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Макрон рассказал о планах стран ЕС и вне блока отправить войска на Украину - 24.02.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250224/makron-855218276.html
Макрон рассказал о планах стран ЕС и вне блока отправить войска на Украину
Макрон рассказал о планах стран ЕС и вне блока отправить войска на Украину - 24.02.2025, ПРАЙМ
Макрон рассказал о планах стран ЕС и вне блока отправить войска на Украину
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что многие страны в Евросоюзе и за его пределами готовы отправить войска на Украину в качестве гарантий после... | 24.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-24T23:53+0300
2025-02-24T23:53+0300
спецоперация на украине
дональд трамп
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ПАРИЖ, 24 фев - ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что многие страны в Евросоюзе и за его пределами готовы отправить войска на Украину в качестве гарантий после подписания мирного соглашения. "И это, если можно так выразиться, абсолютно мирные, не участвующие в боевых действиях, но, если можно так выразиться, развертывания сил для гарантий. Они будут ограничены по определению, но обозначают солидарность. Как я уже сказал, я провел переговоры со всеми нашими союзниками, и несколько стран, как европейских, так и неевропейских, готовы принять участие в этих усилиях", - сказал Макрон на совместной с президентом США Дональдом Трампом пресс-конференции. Трансляция велась на YouTube-канале Елисейского дворца. Макрон также заявил, что готовность США поддержать эту инициативу Евросоюза является "поворотным моментом". По словам французского лидера, ряд стран при этом готовы продолжать поддерживать потенциал ВСУ за счет технического снабжения, а другие - оказывать логистическую поддержку.
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дональд трамп, эммануэль макрон, ес, сша, франция
Спецоперация на Украине, Дональд Трамп, Эммануэль Макрон, ЕС, США, ФРАНЦИЯ
23:53 24.02.2025
 
Макрон рассказал о планах стран ЕС и вне блока отправить войска на Украину

Макрон: многие страны ЕС и вне блока готовы отправить войска на Украину для гарантий мира

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкЭммануэль Макрон
Эммануэль Макрон - ПРАЙМ, 1920, 24.02.2025
© РИА Новости . Стрингер
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ПАРИЖ, 24 фев - ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что многие страны в Евросоюзе и за его пределами готовы отправить войска на Украину в качестве гарантий после подписания мирного соглашения.
"И это, если можно так выразиться, абсолютно мирные, не участвующие в боевых действиях, но, если можно так выразиться, развертывания сил для гарантий. Они будут ограничены по определению, но обозначают солидарность. Как я уже сказал, я провел переговоры со всеми нашими союзниками, и несколько стран, как европейских, так и неевропейских, готовы принять участие в этих усилиях", - сказал Макрон на совместной с президентом США Дональдом Трампом пресс-конференции. Трансляция велась на YouTube-канале Елисейского дворца.
Макрон также заявил, что готовность США поддержать эту инициативу Евросоюза является "поворотным моментом".
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По словам французского лидера, ряд стран при этом готовы продолжать поддерживать потенциал ВСУ за счет технического снабжения, а другие - оказывать логистическую поддержку.
 
Спецоперация на УкраинеДональд ТрампЭммануэль МакронЕССШАФРАНЦИЯ
 
 
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