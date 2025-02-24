https://1prime.ru/20250224/minpromtorg-855215656.html

Минпромторг донастроит механизм уплаты утильсбора для машин из ЕАЭС

Минпромторг донастроит механизм уплаты утильсбора для машин из ЕАЭС - 24.02.2025, ПРАЙМ

Минпромторг донастроит механизм уплаты утильсбора для машин из ЕАЭС

Минпромторг РФ донастроит механизм уплаты утилизационного сбора для автомобилей, ввозимых в Россию из стран ЕАЭС, которые отсутствуют в перечне ФТС России,... | 24.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-24T22:23+0300

2025-02-24T22:23+0300

2025-02-24T22:23+0300

экономика

минпромторг

авто

утилизационный сбор на автомобили

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МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Минпромторг РФ донастроит механизм уплаты утилизационного сбора для автомобилей, ввозимых в Россию из стран ЕАЭС, которые отсутствуют в перечне ФТС России, соответствующий проект постановления правительства размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. "Предлагаемая донастройка регламентирует механизм уплаты утильсбора в отношении тех автомобилей, которые отсутствуют в перечне ФТС России. Несмотря на то, что такие случаи не носили массовый характер, для них была разработана индивидуальная процедура расчёта суммы утилизационного сбора", - пояснили в пресс-службе министерства. Там напомнили, что ранее было принято решение о публикации Минпромторгом России на ежеквартальной основе перечня моделей автомобилей, который формируется ФТС исходя из средней стоимости автомобиля. Перечень регулярно обновляется и охватывает широкий спектр моделей. "Возможность оплаты утилизационного сбора, в свою очередь, позволит корректно оформлять и ставить на учет иномарки, даже если они не указаны в перечне ФТС России в редакции, действующей на момент ввоза", - добавили в Минпромторге.

https://1prime.ru/20241224/indeksatsiya-853837537.html

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минпромторг, авто, утилизационный сбор на автомобили