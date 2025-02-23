https://1prime.ru/20250223/uitkoff-855179250.html

В случае достижения мира компании США смогут вернуться в РФ, заявил Уиткофф

В случае достижения мира компании США смогут вернуться в РФ, заявил Уиткофф - 23.02.2025, ПРАЙМ

В случае достижения мира компании США смогут вернуться в РФ, заявил Уиткофф

Спецпосланник президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф в воскресенье выразил мнение, что в случае достижения мира на Украине... | 23.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-23T19:22+0300

2025-02-23T19:22+0300

2025-02-23T19:22+0300

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ВАШИНГТОН, 23 фев - ПРАЙМ. Спецпосланник президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф в воскресенье выразил мнение, что в случае достижения мира на Украине американские компании смогут вернуться на российский рынок. "У нас не было конкретного обсуждения с Россией на встрече, о которой вы говорите, но я думаю, что, очевидно, есть ожидания, что если мы достигнем мирного соглашения, то американские компании смогут вернуться и вести там бизнес", - заявил Уиткофф телеканалу CBS.

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