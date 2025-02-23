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Украина заявила о потере 10 гигаватт генерирующих мощностей
Украина заявила о потере 10 гигаватт генерирующих мощностей - 23.02.2025, ПРАЙМ
Украина заявила о потере 10 гигаватт генерирующих мощностей
Украина потеряла 10 гигаватт генерирующих мощностей, сообщил премьер Украины Денис Шмыгаль. | 23.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-23T15:47+0300
2025-02-23T15:47+0300
2025-02-23T15:47+0300
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МОСКВА, 23 фев - ПРАЙМ. Украина потеряла 10 гигаватт генерирующих мощностей, сообщил премьер Украины Денис Шмыгаль. "Мы потеряли 10 ГВт генерирующих мощностей, должны их компенсировать", - сказал Шмыгаль на форуме "Украина.Год 2025", который транслирует YouTube-канал офиса Владимира Зеленского. Министр энергетики Украины Герман Галущенко в прошлом году заявил, что страна лишилась половины вырабатывающих электроэнергию мощностей. Ранее Зеленский заявлял, что на Украине уничтожены 9 гигаватт мощностей генерации энергии, это 80% тепловой электрогенерации и треть производства ГЭС. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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украина, денис шмыгаль, электроэнергия
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, Денис Шмыгаль, электроэнергия
Украина заявила о потере 10 гигаватт генерирующих мощностей
Премьер Украины заявил о потере 10 гигаватт генерирующих мощностей
МОСКВА, 23 фев - ПРАЙМ. Украина потеряла 10 гигаватт генерирующих мощностей, сообщил премьер Украины Денис Шмыгаль.
"Мы потеряли 10 ГВт генерирующих мощностей, должны их компенсировать", - сказал Шмыгаль на форуме "Украина.Год 2025", который транслирует YouTube-канал офиса Владимира Зеленского.
Министр энергетики Украины Герман Галущенко в прошлом году заявил, что страна лишилась половины вырабатывающих электроэнергию мощностей.
ВС России нанесли удары по объектам энергетики на Украине
Ранее Зеленский заявлял, что на Украине уничтожены 9 гигаватт мощностей генерации энергии, это 80% тепловой электрогенерации и треть производства ГЭС.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.