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Макрон рассказал о планируемых гарантиях безопасности Киева - 24.02.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250224/makron-855214284.html
Макрон рассказал о планируемых гарантиях безопасности Киева
Макрон рассказал о планируемых гарантиях безопасности Киева - 24.02.2025, ПРАЙМ
Макрон рассказал о планируемых гарантиях безопасности Киева
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж и Лондон подготовили план по гарантиям безопасности для Киева, который может дойти до отправки военных на... | 24.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-24T21:18+0300
2025-02-24T21:18+0300
спецоперация на украине
украина
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ПАРИЖ, 24 фев - ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж и Лондон подготовили план по гарантиям безопасности для Киева, который может дойти до отправки военных на Украину. "То, что мы подготовили с британскими коллегами, это то, что мы готовы предоставить гарантии безопасности (Украине - ред.), которые могут дойти до отправки военных", - сказал Макрон на встрече с американским президентом Дональдом Трампом. Трансляцию вел Елисейский дворец в соцсети Х. По его словам, "они не обязательно будут располагаться на линии фронта", а будут присутствовать "в качестве гарантии".
https://1prime.ru/20250224/tramp-855214012.html
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украина, франция, сша, эммануэль макрон
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ФРАНЦИЯ, США, Эммануэль Макрон
21:18 24.02.2025
 
Макрон рассказал о планируемых гарантиях безопасности Киева

Макрон: гарантии безопасности Киева включают меры вплоть до отправки военных на Украину

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкЭммануэль Макрон
Эммануэль Макрон - ПРАЙМ, 1920, 24.02.2025
© РИА Новости . Стрингер
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ПАРИЖ, 24 фев - ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж и Лондон подготовили план по гарантиям безопасности для Киева, который может дойти до отправки военных на Украину.
"То, что мы подготовили с британскими коллегами, это то, что мы готовы предоставить гарантии безопасности (Украине - ред.), которые могут дойти до отправки военных", - сказал Макрон на встрече с американским президентом Дональдом Трампом. Трансляцию вел Елисейский дворец в соцсети Х.
По его словам, "они не обязательно будут располагаться на линии фронта", а будут присутствовать "в качестве гарантии".
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 24.02.2025
Трамп высказался о ходе диалога по завершению конфликта на Украине
21:07
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАФРАНЦИЯСШАЭммануэль Макрон
 
 
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