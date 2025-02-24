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"Автостат" подсчитал средний возраст парка легковых авто в России

"Автостат" подсчитал средний возраст парка легковых авто в России - 24.02.2025, ПРАЙМ

"Автостат" подсчитал средний возраст парка легковых авто в России

Средний возраст парка легковых автомобилей в России по состоянию на 1 января 2025 года составил 15,5 года, сообщило аналитическое агентство "Автостат". | 24.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-24T16:10+0300

2025-02-24T16:10+0300

2025-02-24T16:10+0300

россия

авто

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МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Средний возраст парка легковых автомобилей в России по состоянию на 1 января 2025 года составил 15,5 года, сообщило аналитическое агентство "Автостат". "Средний возраст легковых машин, зарегистрированных в нашей стране, составляет 15,5 года", - говорится в сообщении. Самыми возрастными являются автомобили отечественных марок - к 1 января их средний возраст составлял 18,7 года. Также более возрастными, чем в целом по стране, оказались японские авто, показатель которых составил 17,1 года. "У машин из других стран средний возраст ниже общероссийского уровня. Так, у "американцев" он находится на отметке 15,4 года. У "европейцев" данный показатель составил 13,6 года, еще ниже он у "корейцев" (11,5 года)", - уточнили в "Автостате". Самыми "молодыми" стали китайские машины, средний возраст которых составил 4,9 года. Эксперты агентства связывают это с высокими продажами новых легковушек из КНР в последние два года, когда они занимали свыше половины российского рынка. По данным "Автостата", новые китайские легковые автомобили в январе текущего года заняли 54,9% российского рынка, их продажи составили 48,9 тысячи машин.

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россия, авто