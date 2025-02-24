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В России стартовали продажи новых кроссоверов Skoda Kamiq - 24.02.2025, ПРАЙМ
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В России стартовали продажи новых кроссоверов Skoda Kamiq
В России стартовали продажи новых кроссоверов Skoda Kamiq - 24.02.2025, ПРАЙМ
В России стартовали продажи новых кроссоверов Skoda Kamiq
МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. В Россию из Китая в продажу поступил новый кроссовер Skoda Kamiq, сообщает портал "Автоновости дня". | 24.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-24T11:28+0300
2025-02-24T11:28+0300
россия
москва
новосибирск
skoda
volkswagen
авто
продажи автомобилей
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МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. В Россию из Китая в продажу поступил новый кроссовер Skoda Kamiq, сообщает портал "Автоновости дня". Как отметил портал, цена нового кроссовера значительно ниже, чем у большинства китайских авто, доступных в России. Так, стоимость Chery Tiggo 4 начинается от 2,38 миллионов рублей без учета скидок, а приблизительная цена etour Dashing и Geely Coolray оценивается в 2,5 и 2,8 миллиона рублей соответственно.В свою очередь, минимальная цена Skoda Kamiq составляет 2,35 миллиона рублей. За такую цену его предлагает пермская компания. Немного выше цены в Новосибирске: автомобиль аналогичной комплектации без двухцветной окраски обойдется в 2,4 миллиона рублей. Крупные дилеры Skoda в Москве и Санкт-Петербурге, у которых в наличии есть партия кроссоверов, просят от 3,29 миллионов рублей без учета скидок, дополняет "Автоновости дня". Новые кроссоверы Skoda Kamiq оснащены 1,5-литровым бензиновым двигателем MPI мощностью 112 л. с., который по сути является преемником 1,6-литрового мотора CWVA, ранее устанавливавшегося на Skoda и Volkswagen. Двигатель работает по циклу Отто и сочетается с шестиступенчатой автоматической коробкой передач. Модели доступны только с передним приводом.
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россия, москва, новосибирск, skoda, volkswagen, авто, продажи автомобилей
РОССИЯ, МОСКВА, НОВОСИБИРСК, Skoda, Volkswagen, Авто, продажи автомобилей
11:28 24.02.2025
 
В России стартовали продажи новых кроссоверов Skoda Kamiq

"Автоновости дня": в России начались продажи новых Skoda Kamiq из Китая

© Фото : SkodaАвтомобиль Skoda Kamiq GT
Автомобиль Skoda Kamiq GT - ПРАЙМ, 1920, 24.02.2025
© Фото : Skoda
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МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. В Россию из Китая в продажу поступил новый кроссовер Skoda Kamiq, сообщает портал "Автоновости дня".
Как отметил портал, цена нового кроссовера значительно ниже, чем у большинства китайских авто, доступных в России. Так, стоимость Chery Tiggo 4 начинается от 2,38 миллионов рублей без учета скидок, а приблизительная цена etour Dashing и Geely Coolray оценивается в 2,5 и 2,8 миллиона рублей соответственно.
В свою очередь, минимальная цена Skoda Kamiq составляет 2,35 миллиона рублей. За такую цену его предлагает пермская компания. Немного выше цены в Новосибирске: автомобиль аналогичной комплектации без двухцветной окраски обойдется в 2,4 миллиона рублей.
Крупные дилеры Skoda в Москве и Санкт-Петербурге, у которых в наличии есть партия кроссоверов, просят от 3,29 миллионов рублей без учета скидок, дополняет "Автоновости дня".
Новые кроссоверы Skoda Kamiq оснащены 1,5-литровым бензиновым двигателем MPI мощностью 112 л. с., который по сути является преемником 1,6-литрового мотора CWVA, ранее устанавливавшегося на Skoda и Volkswagen. Двигатель работает по циклу Отто и сочетается с шестиступенчатой автоматической коробкой передач. Модели доступны только с передним приводом.
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10:56
 
РОССИЯМОСКВАНОВОСИБИРСКSkodaVolkswagenАвтопродажи автомобилей
 
 
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