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Цены на нефть падают на опасениях вокруг мировой торговли и пошлин Трампа

Цены на нефть падают на опасениях вокруг мировой торговли и пошлин Трампа - 24.02.2025, ПРАЙМ

Цены на нефть падают на опасениях вокруг мировой торговли и пошлин Трампа

Мировые цены на нефть в понедельник утром снижаются на фоне негативных настроений инвесторов, которые обеспокоены ситуацией вокруг мировой торговли и решений... | 24.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-24T08:36+0300

2025-02-24T08:36+0300

2025-02-24T08:36+0300

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МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник утром снижаются на фоне негативных настроений инвесторов, которые обеспокоены ситуацией вокруг мировой торговли и решений относительно пошлин со стороны США, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 8.25 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,22% - до 73,89 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на WTI - на 0,28%, до 70,2 доллара. "Последние данные позиционирования отражают недавние негативные настроения", - считает глава отдела сырьевой стратегии ING Groep NV Уоррен Паттерсон (Warren Patterson), мнение которого приводит агентство Блумберг. Аналитик отмечает одной из причин негативных настроений на рынке опасения вокруг мировой торговли и пошлин. В пятницу вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн в ходе переговоров в формате видеоконференции с министром финансов США Скоттом Бессентом сообщил, что Пекин выразил серьезную озабоченность недавними американскими пошлинами в отношении Китая. Ранее президент США Дональд Трамп подписал указы о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. На товары из КНР вводятся пошлины в размере 10% дополнительно к тем, что уже действуют в отношении китайского импорта со стороны США. Китай, в свою очередь, 10 февраля ввел дополнительные пошлины в размере 15% на уголь и СПГ из США, а также в размере 10% на ряд других американских товаров.

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рынки, сша, дональд трамп, нефть, торги, китай