https://1prime.ru/20250224/neft-855213602.html

Эксперт прокомментировал новые санкции ЕС против российской нефти

Эксперт прокомментировал новые санкции ЕС против российской нефти - 24.02.2025, ПРАЙМ

Эксперт прокомментировал новые санкции ЕС против российской нефти

Запрет Евросоюза не окажет значимого влияния на российский нефтяной экспорт, поскольку нет никакой проблемы в том, чтобы поставлять нефть без временного... | 24.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-24T20:53+0300

2025-02-24T20:53+0300

2025-02-24T20:53+0300

энергетика

нефть

россия

санкции против рф

ес

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МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Запрет Евросоюза не окажет значимого влияния на российский нефтяной экспорт, поскольку нет никакой проблемы в том, чтобы поставлять нефть без временного хранения в третьих странах, сообщил РИА Новости аналитик ФГ "Финам" Сергей Кауфман. ЕС запретил предоставлять хранилища для российской сырой нефти и нефтепродуктов, независимо от закупочной цены и пункта назначения, сообщил Совет Евросоюза в понедельник. "Нам неизвестно о кейсах, чтобы значительные объемы российских нефти и нефтепродуктов временно хранились в ЕС для последующего реэкспорта в третьи страны, хотя отметим, что сейчас вся логистика российской нефти является достаточно непрозрачной. При этом технических сложностей в том, чтобы направлять нефть сразу в пункт назначения (Индия, Китай, Турция или менее крупные потребители), не используя третьи страны для временного хранения, мы не видим", - сказал Кауфман. "На этом фоне не ожидаем какого-либо значимого эффекта на российский нефтяной экспорт от новых ограничений", - резюмировал собеседник агентства.

https://1prime.ru/20250224/sanktsii-855211728.html

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нефть, россия, санкции против рф, ес