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Седан бизнес-класса Lada Aura поступил в продажу в Белоруссии - 24.02.2025, ПРАЙМ
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Седан бизнес-класса Lada Aura поступил в продажу в Белоруссии
Седан бизнес-класса Lada Aura поступил в продажу в Белоруссии - 24.02.2025, ПРАЙМ
Седан бизнес-класса Lada Aura поступил в продажу в Белоруссии
Cедан бизнес-класса Lada Aura начали продавать в Белоруссии, следует из информации, опубликованной на сайте официального импортера Lada в республике. | 24.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-24T17:11+0300
2025-02-24T17:11+0300
экономика
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lada aura
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МИНСК, 24 фев – ПРАЙМ. Cедан бизнес-класса Lada Aura начали продавать в Белоруссии, следует из информации, опубликованной на сайте официального импортера Lada в республике. Согласно данным сайта, в наличии имеются автомобили Lada Aura в комплектации Premier (стоимость 91,9 тысячи белорусских рублей для физлиц, или около 2,6 миллиона российских рублей) и Status (98,9 тысячи белорусских рублей, или около 2,8 миллиона российских рублей), оба варианта на данный момент зарезервированы. Обе комплектации оснащены 1,8-литровым двигателем мощностью 122 л.с. и автоматической трансмиссией. По информации официального импортера, Lada Aura прибыла во второй половине февраля в автоцентры концептуальной сети lada.by. Эта сеть включает 12 автоцентров в 10 городах республики и предоставляет сервис автомобилей Lada по стандартам производителя, включая полный спектр услуг "под ключ". Серийное производство автомобилей Lada Aura запущено в октябре 2024 года президентом России Владимиром Путиным. Путин лично протестировал автомобиль в июле 2024 года. Глава государства проехался по участку трассы М-11 Москва - Петербург, после чего назвал машину "хорошей, комфортной и управляемой". Как сообщалось в материалах Кремля, "АвтоВАЗ" в 2025 году может произвести до 8 тысяч моделей Aura при наличии спроса. Автомобиль на базе модели Vesta впервые представили летом 2023 года. Розничные продажи Lada Aura в России начались 30 ноября 2024 года.
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Экономика, Lada, LADA AURA, Бизнес, МОСКВА, БЕЛОРУССИЯ, МИНСК, Владимир Путин, АвтоВАЗ, Авто
17:11 24.02.2025
 
Седан бизнес-класса Lada Aura поступил в продажу в Белоруссии

Автомобили Lada Aura начали продавать в Белоруссии

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкLADA Aura
LADA Aura - ПРАЙМ, 1920, 24.02.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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МИНСК, 24 фев – ПРАЙМ. Cедан бизнес-класса Lada Aura начали продавать в Белоруссии, следует из информации, опубликованной на сайте официального импортера Lada в республике.
Согласно данным сайта, в наличии имеются автомобили Lada Aura в комплектации Premier (стоимость 91,9 тысячи белорусских рублей для физлиц, или около 2,6 миллиона российских рублей) и Status (98,9 тысячи белорусских рублей, или около 2,8 миллиона российских рублей), оба варианта на данный момент зарезервированы. Обе комплектации оснащены 1,8-литровым двигателем мощностью 122 л.с. и автоматической трансмиссией.
По информации официального импортера, Lada Aura прибыла во второй половине февраля в автоцентры концептуальной сети lada.by. Эта сеть включает 12 автоцентров в 10 городах республики и предоставляет сервис автомобилей Lada по стандартам производителя, включая полный спектр услуг "под ключ".
Серийное производство автомобилей Lada Aura запущено в октябре 2024 года президентом России Владимиром Путиным. Путин лично протестировал автомобиль в июле 2024 года. Глава государства проехался по участку трассы М-11 Москва - Петербург, после чего назвал машину "хорошей, комфортной и управляемой".
Как сообщалось в материалах Кремля, "АвтоВАЗ" в 2025 году может произвести до 8 тысяч моделей Aura при наличии спроса. Автомобиль на базе модели Vesta впервые представили летом 2023 года. Розничные продажи Lada Aura в России начались 30 ноября 2024 года.
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ЭкономикаLadaLADA AURAБизнесМОСКВАБЕЛОРУССИЯМИНСКВладимир ПутинАвтоВАЗАвто
 
 
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