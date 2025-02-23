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Юрист опровергла миф о легком выселении из жилья за долги по ЖКХ - 23.02.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250223/vyselenie-855100852.html
Юрист опровергла миф о легком выселении из жилья за долги по ЖКХ
Юрист опровергла миф о легком выселении из жилья за долги по ЖКХ - 23.02.2025, ПРАЙМ
Юрист опровергла миф о легком выселении из жилья за долги по ЖКХ
Представленная в СМИ новость о введении в 2025 году санкций за ненадлежащее выполнение обязанностей по оплате жилищно-коммунальных услуг не в полной мере... | 23.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-23T03:03+0300
2025-02-23T03:03+0300
недвижимость
верховный суд
недвижимость
выселение
жилье
долги по жкх
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МОСКВА, 23 фев – ПРАЙМ. Представленная в СМИ новость о введении в 2025 году санкций за ненадлежащее выполнение обязанностей по оплате жилищно-коммунальных услуг не в полной мере соответствует действительности, рассказала агентству "Прайм" доцент департамента права ИЭУиП ГАОУ ВО МГПУ Ольга Ефимова.&quot;Указанные санкции существует уже давно, с момента введения в действие Жилищного кодекса Российской Федерации, а именно с 1 марта 2005 года. И за весь этот 20-летний период массового лишения жилья граждан не наблюдалось, а лишь единичные случаи, и те - в исключительном порядке&quot;, - сказала она.Жилищный кодекс РФ содержит отдельную главу VII, посвященную коммунальным платежам.Действительно, п. 14 ст. 155 ЖК РФ предусматривает ответственность за не своевременную и (или) не полную оплату за жилое помещение и коммунальные услуги в виде неустойки (пени). При этом для определения размера пени важен период, на который граждане просрочили оплату. При просрочке более 30 дней, начиная с тридцать первого дня, следующего за днем наступления установленного срока оплаты, по день фактической оплаты, произведенной в течение девяноста календарных дней со дня наступления установленного срока оплаты, либо до истечения девяноста календарных дней после дня наступления установленного срока оплаты, если в девяностодневный срок оплата не произведена пени исчисляются в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.Начиная с девяносто первого дня, следующего за днем наступления установленного срока оплаты, по день фактической оплаты пени уплачиваются в размере одной сто тридцатой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день фактической оплаты, от не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки. Увеличение установленных настоящей частью размеров пеней не допускается.Выселить из квартиры могут только если наниматель и проживающие совместно с ним члены его семьи в течение более шести месяцев не вносят плату за жилое помещение и коммунальные услуги. При этом выселение возможно только в судебном порядке и только при наличии уважительных причин.При этом Верховный суд РФ в своем Постановлении Пленума от 02.07.2009 N 14"О некоторых вопросах, возникших в судебной практике при применении Жилищного кодекса Российской Федерации" отнес к уважительным причинам невнесения нанимателем и членами его семьи платы за жилое помещение и коммунальные услуги длительные задержки выплаты заработной платы, пенсии; тяжелое материальное положение нанимателя и дееспособных членов его семьи в связи с утратой ими работы и невозможностью трудоустройства, несмотря на предпринимаемые ими меры; болезнь нанимателя и (или) членов его семьи; наличие в составе семьи инвалидов, несовершеннолетних детей и др.Верховный суд РФ отдельно указал, что заявленный иск не может быть удовлетворен, если суд придет к выводу об уважительности причин невнесения платы нанимателем и членами его семьи за жилое помещение и коммунальные услуги более чем шесть месяцев подряд.Следует также иметь в виду, что даже при удовлетворении иска о выселении граждане не оказываются на улице. Согласно ст. 90 ЖК РФ им должно быть предоставлено другое жилое помещение по договору социального найма, размер которого соответствует размеру жилого помещения, установленному для вселения граждан в общежитие
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верховный суд, недвижимость, выселение, жилье, долги по жкх
Недвижимость, Верховный суд, Недвижимость, выселение, жилье, долги по ЖКХ
03:03 23.02.2025
 
