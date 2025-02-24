https://1prime.ru/20250224/avto-855208018.html

Седан бизнес-класса Lada Aura поступил в продажу в Белоруссии

Седан бизнес-класса Lada Aura поступил в продажу в Белоруссии - 24.02.2025, ПРАЙМ

Седан бизнес-класса Lada Aura поступил в продажу в Белоруссии

Cедан бизнес-класса Lada Aura начали продавать в Белоруссии, следует из информации, опубликованной на сайте официального импортера Lada в республике. | 24.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-24T17:11+0300

2025-02-24T17:11+0300

2025-02-24T17:11+0300

экономика

lada

lada aura

бизнес

москва

белоруссия

минск

владимир путин

автоваз

авто

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/05/851364897_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_8e28cebc569d527a1868f0a0c95f9828.jpg

МИНСК, 24 фев – ПРАЙМ. Cедан бизнес-класса Lada Aura начали продавать в Белоруссии, следует из информации, опубликованной на сайте официального импортера Lada в республике. Согласно данным сайта, в наличии имеются автомобили Lada Aura в комплектации Premier (стоимость 91,9 тысячи белорусских рублей для физлиц, или около 2,6 миллиона российских рублей) и Status (98,9 тысячи белорусских рублей, или около 2,8 миллиона российских рублей), оба варианта на данный момент зарезервированы. Обе комплектации оснащены 1,8-литровым двигателем мощностью 122 л.с. и автоматической трансмиссией. По информации официального импортера, Lada Aura прибыла во второй половине февраля в автоцентры концептуальной сети lada.by. Эта сеть включает 12 автоцентров в 10 городах республики и предоставляет сервис автомобилей Lada по стандартам производителя, включая полный спектр услуг "под ключ". Серийное производство автомобилей Lada Aura запущено в октябре 2024 года президентом России Владимиром Путиным. Путин лично протестировал автомобиль в июле 2024 года. Глава государства проехался по участку трассы М-11 Москва - Петербург, после чего назвал машину "хорошей, комфортной и управляемой". Как сообщалось в материалах Кремля, "АвтоВАЗ" в 2025 году может произвести до 8 тысяч моделей Aura при наличии спроса. Автомобиль на базе модели Vesta впервые представили летом 2023 года. Розничные продажи Lada Aura в России начались 30 ноября 2024 года.

https://1prime.ru/20250224/avto-855205173.html

москва

белоруссия

минск

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

lada, lada aura, бизнес, москва, белоруссия, минск, владимир путин, автоваз, авто