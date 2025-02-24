https://1prime.ru/20250224/oon-855212182.html

ГА ООН приняла две резолюции по Украине

ГА ООН приняла две резолюции по Украине - 24.02.2025, ПРАЙМ

ГА ООН приняла две резолюции по Украине

Генассамблея ООН приняла подготовленную Киевом резолюцию по украинскому конфликту с выраженным антироссийским содержанием, а также нейтральную резолюцию,... | 24.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-24T19:51+0300

2025-02-24T19:51+0300

2025-02-24T20:20+0300

спецоперация на украине

оон

генассамблея оон

россия

украина

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ООН, 24 фев - ПРАЙМ. Генассамблея ООН приняла подготовленную Киевом резолюцию по украинскому конфликту с выраженным антироссийским содержанием, а также нейтральную резолюцию, подготовленную США, но с рядом антироссийских поправок, которые странам Запада удалось включить в процессе обсуждения, передает корреспондент РИА Новости. РЕЗОЛЮЦИЯ УКРАИНЫЗа антироссийский документ высказались 93 государства, 18 были против, 65 воздержались. Резолюцию подготовила Украина, соавторами выступили более чем 50 стран. Документ соержит призыв к "деэскалации, скорейшему прекращению боевых действий и мирному урегулированию войны против Украины". Антироссийский текст документа требует от России "немедленно, полностью и безоговорочно" вывести все ее вооруженные силы с украинской территории. В нем также содержится традиционный односторонний призыв к РФ прекратить боевые действия. При этом террористические атаки Киева против мирных россиян, равно как и присутствие ВСУ в Курской области, в проекте документа никоим образом не осуждаются и не упоминаются. В тексте также отсутствует упоминание о праве народов на самоопределение, которое закреплено в Уставе ООН. РЕЗОЛЮЦИЯ СШАЗа предложенную США резолюцию проголосовали 93 страны, 8 были против, 73 воздержались. При этом ГА ООН отклонила поправку РФ с призывом "устранения коренных причин" кризиса. За проголосовала 31 страна, против – 71 государство, еще 59 воздержались.США впервые с начала СВО на Украине пошли в Генассамблее ООН на беспрецедентный шаг: отказались быть соавтором антироссийского документа и взамен подготовили свой.В исходном проекте резолюции Вашингтон избегал формулировок о якобы вторжении РФ на Украину. Тем не менее, предложенный США текст проекта претерпел значительные изменения – из-за поправок западных стран, которые одобрила ГА, и лишился нейтрального окраса.В изначальном варианте документа авторы резолюции "выражают скорбь по поводу трагической гибели людей в ходе конфликта между Российской Федерацией и Украиной"; заявляют, что главная цель ООН "заключается в поддержании международного мира и безопасности и мирном разрешении споров"; "убедительно просят" незамедлительно прекратить конфликт и "настоятельно призывают" к "установлению прочного мира между Украиной и РФ".Тем не менее, с подачи западных стран "конфликт между РФ и Украиной" в принятом документе стал "полномасштабным вторжением РФ на Украину".Кроме того, в текст поправкой включили следующее положение: "подтверждая свою приверженность суверенитет, независимости, единству и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, включая ее территориальные воды".При этом ГА ООН отклонила поправку РФ к американскому проекту резолюции с призывом "устранения коренных причин" кризиса.В оригинале текст предложенного документа звучал следующим образом: "ГА ООН... убедительно просит незамедлительно прекратить конфликт и настоятельно призывает также к установлению прочного мира между Украиной и Российской Федерацией". РФ предлагала после слов "незамедлительно прекратить конфликт" вставить слова "в том числе путем устранения его коренных причин".Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Москва 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ. Резолюции Генеральной ассамблеи не обладают юридически обязывающей силой.

https://1prime.ru/20250224/es-855191622.html

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