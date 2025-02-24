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Цены на нефть падают на опасениях вокруг мировой торговли и пошлин Трампа - 24.02.2025, ПРАЙМ
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Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
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Цены на нефть падают на опасениях вокруг мировой торговли и пошлин Трампа
Цены на нефть падают на опасениях вокруг мировой торговли и пошлин Трампа - 24.02.2025, ПРАЙМ
Цены на нефть падают на опасениях вокруг мировой торговли и пошлин Трампа
Мировые цены на нефть в понедельник утром снижаются на фоне негативных настроений инвесторов, которые обеспокоены ситуацией вокруг мировой торговли и решений... | 24.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-24T08:36+0300
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МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник утром снижаются на фоне негативных настроений инвесторов, которые обеспокоены ситуацией вокруг мировой торговли и решений относительно пошлин со стороны США, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 8.25 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,22% - до 73,89 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на WTI - на 0,28%, до 70,2 доллара. "Последние данные позиционирования отражают недавние негативные настроения", - считает глава отдела сырьевой стратегии ING Groep NV Уоррен Паттерсон (Warren Patterson), мнение которого приводит агентство Блумберг. Аналитик отмечает одной из причин негативных настроений на рынке опасения вокруг мировой торговли и пошлин. В пятницу вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн в ходе переговоров в формате видеоконференции с министром финансов США Скоттом Бессентом сообщил, что Пекин выразил серьезную озабоченность недавними американскими пошлинами в отношении Китая. Ранее президент США Дональд Трамп подписал указы о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. На товары из КНР вводятся пошлины в размере 10% дополнительно к тем, что уже действуют в отношении китайского импорта со стороны США. Китай, в свою очередь, 10 февраля ввел дополнительные пошлины в размере 15% на уголь и СПГ из США, а также в размере 10% на ряд других американских товаров.
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рынки, сша, дональд трамп, нефть, торги, китай
Энергетика, Рынки, США, Дональд Трамп, Нефть, Торги, КИТАЙ
08:36 24.02.2025
 
Цены на нефть падают на опасениях вокруг мировой торговли и пошлин Трампа

Нефть дешевеет на фоне опасений вокруг мировой торговли и пошлин США

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДеньги, нефть
Деньги, нефть - ПРАЙМ, 1920, 24.02.2025
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник утром снижаются на фоне негативных настроений инвесторов, которые обеспокоены ситуацией вокруг мировой торговли и решений относительно пошлин со стороны США, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика.
По состоянию на 8.25 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,22% - до 73,89 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на WTI - на 0,28%, до 70,2 доллара.
"Последние данные позиционирования отражают недавние негативные настроения", - считает глава отдела сырьевой стратегии ING Groep NV Уоррен Паттерсон (Warren Patterson), мнение которого приводит агентство Блумберг.
Аналитик отмечает одной из причин негативных настроений на рынке опасения вокруг мировой торговли и пошлин. В пятницу вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн в ходе переговоров в формате видеоконференции с министром финансов США Скоттом Бессентом сообщил, что Пекин выразил серьезную озабоченность недавними американскими пошлинами в отношении Китая.
Ранее президент США Дональд Трамп подписал указы о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. На товары из КНР вводятся пошлины в размере 10% дополнительно к тем, что уже действуют в отношении китайского импорта со стороны США. Китай, в свою очередь, 10 февраля ввел дополнительные пошлины в размере 15% на уголь и СПГ из США, а также в размере 10% на ряд других американских товаров.
Добыча нефти. - ПРАЙМ, 1920, 21.02.2025
Нефть дешевеет на фоне укрепления доллара
21 февраля, 21:49
 
ЭнергетикаРынкиСШАДональд ТрампНефтьТоргиКИТАЙ
 
 
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