Юрист опровергла миф о легком выселении из жилья за долги по ЖКХ

Юрист Ефимова: выселить из жилья за долги по ЖКХ можно далеко не всех подряд

© РИА Новости . Игорь Зарембо | Перейти в медиабанк% Судебные приставы
% Судебные приставы - ПРАЙМ, 1920, 23.02.2025
© РИА Новости . Игорь Зарембо
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МОСКВА, 23 фев – ПРАЙМ. Представленная в СМИ новость о введении в 2025 году санкций за ненадлежащее выполнение обязанностей по оплате жилищно-коммунальных услуг не в полной мере соответствует действительности, рассказала агентству "Прайм" доцент департамента права ИЭУиП ГАОУ ВО МГПУ Ольга Ефимова.

"Указанные санкции существует уже давно, с момента введения в действие Жилищного кодекса Российской Федерации, а именно с 1 марта 2005 года. И за весь этот 20-летний период массового лишения жилья граждан не наблюдалось, а лишь единичные случаи, и те - в исключительном порядке", - сказала она.

Жилищный кодекс РФ содержит отдельную главу VII, посвященную коммунальным платежам.
Действительно, п. 14 ст. 155 ЖК РФ предусматривает ответственность за не своевременную и (или) не полную оплату за жилое помещение и коммунальные услуги в виде неустойки (пени). При этом для определения размера пени важен период, на который граждане просрочили оплату. При просрочке более 30 дней, начиная с тридцать первого дня, следующего за днем наступления установленного срока оплаты, по день фактической оплаты, произведенной в течение девяноста календарных дней со дня наступления установленного срока оплаты, либо до истечения девяноста календарных дней после дня наступления установленного срока оплаты, если в девяностодневный срок оплата не произведена пени исчисляются в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.
Центральный банк РФ - ПРАЙМ, 1920, 15.11.2023
Центробанк отменил рекомендацию о приостановке выселения должников из жилья
15 ноября 2023, 20:42
Начиная с девяносто первого дня, следующего за днем наступления установленного срока оплаты, по день фактической оплаты пени уплачиваются в размере одной сто тридцатой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день фактической оплаты, от не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки. Увеличение установленных настоящей частью размеров пеней не допускается.
Выселить из квартиры могут только если наниматель и проживающие совместно с ним члены его семьи в течение более шести месяцев не вносят плату за жилое помещение и коммунальные услуги. При этом выселение возможно только в судебном порядке и только при наличии уважительных причин.
При этом Верховный суд РФ в своем Постановлении Пленума от 02.07.2009 N 14"О некоторых вопросах, возникших в судебной практике при применении Жилищного кодекса Российской Федерации" отнес к уважительным причинам невнесения нанимателем и членами его семьи платы за жилое помещение и коммунальные услуги длительные задержки выплаты заработной платы, пенсии; тяжелое материальное положение нанимателя и дееспособных членов его семьи в связи с утратой ими работы и невозможностью трудоустройства, несмотря на предпринимаемые ими меры; болезнь нанимателя и (или) членов его семьи; наличие в составе семьи инвалидов, несовершеннолетних детей и др.
Верховный суд РФ отдельно указал, что заявленный иск не может быть удовлетворен, если суд придет к выводу об уважительности причин невнесения платы нанимателем и членами его семьи за жилое помещение и коммунальные услуги более чем шесть месяцев подряд.
Следует также иметь в виду, что даже при удовлетворении иска о выселении граждане не оказываются на улице. Согласно ст. 90 ЖК РФ им должно быть предоставлено другое жилое помещение по договору социального найма, размер которого соответствует размеру жилого помещения, установленному для вселения граждан в общежитие
 
НедвижимостьВерховный судНедвижимостьвыселениежильедолги по ЖКХ
 
 
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