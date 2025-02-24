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"Автостат" подсчитал средний возраст парка легковых авто в России - 24.02.2025, ПРАЙМ
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"Автостат" подсчитал средний возраст парка легковых авто в России
"Автостат" подсчитал средний возраст парка легковых авто в России - 24.02.2025, ПРАЙМ
"Автостат" подсчитал средний возраст парка легковых авто в России
Средний возраст парка легковых автомобилей в России по состоянию на 1 января 2025 года составил 15,5 года, сообщило аналитическое агентство "Автостат". | 24.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-24T16:10+0300
2025-02-24T16:10+0300
россия
авто
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МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Средний возраст парка легковых автомобилей в России по состоянию на 1 января 2025 года составил 15,5 года, сообщило аналитическое агентство "Автостат". "Средний возраст легковых машин, зарегистрированных в нашей стране, составляет 15,5 года", - говорится в сообщении. Самыми возрастными являются автомобили отечественных марок - к 1 января их средний возраст составлял 18,7 года. Также более возрастными, чем в целом по стране, оказались японские авто, показатель которых составил 17,1 года. "У машин из других стран средний возраст ниже общероссийского уровня. Так, у "американцев" он находится на отметке 15,4 года. У "европейцев" данный показатель составил 13,6 года, еще ниже он у "корейцев" (11,5 года)", - уточнили в "Автостате". Самыми "молодыми" стали китайские машины, средний возраст которых составил 4,9 года. Эксперты агентства связывают это с высокими продажами новых легковушек из КНР в последние два года, когда они занимали свыше половины российского рынка. По данным "Автостата", новые китайские легковые автомобили в январе текущего года заняли 54,9% российского рынка, их продажи составили 48,9 тысячи машин.
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россия, авто
РОССИЯ, Авто
16:10 24.02.2025
 
"Автостат" подсчитал средний возраст парка легковых авто в России

"Автостат": средний возраст парка легковых авто в России составил 15,5 года

© РИА Новости . Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкОфициальный дилер Geely "АвтоСпецЦентр" в Москве
Официальный дилер Geely АвтоСпецЦентр в Москве - ПРАЙМ, 1920, 24.02.2025
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Средний возраст парка легковых автомобилей в России по состоянию на 1 января 2025 года составил 15,5 года, сообщило аналитическое агентство "Автостат".
"Средний возраст легковых машин, зарегистрированных в нашей стране, составляет 15,5 года", - говорится в сообщении.
Самыми возрастными являются автомобили отечественных марок - к 1 января их средний возраст составлял 18,7 года. Также более возрастными, чем в целом по стране, оказались японские авто, показатель которых составил 17,1 года.
"У машин из других стран средний возраст ниже общероссийского уровня. Так, у "американцев" он находится на отметке 15,4 года. У "европейцев" данный показатель составил 13,6 года, еще ниже он у "корейцев" (11,5 года)", - уточнили в "Автостате".
Самыми "молодыми" стали китайские машины, средний возраст которых составил 4,9 года. Эксперты агентства связывают это с высокими продажами новых легковушек из КНР в последние два года, когда они занимали свыше половины российского рынка.
По данным "Автостата", новые китайские легковые автомобили в январе текущего года заняли 54,9% российского рынка, их продажи составили 48,9 тысячи машин.
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