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"Циан" подсчитал ценовой разрыв между новостройками и вторичками

"Циан" подсчитал ценовой разрыв между новостройками и вторичками - 24.02.2025, ПРАЙМ

"Циан" подсчитал ценовой разрыв между новостройками и вторичками

Ценовой разрыв между первичным и вторичным жильем в крупных городах России вырос за год на 4 процентных пункта - до рекордных 20% в пользу новостроек,... | 24.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-24T16:30+0300

2025-02-24T16:30+0300

2025-02-24T16:31+0300

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циан

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МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Ценовой разрыв между первичным и вторичным жильем в крупных городах России вырос за год на 4 процентных пункта - до рекордных 20% в пользу новостроек, подсчитали специалисты "Циана". "Ценовой разрыв между первичным и вторичным рынками за последний год увеличился с 16% до рекордных 20%. Квартиры в новостройках продолжают дорожать быстрее, чем вторичка, несмотря на завершение льготной ипотеки: в среднем по крупным городам (с населением от 500 тысяч человек) "квадрат" на первичке вырос в цене на 11%, а на вторичке – на 7%", – говорится в сообщении компании. Самая большая разница зафиксирована "Цианом" в Томске и Тольятти, где средняя цена квадратного метра в новостройках на 52% выше, чем на вторичном рынке. Также значительное превышение отмечено в Челябинске и Новокузнецке (47% и 43% соответственно). В Москве и Санкт-Петербурге показатели ниже средних – в этих городах новостройки дороже вторичного жилья на 10% и 16% соответственно, отмечается в сообщении. По подсчетам "Циана", только в двух городах – Ставрополе и Махачкале – вторичное жилье дороже первичного. "Завершение льготной ипотеки не привело к остановке роста цен. Скидок стало больше, но они остаются точечным инструментом и их размер невелик, на рынок выходит мало новых проектов с дешевым предложением на этапе котлована, растет себестоимость строительства и затраты на обслуживание подорожавшего проектного финансирования", – добавляется в сообщении.

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бизнес, недвижимость, циан