиткофф

Уиткофф считает, что в случае достижения мира американские компании смогут вернуться в РФ

© Фото : Official White House Photo by Erin ScottБелый дом США, украшенный к Хэллоуину
Белый дом США, украшенный к Хэллоуину - ПРАЙМ, 1920, 23.02.2025
© Фото : Official White House Photo by Erin Scott
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ВАШИНГТОН, 23 фев - ПРАЙМ. Спецпосланник президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф в воскресенье выразил мнение, что в случае достижения мира на Украине американские компании смогут вернуться на российский рынок.
"У нас не было конкретного обсуждения с Россией на встрече, о которой вы говорите, но я думаю, что, очевидно, есть ожидания, что если мы достигнем мирного соглашения, то американские компании смогут вернуться и вести там бизнес", - заявил Уиткофф телеканалу CBS.
Белый дом в США - ПРАЙМ, 1920, 23.02.2025
Уиткофф оценил перспективы мирной сделки по Украине
17:56
 
Спецоперация на УкраинеРОССИЯСШАУКРАИНА
 
 
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