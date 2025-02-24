https://1prime.ru/20250224/neft-855187243.html
Цены на нефть падают на опасениях вокруг мировой торговли и пошлин Трампа
Цены на нефть падают на опасениях вокруг мировой торговли и пошлин Трампа - 24.02.2025, ПРАЙМ
Цены на нефть падают на опасениях вокруг мировой торговли и пошлин Трампа
Мировые цены на нефть в понедельник утром снижаются на фоне негативных настроений инвесторов, которые обеспокоены ситуацией вокруг мировой торговли и решений... | 24.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-24T08:36+0300
2025-02-24T08:36+0300
2025-02-24T08:36+0300
энергетика
рынки
сша
дональд трамп
нефть
торги
китай
https://cdnn.1prime.ru/img/84146/53/841465372_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_c11215a5ba96d9468f9294dd3996a108.jpg
МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник утром снижаются на фоне негативных настроений инвесторов, которые обеспокоены ситуацией вокруг мировой торговли и решений относительно пошлин со стороны США, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 8.25 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,22% - до 73,89 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на WTI - на 0,28%, до 70,2 доллара. "Последние данные позиционирования отражают недавние негативные настроения", - считает глава отдела сырьевой стратегии ING Groep NV Уоррен Паттерсон (Warren Patterson), мнение которого приводит агентство Блумберг. Аналитик отмечает одной из причин негативных настроений на рынке опасения вокруг мировой торговли и пошлин. В пятницу вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн в ходе переговоров в формате видеоконференции с министром финансов США Скоттом Бессентом сообщил, что Пекин выразил серьезную озабоченность недавними американскими пошлинами в отношении Китая. Ранее президент США Дональд Трамп подписал указы о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. На товары из КНР вводятся пошлины в размере 10% дополнительно к тем, что уже действуют в отношении китайского импорта со стороны США. Китай, в свою очередь, 10 февраля ввел дополнительные пошлины в размере 15% на уголь и СПГ из США, а также в размере 10% на ряд других американских товаров.
https://1prime.ru/20250221/neft-855152261.html
сша
китай
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84146/53/841465372_177:0:2906:2047_1920x0_80_0_0_8c549da9ff0a1d7205ae39e5f729fd24.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынки, сша, дональд трамп, нефть, торги, китай
Энергетика, Рынки, США, Дональд Трамп, Нефть, Торги, КИТАЙ
Цены на нефть падают на опасениях вокруг мировой торговли и пошлин Трампа
Нефть дешевеет на фоне опасений вокруг мировой торговли и пошлин США
МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник утром снижаются на фоне негативных настроений инвесторов, которые обеспокоены ситуацией вокруг мировой торговли и решений относительно пошлин со стороны США, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика.
По состоянию на 8.25 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,22% - до 73,89 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на WTI - на 0,28%, до 70,2 доллара.
"Последние данные позиционирования отражают недавние негативные настроения", - считает глава отдела сырьевой стратегии ING Groep NV Уоррен Паттерсон (Warren Patterson), мнение которого приводит агентство Блумберг.
Аналитик отмечает одной из причин негативных настроений на рынке опасения вокруг мировой торговли и пошлин. В пятницу вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн в ходе переговоров в формате видеоконференции с министром финансов США Скоттом Бессентом сообщил, что Пекин выразил серьезную озабоченность недавними американскими пошлинами в отношении Китая.
Ранее президент США Дональд Трамп подписал указы о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. На товары из КНР вводятся пошлины в размере 10% дополнительно к тем, что уже действуют в отношении китайского импорта со стороны США. Китай, в свою очередь, 10 февраля ввел дополнительные пошлины в размере 15% на уголь и СПГ из США, а также в размере 10% на ряд других американских товаров.
Нефть дешевеет на фоне укрепления доллара