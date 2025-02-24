https://1prime.ru/20250224/gaz-855188027.html

СМИ сообщили о переносе "Новатэком" перевалки СПГ на остров в Мурманске

СМИ сообщили о переносе "Новатэком" перевалки СПГ на остров в Мурманске - 24.02.2025, ПРАЙМ

СМИ сообщили о переносе "Новатэком" перевалки СПГ на остров в Мурманске

Пунктом перегрузки сжиженного природного газа (СПГ) для "Новатэка" вместо бельгийского Зебрюгге может стать российский остров Кильдин (около 60 километров от... | 24.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-24T09:01+0300

2025-02-24T09:01+0300

2025-02-24T09:06+0300

энергетика

новатэк

газ

бизнес

европа

бельгия

мурманск

https://cdnn.1prime.ru/img/84106/21/841062151_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_fcaf0decf5a11ce32b677cc78c18ad40.jpg

МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Пунктом перегрузки сжиженного природного газа (СПГ) для "Новатэка" вместо бельгийского Зебрюгге может стать российский остров Кильдин (около 60 километров от Мурманска), пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники. "Из-за запрета на реэкспорт в портах ЕС "Новатэк" может полностью перенести перевалку СПГ проекта "Ямал СПГ", которая сейчас проводится в бельгийском Зебрюгге, в район острова Кильдин (около 60 километров от Мурманска)", - пишет издание. Из-за санкций с конца марта для "Ямал СПГ" закроется возможность использования экспортных терминалов ЕС, что вынудит развивать перевалку в незамерзающих водах Мурманска в зимний период. Однако отмечается, что речь, вероятно, идет только об объемах, поставляемых в Азию, а СПГ, предназначенный для Европы, будет по-прежнему поставляться на терминал в Зебрюгге. По данным издания, с учетом сезонности после перенесения точки перевалки на Кильдин ежегодный объем перевалки может составить 2,5-2,8 миллиона тонн СПГ. ЕС в июне 2024 года ввел санкции, которые с марта 2025 года ограничат предоставление услуг по транспортировке российского сжиженного газа через терминалы на территории Евросоюза для третьих стран, однако сами члены ЕС смогут продолжить покупать "голубое топливо" из России в прежнем режиме. Запрет распространяется как на перегрузку топлива с одного судна на другое, так и на перегрузку на побережье. В бельгийском порту Зебрюгге на Северном море действует крупный терминал СПГ компании Fluxys. Еще в 2015 году компания заключила контракт на хранение и перегрузку российского топлива с "Ямал СПГ". Контракт начал реализовываться в 2019 году, он рассчитан на период до 2039 года и оценивается в 1 миллиард евро. Он приносил компании порядка 50 миллионов евро дохода в год. По информации бельгийских СМИ, отказ от исполнения контракта может обойтись Fluxys в 750 миллионов евро. В июне этого года после анонса 14-го пакета антироссийских санкций ЕС, в который попал российский СПГ, акции бельгийского оператора Fluxys упали до многолетнего минимума. Только за один день они обрушились более чем на 6%. Как заявлял РИА Новости посол России в Бельгии Александр Токовинин, запрет с марта 2025 года транзита российского СПГ через порты Европы негативно отразится на соответствующей отрасли Бельгии, в частности, нанесет удар по бельгийскому порту Зебрюгге.

https://1prime.ru/20250116/novatek-854244116.html

европа

бельгия

мурманск

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

новатэк, газ, бизнес, европа, бельгия, мурманск