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Несколько ушедших из России автобрендов захотели вернуться

Несколько ушедших из России автобрендов захотели вернуться - 24.02.2025, ПРАЙМ

Несколько ушедших из России автобрендов захотели вернуться

На российский рынок могут вернуться корейские и российские автомобильные бренды, сообщил изданию "Комсомольская правда" вице-президент Национального... | 24.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-24T14:41+0300

2025-02-24T14:41+0300

2025-02-24T14:41+0300

авто

бизнес

россия

toyota

kia

volkswagen

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МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. На российский рынок могут вернуться корейские и российские автомобильные бренды, сообщил изданию "Комсомольская правда" вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.По словам эксперта, корейские и японские бренды могут возобновить производство своих автомобилей в России. Их возвращение наиболее ожидаемо, поскольку в сторону китайских и японских брендов санкции направлены в менее жестком формате, в отличие от европейских моделей, пояснил Шапарин.Кроме того, возвращение корейских и японских компаний может стать большой проблемой для китайских брендов, отметил эксперт. Например, главным конкурентом китайских седанов может стать Hyundai Solaris, если его стоимость будет составлять около 1,5 миллиона рублей.Согласно опросу, проведенному Авто Mail, больше всего россияне ждут возвращение автомобилей Toyota. На втором месте среди ожидаемых к возвращению брендов оказалась Kia, а на третьем - Volkswagen.

https://1prime.ru/20250220/avto-855110743.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

авто, бизнес, россия, toyota, kia, volkswagen