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Мировые цены на нефть перешли к незначительному росту - 24.02.2025, ПРАЙМ
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Мировые цены на нефть перешли к незначительному росту
Мировые цены на нефть перешли к незначительному росту - 24.02.2025, ПРАЙМ
Мировые цены на нефть перешли к незначительному росту
Мировые цены на нефть в понедельник днем перешли к незначительному росту, инвесторы с осторожностью оценивают рыночные факторы, свидетельствуют данные торгов и... | 24.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-24T15:16+0300
2025-02-24T15:16+0300
экономика
нефть
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МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник днем перешли к незначительному росту, инвесторы с осторожностью оценивают рыночные факторы, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 15.07 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,03% - до 74,07 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на WTI - на 0,01%, до 70,41 доллара. Утром нефть дешевела в пределах 0,3%. Трейдеры продолжают оценивать перспективы мировой торговли. В пятницу американский президент Дональд Трамп поручил Комитету по иностранным инвестициям в США ограничить китайские расходы на технологии, энергетику и другие стратегические отрасли в Штатах, сообщило агентство Блумберг. Также агентство сообщило, что министр нефти Ирака Хайян Абдул Гани выразил надежду на то, что экспорт нефти из Курдистана возобновится через два дня после почти двухлетнего перерыва, ожидается разрешение Турции на поставки по трубопроводу в турецкий порт Джейхан. "По-прежнему сохраняются неопределенность относительно дальнейших действий Трампа в отношении пошлин и опасения по поводу возобновления работы трубопровода Ирак-Турция... Противоречивые сигналы затрудняют восприятие рынка, поэтому лучше оставаться в стороне, пока не появится ясность", - приводит агентство мнение сырьевого аналитика UBS Group AG Джованни Стауново (Giovanni Staunovo).
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нефть
Экономика, Нефть
15:16 24.02.2025
 
Мировые цены на нефть перешли к незначительному росту

Стоимость нефти перешла к слабому росту на фоне осторожности трейдеров

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДеньги, нефть
Деньги, нефть - ПРАЙМ, 1920, 24.02.2025
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник днем перешли к незначительному росту, инвесторы с осторожностью оценивают рыночные факторы, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика.
По состоянию на 15.07 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,03% - до 74,07 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на WTI - на 0,01%, до 70,41 доллара. Утром нефть дешевела в пределах 0,3%.
Трейдеры продолжают оценивать перспективы мировой торговли. В пятницу американский президент Дональд Трамп поручил Комитету по иностранным инвестициям в США ограничить китайские расходы на технологии, энергетику и другие стратегические отрасли в Штатах, сообщило агентство Блумберг.
Также агентство сообщило, что министр нефти Ирака Хайян Абдул Гани выразил надежду на то, что экспорт нефти из Курдистана возобновится через два дня после почти двухлетнего перерыва, ожидается разрешение Турции на поставки по трубопроводу в турецкий порт Джейхан.
"По-прежнему сохраняются неопределенность относительно дальнейших действий Трампа в отношении пошлин и опасения по поводу возобновления работы трубопровода Ирак-Турция... Противоречивые сигналы затрудняют восприятие рынка, поэтому лучше оставаться в стороне, пока не появится ясность", - приводит агентство мнение сырьевого аналитика UBS Group AG Джованни Стауново (Giovanni Staunovo).
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