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ЕС запретил предоставлять хранилища для сырой нефти из России - 24.02.2025, ПРАЙМ
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ЕС запретил предоставлять хранилища для сырой нефти из России
ЕС запретил предоставлять хранилища для сырой нефти из России - 24.02.2025, ПРАЙМ
ЕС запретил предоставлять хранилища для сырой нефти из России
ЕС запретил предоставлять хранилища для российской сырой нефти и нефтепродуктов, независимо от закупочной цены и пункта назначения, говорится в заявлении Совета | 24.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-24T11:24+0300
2025-02-24T11:24+0300
экономика
россия
нефть
ес
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БРЮССЕЛЬ, 24 фев – ПРАЙМ. ЕС запретил предоставлять хранилища для российской сырой нефти и нефтепродуктов, независимо от закупочной цены и пункта назначения, говорится в заявлении Совета Евросоюза. "Совет ЕС запрещает предоставление временного хранения для российской сырой нефти и нефтепродуктов в ЕС, независимо от закупочной цены нефти и конечного пункта назначения этих продуктов", - указывается в документе. Дополнительные ограничения введены и на экспорт товаров и технологий, в частности, программного обеспечения, связанного с разведкой нефти и газа. "Кроме того, Совет расширяет запрет на предоставление товаров, технологий и услуг для завершения проектов по сырой нефти в России, таких как "Восток ойл", - отмечается в документе.
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россия, нефть, ес
Экономика, РОССИЯ, Нефть, ЕС
11:24 24.02.2025
 
ЕС запретил предоставлять хранилища для сырой нефти из России

ЕС запретил предоставлять хранилища для сырой нефти и нефтепродуктов из России

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкНефтяные вышки в Татарстане
Нефтяные вышки в Татарстане - ПРАЙМ, 1920, 24.02.2025
© РИА Новости . Максим Богодвид
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БРЮССЕЛЬ, 24 фев – ПРАЙМ. ЕС запретил предоставлять хранилища для российской сырой нефти и нефтепродуктов, независимо от закупочной цены и пункта назначения, говорится в заявлении Совета Евросоюза.
"Совет ЕС запрещает предоставление временного хранения для российской сырой нефти и нефтепродуктов в ЕС, независимо от закупочной цены нефти и конечного пункта назначения этих продуктов", - указывается в документе.
Дополнительные ограничения введены и на экспорт товаров и технологий, в частности, программного обеспечения, связанного с разведкой нефти и газа. "Кроме того, Совет расширяет запрет на предоставление товаров, технологий и услуг для завершения проектов по сырой нефти в России, таких как "Восток ойл", - отмечается в документе.
Европарламент - ПРАЙМ, 1920, 24.02.2025
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