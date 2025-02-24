https://1prime.ru/20250224/makron-855214284.html
Макрон рассказал о планируемых гарантиях безопасности Киева
Макрон рассказал о планируемых гарантиях безопасности Киева - 24.02.2025, ПРАЙМ
Макрон рассказал о планируемых гарантиях безопасности Киева
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж и Лондон подготовили план по гарантиям безопасности для Киева, который может дойти до отправки военных на... | 24.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-24T21:18+0300
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ПАРИЖ, 24 фев - ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж и Лондон подготовили план по гарантиям безопасности для Киева, который может дойти до отправки военных на Украину. "То, что мы подготовили с британскими коллегами, это то, что мы готовы предоставить гарантии безопасности (Украине - ред.), которые могут дойти до отправки военных", - сказал Макрон на встрече с американским президентом Дональдом Трампом. Трансляцию вел Елисейский дворец в соцсети Х. По его словам, "они не обязательно будут располагаться на линии фронта", а будут присутствовать "в качестве гарантии".
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Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ФРАНЦИЯ, США, Эммануэль Макрон
Макрон рассказал о планируемых гарантиях безопасности Киева
Макрон: гарантии безопасности Киева включают меры вплоть до отправки военных на Украину
ПАРИЖ, 24 фев - ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж и Лондон подготовили план по гарантиям безопасности для Киева, который может дойти до отправки военных на Украину.
"То, что мы подготовили с британскими коллегами, это то, что мы готовы предоставить гарантии безопасности (Украине - ред.), которые могут дойти до отправки военных", - сказал Макрон на встрече с американским президентом Дональдом Трампом. Трансляцию вел Елисейский дворец в соцсети Х.
По его словам, "они не обязательно будут располагаться на линии фронта", а будут присутствовать "в качестве гарантии".
Трамп высказался о ходе диалога по завершению конфликта на Украине