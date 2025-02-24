https://1prime.ru/20250224/putin-855216785.html
Путин оценил вклад Трампа и европейских лидеров в процесс урегулирования
Путин оценил вклад Трампа и европейских лидеров в процесс урегулирования - 24.02.2025, ПРАЙМ
Путин оценил вклад Трампа и европейских лидеров в процесс урегулирования
Президент США Дональд Трамп хочет оздоровить политическую обстановку на Украине, считает президент России Владимир Путин. | 24.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-24T23:25+0300
2025-02-24T23:25+0300
2025-02-24T23:25+0300
спецоперация на украине
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МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп хочет оздоровить политическую обстановку на Украине, считает президент России Владимир Путин."Он (президент США Дональд Трамп - ред.) хочет что сделать - как мне представляется - хочет оздоровить политическую обстановку на Украине, консолидировать общество, создать условия для выживания украинского государства", - сказал Путин."Действующий президент Соединенных Штатов, новый президент, вновь избранный президент, у него руки свободны, он свободен от этих пут, которые не дают двигаться вперед и работать в сторону разрешения конфликта… Он действует прямолинейно и без особых стеснений", - добавил глава государства.По словам Путина, Трамп может говорить то, что хочет, это привилегия."Он (президент США Дональд Трамп - ред.) непросто говорит то, что думает, он делает, что хочет, ну, что же, это привилегия лидера одной из крупных и великих держав", - сказал российский лидер.Говоря об участии Европы в переговорном процессе по Украине, Путин назвал его востребованным."Их (европейских стран - ред.) участие в переговорном процессе (по украинскому конфликту - ред.) востребовано", - сказал глава государстваПрезидент России Владимир Путин заявил, что видел реакцию из Европы на контакты РФ и США, назвав ее эмоциональной и лишенной практического смысла."Я видел и реакцию и на наш телефонный разговор с президентом США (Дональдом Трампом - ред.), видел реакцию на встречу на высоком уровне в Эр-Рияде. Она действительно эмоциональна и лишена какого-то практического смысла", - сказал ПутинРяду европейских лидеров трудно "отруливать" от своих обещаний Киеву без "потери лица", заявил президент России Владимир Путин."Политические лидеры европейских государств связаны с нынешним режимом, ангажированы. И они слишком многое наговорили и наобещали. И теперь, извините за простоту выражения, отруливать от этой позиции очень сложно и практически невозможно без потери лица. Имею в виду, что они находятся в достаточно сложном и ответственном для них внутриполитическом периоде выборов, перевыборов, сложностей в парламенте. Учитывая это обстоятельство менять свою позицию практически невозможно", - сказал Путин.
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россия, владимир путин, дональд трамп, европа
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, Владимир Путин, Дональд Трамп, ЕВРОПА
Путин оценил вклад Трампа и европейских лидеров в процесс урегулирования
Путин: Трамп может говорить то, что хочет, это привилегия
МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп хочет оздоровить политическую обстановку на Украине, считает президент России Владимир Путин.
"Он (президент США Дональд Трамп - ред.) хочет что сделать - как мне представляется - хочет оздоровить политическую обстановку на Украине, консолидировать общество, создать условия для выживания украинского государства", - сказал Путин.
"Действующий президент Соединенных Штатов, новый президент, вновь избранный президент, у него руки свободны, он свободен от этих пут, которые не дают двигаться вперед и работать в сторону разрешения конфликта… Он действует прямолинейно и без особых стеснений", - добавил глава государства.
Путин оценил политическую ситуацию на Украине
По словам Путина, Трамп может говорить то, что хочет, это привилегия.
"Он (президент США Дональд Трамп - ред.) непросто говорит то, что думает, он делает, что хочет, ну, что же, это привилегия лидера одной из крупных и великих держав", - сказал российский лидер.
Говоря об участии Европы в переговорном процессе по Украине, Путин назвал его востребованным.
"Их (европейских стран - ред.) участие в переговорном процессе (по украинскому конфликту - ред.) востребовано", - сказал глава государства
Президент России Владимир Путин заявил, что видел реакцию из Европы на контакты РФ и США, назвав ее эмоциональной и лишенной практического смысла.
"Я видел и реакцию и на наш телефонный разговор с президентом США (Дональдом Трампом - ред.), видел реакцию на встречу на высоком уровне в Эр-Рияде. Она действительно эмоциональна и лишена какого-то практического смысла", - сказал Путин
Ряду европейских лидеров трудно "отруливать" от своих обещаний Киеву без "потери лица", заявил президент России Владимир Путин.
"Политические лидеры европейских государств связаны с нынешним режимом, ангажированы. И они слишком многое наговорили и наобещали. И теперь, извините за простоту выражения, отруливать от этой позиции очень сложно и практически невозможно без потери лица. Имею в виду, что они находятся в достаточно сложном и ответственном для них внутриполитическом периоде выборов, перевыборов, сложностей в парламенте. Учитывая это обстоятельство менять свою позицию практически невозможно", - сказал Путин.