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Нефть продолжает умеренно дорожать

Нефть продолжает умеренно дорожать - 24.02.2025, ПРАЙМ

Нефть продолжает умеренно дорожать

Мировые цены на нефть в понедельник вечером продолжают умеренно расти, свидетельствуют данные торгов. | 24.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-24T19:15+0300

2025-02-24T19:15+0300

2025-02-24T19:16+0300

энергетика

нефть

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МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник вечером продолжают умеренно расти, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 18.51 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent растёт на 0,27% к предыдущему закрытию, до 74,25 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на WTI - на 0,28%, до 70,6 доллара. К незначительному росту нефть перешла ещё днём. В понедельник трейдеры оценивают новости, влияющие на рынок. Как сообщило агентство Блумберг, министр нефти Ирака Хайян Абдул Гани выразил надежду на то, что экспорт нефти из Курдистана возобновится через два дня после почти двухлетнего перерыва, ожидается разрешение Турции на поставки по трубопроводу в турецкий порт Джейхан. По словам аналитиков, новости в краткосрочной перспективе могут оказать давление на нефтяные котировки, поскольку указывают на возможное увеличение предложения на рынке. "С учетом того, что по иракско-турецкому трубопроводу ожидается поступление 185 тысяч баррелей в сутки, объемы нефти, доступные на рынке, могут увеличиться, что окажет влияние на цены в краткосрочной перспективе. Рост предложения происходит в то время, когда сохраняются опасения за спрос", - цитирует портал Market Watch стратега Exness Теренса Хоува (Terence Hove).

https://1prime.ru/20250224/neft-855203317.html

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нефть