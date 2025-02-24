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В России стартовали продажи пикапов российского производства Sollers ST8

В России стартовали продажи пикапов российского производства Sollers ST8 - 24.02.2025, ПРАЙМ

В России стартовали продажи пикапов российского производства Sollers ST8

Продажи полноприводных пикапов Sollers ST8, производимых в Ульяновске, стартовали в России 24 февраля, цена - от 2,7 миллиона рублей, сообщила пресс-служба... | 24.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-24T10:56+0300

2025-02-24T10:56+0300

2025-02-24T10:56+0300

экономика

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МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Продажи полноприводных пикапов Sollers ST8, производимых в Ульяновске, стартовали в России 24 февраля, цена - от 2,7 миллиона рублей, сообщила пресс-служба "Соллерс". "Компания "Соллерс" сообщает о старте продаж полноприводных пикапов Sollers ST8, производство которых налажено в Ульяновске. Новые автомобили с оцинкованным кузовом уже доступны в дилерских центрах Sollers по цене от 2 720 000 рублей", - говорится в сообщении. Там уточняется, что указанная стоимость распространяется на покупку в кредит или лизинг. На выбор предоставляются автомобили с двумя вариантами силовых агрегатов - ST8 с двухлитровым дизельным двигателем мощностью 136 лошадиных сил, который производится на заводе двигателей "Соллерс" в Елабуге, и с бензиновым мотором объемом 2,4 литра и мощностью 204 лошадиные силы. Оба пикапа оснащаются шестиступенчатой механической коробкой передач, которая выпускается на площадке "Соллерс" Производство Трансмиссий" в Заволжье. Покупателям предложены две комплектации - Optimum и Luxe. Обе они включают светодиодные фары, систему бесключевого доступа, кондиционер, мультимедийную систему с сенсорным экраном диагональю 10,4 дюйма, подогрев передних сидений и задние датчики парковки. Комплектацию Luxe дополняют электропривод складывания боковых зеркал, кожаная отделка сидений с центральным подлокотником на заднем ряду, система кругового обзора, передние датчики парковки и люк с электроприводом. "Пикап доступен для заказа в пяти цветах: белый и светло-серый, а также металлики - черный, зеленый и коричневый... Стоимость Sollers ST8 в стандартной комплектации Optimum c бензиновым двигателем составляет 2 820 000 рублей, версия Luxe добавляет к цене 100 000 рублей. Доплата за дизельный агрегат для любой комплектации - также 100 000 рублей", - уточнили в пресс-службе.

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