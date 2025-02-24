https://1prime.ru/20250224/avto-855192436.html
В России стартовали продажи пикапов российского производства Sollers ST8
В России стартовали продажи пикапов российского производства Sollers ST8 - 24.02.2025, ПРАЙМ
В России стартовали продажи пикапов российского производства Sollers ST8
Продажи полноприводных пикапов Sollers ST8, производимых в Ульяновске, стартовали в России 24 февраля, цена - от 2,7 миллиона рублей, сообщила пресс-служба... | 24.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-24T10:56+0300
2025-02-24T10:56+0300
2025-02-24T10:56+0300
экономика
россия
ульяновск
sollers
соллерс
авто
продажи автомобилей
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/09/849944113_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_37c4de59a3bf716983fcfd3dbbdad23c.jpg
МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Продажи полноприводных пикапов Sollers ST8, производимых в Ульяновске, стартовали в России 24 февраля, цена - от 2,7 миллиона рублей, сообщила пресс-служба "Соллерс". "Компания "Соллерс" сообщает о старте продаж полноприводных пикапов Sollers ST8, производство которых налажено в Ульяновске. Новые автомобили с оцинкованным кузовом уже доступны в дилерских центрах Sollers по цене от 2 720 000 рублей", - говорится в сообщении. Там уточняется, что указанная стоимость распространяется на покупку в кредит или лизинг. На выбор предоставляются автомобили с двумя вариантами силовых агрегатов - ST8 с двухлитровым дизельным двигателем мощностью 136 лошадиных сил, который производится на заводе двигателей "Соллерс" в Елабуге, и с бензиновым мотором объемом 2,4 литра и мощностью 204 лошадиные силы. Оба пикапа оснащаются шестиступенчатой механической коробкой передач, которая выпускается на площадке "Соллерс" Производство Трансмиссий" в Заволжье. Покупателям предложены две комплектации - Optimum и Luxe. Обе они включают светодиодные фары, систему бесключевого доступа, кондиционер, мультимедийную систему с сенсорным экраном диагональю 10,4 дюйма, подогрев передних сидений и задние датчики парковки. Комплектацию Luxe дополняют электропривод складывания боковых зеркал, кожаная отделка сидений с центральным подлокотником на заднем ряду, система кругового обзора, передние датчики парковки и люк с электроприводом. "Пикап доступен для заказа в пяти цветах: белый и светло-серый, а также металлики - черный, зеленый и коричневый... Стоимость Sollers ST8 в стандартной комплектации Optimum c бензиновым двигателем составляет 2 820 000 рублей, версия Luxe добавляет к цене 100 000 рублей. Доплата за дизельный агрегат для любой комплектации - также 100 000 рублей", - уточнили в пресс-службе.
https://1prime.ru/20250223/avto-855175200.html
ульяновск
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/09/849944113_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_332f6bb2d81c28cc856a838d1339c624.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ульяновск, sollers, соллерс, авто, продажи автомобилей
Экономика, РОССИЯ, Ульяновск, Sollers, Соллерс, Авто, продажи автомобилей
В России стартовали продажи пикапов российского производства Sollers ST8
В России поступили в продажу пикапы Sollers ST8 отечественного производства
МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Продажи полноприводных пикапов Sollers ST8, производимых в Ульяновске, стартовали в России 24 февраля, цена - от 2,7 миллиона рублей, сообщила пресс-служба "Соллерс".
"Компания "Соллерс" сообщает о старте продаж полноприводных пикапов Sollers ST8, производство которых налажено в Ульяновске. Новые автомобили с оцинкованным кузовом уже доступны в дилерских центрах Sollers по цене от 2 720 000 рублей", - говорится в сообщении. Там уточняется, что указанная стоимость распространяется на покупку в кредит или лизинг.
На выбор предоставляются автомобили с двумя вариантами силовых агрегатов - ST8 с двухлитровым дизельным двигателем мощностью 136 лошадиных сил, который производится на заводе двигателей "Соллерс" в Елабуге, и с бензиновым мотором объемом 2,4 литра и мощностью 204 лошадиные силы. Оба пикапа оснащаются шестиступенчатой механической коробкой передач, которая выпускается на площадке "Соллерс" Производство Трансмиссий" в Заволжье.
Покупателям предложены две комплектации - Optimum и Luxe. Обе они включают светодиодные фары, систему бесключевого доступа, кондиционер, мультимедийную систему с сенсорным экраном диагональю 10,4 дюйма, подогрев передних сидений и задние датчики парковки. Комплектацию Luxe дополняют электропривод складывания боковых зеркал, кожаная отделка сидений с центральным подлокотником на заднем ряду, система кругового обзора, передние датчики парковки и люк с электроприводом.
"Пикап доступен для заказа в пяти цветах: белый и светло-серый, а также металлики - черный, зеленый и коричневый... Стоимость Sollers ST8 в стандартной комплектации Optimum c бензиновым двигателем составляет 2 820 000 рублей, версия Luxe добавляет к цене 100 000 рублей. Доплата за дизельный агрегат для любой комплектации - также 100 000 рублей", - уточнили в пресс-службе.
В России начались продажи обновленного кроссовера Toyota RAV4