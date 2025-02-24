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Несколько ушедших из России автобрендов захотели вернуться
Несколько ушедших из России автобрендов захотели вернуться - 24.02.2025, ПРАЙМ
Несколько ушедших из России автобрендов захотели вернуться
На российский рынок могут вернуться корейские и российские автомобильные бренды, сообщил изданию "Комсомольская правда" вице-президент Национального... | 24.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-24T14:41+0300
2025-02-24T14:41+0300
2025-02-24T14:41+0300
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МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. На российский рынок могут вернуться корейские и российские автомобильные бренды, сообщил изданию "Комсомольская правда" вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.По словам эксперта, корейские и японские бренды могут возобновить производство своих автомобилей в России. Их возвращение наиболее ожидаемо, поскольку в сторону китайских и японских брендов санкции направлены в менее жестком формате, в отличие от европейских моделей, пояснил Шапарин.Кроме того, возвращение корейских и японских компаний может стать большой проблемой для китайских брендов, отметил эксперт. Например, главным конкурентом китайских седанов может стать Hyundai Solaris, если его стоимость будет составлять около 1,5 миллиона рублей.Согласно опросу, проведенному Авто Mail, больше всего россияне ждут возвращение автомобилей Toyota. На втором месте среди ожидаемых к возвращению брендов оказалась Kia, а на третьем - Volkswagen.
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авто, бизнес, россия, toyota, kia, volkswagen
Авто, Бизнес, РОССИЯ, Toyota, Kia, Volkswagen
Несколько ушедших из России автобрендов захотели вернуться
Эксперт Шапарин: в Россию могут вернуться корейские и японские автобренды
МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ.
На российский рынок могут вернуться корейские и российские автомобильные бренды, сообщил изданию "Комсомольская правда"
вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.
По словам эксперта, корейские и японские бренды могут возобновить производство своих автомобилей в России. Их возвращение наиболее ожидаемо, поскольку в сторону китайских и японских брендов санкции направлены в менее жестком формате, в отличие от европейских моделей, пояснил Шапарин.
Кроме того, возвращение корейских и японских компаний может стать большой проблемой для китайских брендов, отметил эксперт. Например, главным конкурентом китайских седанов может стать Hyundai Solaris, если его стоимость будет составлять около 1,5 миллиона рублей.
Согласно опросу, проведенному Авто Mail, больше всего россияне ждут возвращение автомобилей Toyota. На втором месте среди ожидаемых к возвращению брендов оказалась Kia, а на третьем - Volkswagen.
Китайские авто составили пять процентов от общего автопарка России