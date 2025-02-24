https://1prime.ru/20250224/neft-855192917.html

ЕС запретил предоставлять хранилища для сырой нефти из России

ЕС запретил предоставлять хранилища для сырой нефти из России - 24.02.2025, ПРАЙМ

ЕС запретил предоставлять хранилища для сырой нефти из России

ЕС запретил предоставлять хранилища для российской сырой нефти и нефтепродуктов, независимо от закупочной цены и пункта назначения, говорится в заявлении Совета | 24.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-24T11:24+0300

2025-02-24T11:24+0300

2025-02-24T11:24+0300

экономика

россия

нефть

ес

https://cdnn.1prime.ru/img/83864/54/838645438_0:71:3059:1791_1920x0_80_0_0_6d1fd3eae0fb777f5aadcc43de59ee75.jpg

БРЮССЕЛЬ, 24 фев – ПРАЙМ. ЕС запретил предоставлять хранилища для российской сырой нефти и нефтепродуктов, независимо от закупочной цены и пункта назначения, говорится в заявлении Совета Евросоюза. "Совет ЕС запрещает предоставление временного хранения для российской сырой нефти и нефтепродуктов в ЕС, независимо от закупочной цены нефти и конечного пункта назначения этих продуктов", - указывается в документе. Дополнительные ограничения введены и на экспорт товаров и технологий, в частности, программного обеспечения, связанного с разведкой нефти и газа. "Кроме того, Совет расширяет запрет на предоставление товаров, технологий и услуг для завершения проектов по сырой нефти в России, таких как "Восток ойл", - отмечается в документе.

https://1prime.ru/20250224/sanktsii-855191881.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, нефть, ес