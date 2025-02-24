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СМИ сообщили о переносе "Новатэком" перевалки СПГ на остров в Мурманске
СМИ сообщили о переносе "Новатэком" перевалки СПГ на остров в Мурманске - 24.02.2025, ПРАЙМ
СМИ сообщили о переносе "Новатэком" перевалки СПГ на остров в Мурманске
Пунктом перегрузки сжиженного природного газа (СПГ) для "Новатэка" вместо бельгийского Зебрюгге может стать российский остров Кильдин (около 60 километров от... | 24.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-24T09:01+0300
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МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Пунктом перегрузки сжиженного природного газа (СПГ) для "Новатэка" вместо бельгийского Зебрюгге может стать российский остров Кильдин (около 60 километров от Мурманска), пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники. "Из-за запрета на реэкспорт в портах ЕС "Новатэк" может полностью перенести перевалку СПГ проекта "Ямал СПГ", которая сейчас проводится в бельгийском Зебрюгге, в район острова Кильдин (около 60 километров от Мурманска)", - пишет издание. Из-за санкций с конца марта для "Ямал СПГ" закроется возможность использования экспортных терминалов ЕС, что вынудит развивать перевалку в незамерзающих водах Мурманска в зимний период. Однако отмечается, что речь, вероятно, идет только об объемах, поставляемых в Азию, а СПГ, предназначенный для Европы, будет по-прежнему поставляться на терминал в Зебрюгге. По данным издания, с учетом сезонности после перенесения точки перевалки на Кильдин ежегодный объем перевалки может составить 2,5-2,8 миллиона тонн СПГ. ЕС в июне 2024 года ввел санкции, которые с марта 2025 года ограничат предоставление услуг по транспортировке российского сжиженного газа через терминалы на территории Евросоюза для третьих стран, однако сами члены ЕС смогут продолжить покупать "голубое топливо" из России в прежнем режиме. Запрет распространяется как на перегрузку топлива с одного судна на другое, так и на перегрузку на побережье. В бельгийском порту Зебрюгге на Северном море действует крупный терминал СПГ компании Fluxys. Еще в 2015 году компания заключила контракт на хранение и перегрузку российского топлива с "Ямал СПГ". Контракт начал реализовываться в 2019 году, он рассчитан на период до 2039 года и оценивается в 1 миллиард евро. Он приносил компании порядка 50 миллионов евро дохода в год. По информации бельгийских СМИ, отказ от исполнения контракта может обойтись Fluxys в 750 миллионов евро. В июне этого года после анонса 14-го пакета антироссийских санкций ЕС, в который попал российский СПГ, акции бельгийского оператора Fluxys упали до многолетнего минимума. Только за один день они обрушились более чем на 6%. Как заявлял РИА Новости посол России в Бельгии Александр Токовинин, запрет с марта 2025 года транзита российского СПГ через порты Европы негативно отразится на соответствующей отрасли Бельгии, в частности, нанесет удар по бельгийскому порту Зебрюгге.
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новатэк, газ, бизнес, европа, бельгия, мурманск
Энергетика, Новатэк, Газ, Бизнес, ЕВРОПА, БЕЛЬГИЯ, МУРМАНСК
МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Пунктом перегрузки сжиженного природного газа (СПГ) для "Новатэка" вместо бельгийского Зебрюгге может стать российский остров Кильдин (около 60 километров от Мурманска), пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.
"Из-за запрета на реэкспорт в портах ЕС "Новатэк" может полностью перенести перевалку СПГ проекта "Ямал СПГ", которая сейчас проводится в бельгийском Зебрюгге, в район острова Кильдин (около 60 километров от Мурманска)", - пишет издание.
Из-за санкций с конца марта для "Ямал СПГ" закроется возможность использования экспортных терминалов ЕС, что вынудит развивать перевалку в незамерзающих водах Мурманска в зимний период. Однако отмечается, что речь, вероятно, идет только об объемах, поставляемых в Азию, а СПГ, предназначенный для Европы, будет по-прежнему поставляться на терминал в Зебрюгге. По данным издания, с учетом сезонности после перенесения точки перевалки на Кильдин ежегодный объем перевалки может составить 2,5-2,8 миллиона тонн СПГ.
ЕС в июне 2024 года ввел санкции, которые с марта 2025 года ограничат предоставление услуг по транспортировке российского сжиженного газа через терминалы на территории Евросоюза для третьих стран, однако сами члены ЕС смогут продолжить покупать "голубое топливо" из России в прежнем режиме. Запрет распространяется как на перегрузку топлива с одного судна на другое, так и на перегрузку на побережье.
В бельгийском порту Зебрюгге на Северном море действует крупный терминал СПГ компании Fluxys. Еще в 2015 году компания заключила контракт на хранение и перегрузку российского топлива с "Ямал СПГ". Контракт начал реализовываться в 2019 году, он рассчитан на период до 2039 года и оценивается в 1 миллиард евро. Он приносил компании порядка 50 миллионов евро дохода в год. По информации бельгийских СМИ, отказ от исполнения контракта может обойтись Fluxys в 750 миллионов евро. В июне этого года после анонса 14-го пакета антироссийских санкций ЕС, в который попал российский СПГ, акции бельгийского оператора Fluxys упали до многолетнего минимума. Только за один день они обрушились более чем на 6%.
Как заявлял РИА Новости посол России в Бельгии Александр Токовинин, запрет с марта 2025 года транзита российского СПГ через порты Европы негативно отразится на соответствующей отрасли Бельгии, в частности, нанесет удар по бельгийскому порту Зебрюгге.
"Новатэк" увеличил добычу газа на 2,1%