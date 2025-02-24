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Россиян предупредили об изменениях правил назначения пенсии с 2026 года

Россиян предупредили об изменениях правил назначения пенсии с 2026 года - 24.02.2025, ПРАЙМ

Россиян предупредили об изменениях правил назначения пенсии с 2026 года

Россияне смогут выходить на пенсию в беззаявительном порядке с 2026 года. Об этом рассказала агентству "Прайм" эксперт Президентской Академии Марина... | 24.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-24T02:02+0300

2025-02-24T02:02+0300

2025-02-24T02:02+0300

индексация пенсий

пенсионеры

общество

социальный фонд

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МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Россияне смогут выходить на пенсию в беззаявительном порядке с 2026 года. Об этом рассказала агентству "Прайм" эксперт Президентской Академии Марина Солодовникова.В настоящее время страховые пенсии по старости назначаются только по заявлению. За месяц до достижения пенсионного возраста его необходимо подать на Госуслугах, лично в Социальном фонде или в МФЦ. Заявление рассматривают в течение 10 рабочих дней. В некоторых случаях необходимо предоставить дополнительные документы о стаже и заработке.В беззаявительном порядке назначают пенсии по инвалидности, страховые и социальные пенсии по потере кормильца, социальные пенсии детям, оба родителя которых неизвестны.“Теперь, начиная с 2026 года, Соцфонд может начать назначение пенсий по старости в беззаявительном порядке. Это коснется 59-летних женщин и 64-летних мужчин при наличии 15 лет стажа и 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов”, - рассказала эксперт.По ее словам, решение будет принято за месяц до достижения пенсионного возраста гражданина. Ему направят уведомление о состоянии его лицевого счета, размере предполагаемой пенсии и о возможности отсрочки пенсионных выплат для получения впоследствии повышающих коэффициентов.Предлагаемые депутатами поправки в порядок назначения и выплаты пенсий, по мнению эксперта, существенно не повлияют на размер выплаты и срок ее назначения. Но дополнительное информирование потенциальных пенсионеров о предполагаемом размере будущей пенсии, а также возможности отсрочки с целью применения в будущем повышающих коэффициентов будет полезно, считает Солодовникова.Тем, кто решит не обращаться за пенсией, придется уведомлять об этом Социальный фонд. Однако, справедливости ради, процент таких граждан невелик, заключила она.

https://1prime.ru/20250210/pensiya-854801781.html

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индексация пенсий, пенсионеры, общество , социальный фонд