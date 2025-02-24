https://1prime.ru/20250224/putin-855216605.html

Путин оценил политическую ситуацию на Украине

Путин оценил политическую ситуацию на Украине - 24.02.2025, ПРАЙМ

Путин оценил политическую ситуацию на Украине

Владимир Зеленский является фактором разложения армии Украины и общества, заявил президент России Владимир Путин. | 24.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-24T23:20+0300

2025-02-24T23:20+0300

2025-02-24T23:31+0300

спецоперация на украине

украина

владимир зеленский

россия

владимир путин

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МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Владимир Зеленский является фактором разложения армии Украины и общества, заявил президент России Владимир Путин. "Он (Зеленский - ред.) является фактором разложения и армии, общества и государства", - сказал Путин автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину.По словам Путина, Зеленский загнал себя в тупик, запретив себе переговоры с Россией."Он (Владимир Зеленский - ред.) загнал себя в тупик указом о запрете переговоров с Российской Федерацией по мирному договору, прекратил эти переговоры", - сказал президент.Глава государства считает, что Зеленский становится токсичной фигурой для ВСУ и для общества в целом."Сегодняшний глава киевского режима становится токсичной фигурой для вооруженных сил Украины, потому что он дает нелепые приказы, продиктованные не соображениями военного характера, а политического. При этом непонятно на чем (они - ред.) основаны. Это ведет к большим неоправданным, катастрофическим потерям для украинской армии", - сказал глава государства.По мнению Путина, шансы Зеленского победить на выборах на Украине равны нулю."Шансов у действующего главы режима победить на выборах абсолютно никаких нет, они равны нулю", - сказал президент.Также Путин сообщил, что, по российским данным, рейтинг Владимира Зеленского в два раза ниже, чем у бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного."У него (Владимира Зеленского - ред.) рейтинг, по нашим данным, они носят объективный характер, ровно в два раза меньше, чем у его ближайшего политического возможного соперника, это господин Залужный - бывший командующий вооруженными силами Украины", - сказал глава государства.Путин также заявил, что у Зеленского проблемы, поскольку как только будет отменено военное положение, ему сразу придется идти на выборы."Он уклоняется от этих переговоров. Почему? Потому что в случае начала этих переговоров это рано или поздно и скорее всего достаточно быстро приведет к необходимости отмены военного положения, а как только это произойдет, сразу надо идти на выборы, не будет тогда оснований не проводить выборы, ведь сегодня выборы на Украине не проводятся под предлогом наличия военного положения. А если переговоры, потом возможная быстрая отмена военного положения, ну сразу надо идти на выборы", - сказал Путин.По его словам, Россия хочет добиться мира на Украине и как можно быстрее, а Владимир Зеленский стоит на пути этой цели."Кроме всего прочего, действующий президент (США Дональд Трамп - ред.) объявил о том, что он хочет добиться мира, кстати говоря, мы тоже, и как можно быстрее. А действующий глава (киевского - ред.) режима, он стоит на пути к достижению этой цели", - сказал Путин.Глава государства также заявил, что Россия была бы заинтересована, чтобы Владимир Зеленский оставался во главе киевского режима и тем самым разлагал его."Вот в сложившейся ситуации мы, как ни странно, мы бы, честно говоря, были заинтересованы, чтобы он там сидел и дальше разлагал режим, с которым мы находимся в вооруженном конфликте. Но с точки зрения интересов укрепления украинской государственности здесь, конечно, нужно действовать, видимо, энергично и совсем в другую сторону. Приводить к власти людей, которые будут пользоваться доверием народа Украины", - сказал Путин.Также президент сообщил, что РФ заинтересована в том, чтобы Украина превратилась в дружественное соседнее государство."Конечно, нам бы хотелось, чтобы эта территория (Украины - ред.) не использовалась в качестве плацдарма для нападений на Российскую Федерацию, не использовалась в качестве враждебного для нас плацдарма, чтобы в конечном итоге это превратилось в дружественное соседнее государство", - сказал глава государства.

https://1prime.ru/20250224/putin-855216260.html

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украина, владимир зеленский, россия, владимир путин