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Эксперт прокомментировал новые санкции ЕС против российской нефти
Эксперт прокомментировал новые санкции ЕС против российской нефти - 24.02.2025, ПРАЙМ
Эксперт прокомментировал новые санкции ЕС против российской нефти
Запрет Евросоюза не окажет значимого влияния на российский нефтяной экспорт, поскольку нет никакой проблемы в том, чтобы поставлять нефть без временного... | 24.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-24T20:53+0300
2025-02-24T20:53+0300
2025-02-24T20:53+0300
энергетика
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МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Запрет Евросоюза не окажет значимого влияния на российский нефтяной экспорт, поскольку нет никакой проблемы в том, чтобы поставлять нефть без временного хранения в третьих странах, сообщил РИА Новости аналитик ФГ "Финам" Сергей Кауфман. ЕС запретил предоставлять хранилища для российской сырой нефти и нефтепродуктов, независимо от закупочной цены и пункта назначения, сообщил Совет Евросоюза в понедельник. "Нам неизвестно о кейсах, чтобы значительные объемы российских нефти и нефтепродуктов временно хранились в ЕС для последующего реэкспорта в третьи страны, хотя отметим, что сейчас вся логистика российской нефти является достаточно непрозрачной. При этом технических сложностей в том, чтобы направлять нефть сразу в пункт назначения (Индия, Китай, Турция или менее крупные потребители), не используя третьи страны для временного хранения, мы не видим", - сказал Кауфман. "На этом фоне не ожидаем какого-либо значимого эффекта на российский нефтяной экспорт от новых ограничений", - резюмировал собеседник агентства.
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нефть, россия, санкции против рф, ес
Энергетика, Нефть, РОССИЯ, санкции против РФ, ЕС
Эксперт прокомментировал новые санкции ЕС против российской нефти
Эксперт Кауфман: для РФ нет проблемы в нефтеэкспорте без хранения в третьих странах
МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Запрет Евросоюза не окажет значимого влияния на российский нефтяной экспорт, поскольку нет никакой проблемы в том, чтобы поставлять нефть без временного хранения в третьих странах, сообщил РИА Новости аналитик ФГ "Финам" Сергей Кауфман.
ЕС запретил предоставлять хранилища для российской сырой нефти и нефтепродуктов, независимо от закупочной цены и пункта назначения, сообщил Совет Евросоюза в понедельник.
"Нам неизвестно о кейсах, чтобы значительные объемы российских нефти и нефтепродуктов временно хранились в ЕС для последующего реэкспорта в третьи страны, хотя отметим, что сейчас вся логистика российской нефти является достаточно непрозрачной. При этом технических сложностей в том, чтобы направлять нефть сразу в пункт назначения (Индия, Китай, Турция или менее крупные потребители), не используя третьи страны для временного хранения, мы не видим", - сказал Кауфман.
Эксперт прокомментировал санкции ЕС к российским аэропортам
"На этом фоне не ожидаем какого-либо значимого эффекта на российский нефтяной экспорт от новых ограничений", - резюмировал собеседник агентства.