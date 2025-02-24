https://1prime.ru/20250224/makron-855218276.html

Макрон рассказал о планах стран ЕС и вне блока отправить войска на Украину

Макрон рассказал о планах стран ЕС и вне блока отправить войска на Украину - 24.02.2025, ПРАЙМ

Макрон рассказал о планах стран ЕС и вне блока отправить войска на Украину

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что многие страны в Евросоюзе и за его пределами готовы отправить войска на Украину в качестве гарантий после... | 24.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-24T23:53+0300

2025-02-24T23:53+0300

2025-02-24T23:53+0300

спецоперация на украине

дональд трамп

эммануэль макрон

ес

сша

франция

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/0e/846322468_0:0:2865:1611_1920x0_80_0_0_876b0fd73af1f51454f8117784511f25.jpg

ПАРИЖ, 24 фев - ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что многие страны в Евросоюзе и за его пределами готовы отправить войска на Украину в качестве гарантий после подписания мирного соглашения. "И это, если можно так выразиться, абсолютно мирные, не участвующие в боевых действиях, но, если можно так выразиться, развертывания сил для гарантий. Они будут ограничены по определению, но обозначают солидарность. Как я уже сказал, я провел переговоры со всеми нашими союзниками, и несколько стран, как европейских, так и неевропейских, готовы принять участие в этих усилиях", - сказал Макрон на совместной с президентом США Дональдом Трампом пресс-конференции. Трансляция велась на YouTube-канале Елисейского дворца. Макрон также заявил, что готовность США поддержать эту инициативу Евросоюза является "поворотным моментом". По словам французского лидера, ряд стран при этом готовы продолжать поддерживать потенциал ВСУ за счет технического снабжения, а другие - оказывать логистическую поддержку.

https://1prime.ru/20250223/krym-855173038.html

сша

франция

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

дональд трамп, эммануэль макрон, ес, сша, франция