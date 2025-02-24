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Минпромторг донастроит механизм уплаты утильсбора для машин из ЕАЭС - 24.02.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250224/minpromtorg-855215656.html
Минпромторг донастроит механизм уплаты утильсбора для машин из ЕАЭС
Минпромторг донастроит механизм уплаты утильсбора для машин из ЕАЭС - 24.02.2025, ПРАЙМ
Минпромторг донастроит механизм уплаты утильсбора для машин из ЕАЭС
Минпромторг РФ донастроит механизм уплаты утилизационного сбора для автомобилей, ввозимых в Россию из стран ЕАЭС, которые отсутствуют в перечне ФТС России,... | 24.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-24T22:23+0300
2025-02-24T22:23+0300
экономика
минпромторг
авто
утилизационный сбор на автомобили
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МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Минпромторг РФ донастроит механизм уплаты утилизационного сбора для автомобилей, ввозимых в Россию из стран ЕАЭС, которые отсутствуют в перечне ФТС России, соответствующий проект постановления правительства размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. "Предлагаемая донастройка регламентирует механизм уплаты утильсбора в отношении тех автомобилей, которые отсутствуют в перечне ФТС России. Несмотря на то, что такие случаи не носили массовый характер, для них была разработана индивидуальная процедура расчёта суммы утилизационного сбора", - пояснили в пресс-службе министерства. Там напомнили, что ранее было принято решение о публикации Минпромторгом России на ежеквартальной основе перечня моделей автомобилей, который формируется ФТС исходя из средней стоимости автомобиля. Перечень регулярно обновляется и охватывает широкий спектр моделей. "Возможность оплаты утилизационного сбора, в свою очередь, позволит корректно оформлять и ставить на учет иномарки, даже если они не указаны в перечне ФТС России в редакции, действующей на момент ввоза", - добавили в Минпромторге.
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минпромторг, авто, утилизационный сбор на автомобили
Экономика, Минпромторг, Авто, утилизационный сбор на автомобили
22:23 24.02.2025
 
Минпромторг донастроит механизм уплаты утильсбора для машин из ЕАЭС

Минпромторг донастроит механизм уплаты утильсбора для машин, ввозимых в РФ из ЕАЭС

© РИА Новости . Виталий Аньков | Перейти в медиабанкВывеска Министерства промышленности и торговли РФ
Вывеска Министерства промышленности и торговли РФ - ПРАЙМ, 1920, 24.02.2025
© РИА Новости . Виталий Аньков
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МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Минпромторг РФ донастроит механизм уплаты утилизационного сбора для автомобилей, ввозимых в Россию из стран ЕАЭС, которые отсутствуют в перечне ФТС России, соответствующий проект постановления правительства размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
"Предлагаемая донастройка регламентирует механизм уплаты утильсбора в отношении тех автомобилей, которые отсутствуют в перечне ФТС России. Несмотря на то, что такие случаи не носили массовый характер, для них была разработана индивидуальная процедура расчёта суммы утилизационного сбора", - пояснили в пресс-службе министерства.
Там напомнили, что ранее было принято решение о публикации Минпромторгом России на ежеквартальной основе перечня моделей автомобилей, который формируется ФТС исходя из средней стоимости автомобиля. Перечень регулярно обновляется и охватывает широкий спектр моделей.
"Возможность оплаты утилизационного сбора, в свою очередь, позволит корректно оформлять и ставить на учет иномарки, даже если они не указаны в перечне ФТС России в редакции, действующей на момент ввоза", - добавили в Минпромторге.
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ЭкономикаМинпромторгАвтоутилизационный сбор на автомобили
 
 
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