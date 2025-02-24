Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ сообщили о переносе "Новатэком" перевалки СПГ на остров в Мурманске - 24.02.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20250224/gaz-855188027.html
СМИ сообщили о переносе "Новатэком" перевалки СПГ на остров в Мурманске
СМИ сообщили о переносе "Новатэком" перевалки СПГ на остров в Мурманске - 24.02.2025, ПРАЙМ
СМИ сообщили о переносе "Новатэком" перевалки СПГ на остров в Мурманске
Пунктом перегрузки сжиженного природного газа (СПГ) для "Новатэка" вместо бельгийского Зебрюгге может стать российский остров Кильдин (около 60 километров от... | 24.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-24T09:01+0300
2025-02-24T09:06+0300
энергетика
новатэк
газ
бизнес
европа
бельгия
мурманск
https://cdnn.1prime.ru/img/84106/21/841062151_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_fcaf0decf5a11ce32b677cc78c18ad40.jpg
МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Пунктом перегрузки сжиженного природного газа (СПГ) для "Новатэка" вместо бельгийского Зебрюгге может стать российский остров Кильдин (около 60 километров от Мурманска), пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники. "Из-за запрета на реэкспорт в портах ЕС "Новатэк" может полностью перенести перевалку СПГ проекта "Ямал СПГ", которая сейчас проводится в бельгийском Зебрюгге, в район острова Кильдин (около 60 километров от Мурманска)", - пишет издание. Из-за санкций с конца марта для "Ямал СПГ" закроется возможность использования экспортных терминалов ЕС, что вынудит развивать перевалку в незамерзающих водах Мурманска в зимний период. Однако отмечается, что речь, вероятно, идет только об объемах, поставляемых в Азию, а СПГ, предназначенный для Европы, будет по-прежнему поставляться на терминал в Зебрюгге. По данным издания, с учетом сезонности после перенесения точки перевалки на Кильдин ежегодный объем перевалки может составить 2,5-2,8 миллиона тонн СПГ. ЕС в июне 2024 года ввел санкции, которые с марта 2025 года ограничат предоставление услуг по транспортировке российского сжиженного газа через терминалы на территории Евросоюза для третьих стран, однако сами члены ЕС смогут продолжить покупать "голубое топливо" из России в прежнем режиме. Запрет распространяется как на перегрузку топлива с одного судна на другое, так и на перегрузку на побережье. В бельгийском порту Зебрюгге на Северном море действует крупный терминал СПГ компании Fluxys. Еще в 2015 году компания заключила контракт на хранение и перегрузку российского топлива с "Ямал СПГ". Контракт начал реализовываться в 2019 году, он рассчитан на период до 2039 года и оценивается в 1 миллиард евро. Он приносил компании порядка 50 миллионов евро дохода в год. По информации бельгийских СМИ, отказ от исполнения контракта может обойтись Fluxys в 750 миллионов евро. В июне этого года после анонса 14-го пакета антироссийских санкций ЕС, в который попал российский СПГ, акции бельгийского оператора Fluxys упали до многолетнего минимума. Только за один день они обрушились более чем на 6%. Как заявлял РИА Новости посол России в Бельгии Александр Токовинин, запрет с марта 2025 года транзита российского СПГ через порты Европы негативно отразится на соответствующей отрасли Бельгии, в частности, нанесет удар по бельгийскому порту Зебрюгге.
https://1prime.ru/20250116/novatek-854244116.html
европа
бельгия
мурманск
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84106/21/841062151_454:0:3185:2048_1920x0_80_0_0_d7d2c409da2a04868cefdb0bd609ca75.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
новатэк, газ, бизнес, европа, бельгия, мурманск
Энергетика, Новатэк, Газ, Бизнес, ЕВРОПА, БЕЛЬГИЯ, МУРМАНСК
09:01 24.02.2025 (обновлено: 09:06 24.02.2025)
 
СМИ сообщили о переносе "Новатэком" перевалки СПГ на остров в Мурманске

"Ъ": пунктом перегрузки СПГ для "Новатэка" станет остров в Мурманске

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкНоватэк
Новатэк - ПРАЙМ, 1920, 24.02.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Пунктом перегрузки сжиженного природного газа (СПГ) для "Новатэка" вместо бельгийского Зебрюгге может стать российский остров Кильдин (около 60 километров от Мурманска), пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.
"Из-за запрета на реэкспорт в портах ЕС "Новатэк" может полностью перенести перевалку СПГ проекта "Ямал СПГ", которая сейчас проводится в бельгийском Зебрюгге, в район острова Кильдин (около 60 километров от Мурманска)", - пишет издание.
Из-за санкций с конца марта для "Ямал СПГ" закроется возможность использования экспортных терминалов ЕС, что вынудит развивать перевалку в незамерзающих водах Мурманска в зимний период. Однако отмечается, что речь, вероятно, идет только об объемах, поставляемых в Азию, а СПГ, предназначенный для Европы, будет по-прежнему поставляться на терминал в Зебрюгге. По данным издания, с учетом сезонности после перенесения точки перевалки на Кильдин ежегодный объем перевалки может составить 2,5-2,8 миллиона тонн СПГ.
ЕС в июне 2024 года ввел санкции, которые с марта 2025 года ограничат предоставление услуг по транспортировке российского сжиженного газа через терминалы на территории Евросоюза для третьих стран, однако сами члены ЕС смогут продолжить покупать "голубое топливо" из России в прежнем режиме. Запрет распространяется как на перегрузку топлива с одного судна на другое, так и на перегрузку на побережье.
В бельгийском порту Зебрюгге на Северном море действует крупный терминал СПГ компании Fluxys. Еще в 2015 году компания заключила контракт на хранение и перегрузку российского топлива с "Ямал СПГ". Контракт начал реализовываться в 2019 году, он рассчитан на период до 2039 года и оценивается в 1 миллиард евро. Он приносил компании порядка 50 миллионов евро дохода в год. По информации бельгийских СМИ, отказ от исполнения контракта может обойтись Fluxys в 750 миллионов евро. В июне этого года после анонса 14-го пакета антироссийских санкций ЕС, в который попал российский СПГ, акции бельгийского оператора Fluxys упали до многолетнего минимума. Только за один день они обрушились более чем на 6%.
Как заявлял РИА Новости посол России в Бельгии Александр Токовинин, запрет с марта 2025 года транзита российского СПГ через порты Европы негативно отразится на соответствующей отрасли Бельгии, в частности, нанесет удар по бельгийскому порту Зебрюгге.
Офисный центр нефтегазовой компании ПАО Новатэк - ПРАЙМ, 1920, 16.01.2025
"Новатэк" увеличил добычу газа на 2,1%
16 января, 12:38
 
ЭнергетикаНоватэкГазБизнесЕВРОПАБЕЛЬГИЯМУРМАНСК
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала