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Путин оценил предложение Трампа о сокращении военных расходов РФ и США - 24.02.2025, ПРАЙМ
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Путин оценил предложение Трампа о сокращении военных расходов РФ и США
Путин оценил предложение Трампа о сокращении военных расходов РФ и США - 24.02.2025, ПРАЙМ
Путин оценил предложение Трампа о сокращении военных расходов РФ и США
Россия и США могли бы договориться по сокращению оборонных расходов на 50%, КНР могла бы присоединиться, заявил президент России Владимир Путин. | 24.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-24T23:36+0300
2025-02-24T23:44+0300
владимир путин
россия
украина
дональд трамп
оружие
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МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Россия и США могли бы договориться по сокращению оборонных расходов на 50%, КНР могла бы присоединиться, заявил президент России Владимир Путин."Я никак не могу комментировать то, как к этому отнесется Китайская Народная Республика, там были с американской стороны разные заходы по поводу стратегических наступательных вооружений, по другим очень серьезном вопросам, поэтому это дело Китайской Народной Республики, но мы могли бы договориться с Соединенными Штатами, мы не против. Мне кажется, что идея хорошая: соединенные Штаты сократили бы на 50% и мы сократили бы на 50%, а Китайская Народная Республика потом бы присоединилась, если захочет", - сказал Путин автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину, отвечая на вопрос о предложении США в адрес России и КНР сократить оборонные бюджеты вдвое.Президент предположил, что данное предложение было основано на расчетах одного из британских исследовательских центров."Где сказано, что наши расходы по паритету покупательной способности были посчитаны, они в прошлом году у США были по-моему уже 968 миллиардов долларов, а если сложить российские и китайские расходы, то это примерно где-то цифры бьются. Российские и китайские вместе сопоставить с американскими. Во-первых, мы хотим посчитать, это расчеты британского центра - это может быть корректно, может быть не очень корректно или совсем некорректно, надо посмотреть", - добавил Путин.
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владимир путин, россия, украина, дональд трамп, оружие
Владимир Путин, РОССИЯ, УКРАИНА, Дональд Трамп, оружие
23:36 24.02.2025 (обновлено: 23:44 24.02.2025)
 
Путин оценил предложение Трампа о сокращении военных расходов РФ и США

Путин назвал хорошим предложение Трампа о сокращении военных расходов РФ и США

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин принял участие в работе Форум будущих технологий
Президент Владимир Путин принял участие в работе Форум будущих технологий - ПРАЙМ, 1920, 24.02.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Россия и США могли бы договориться по сокращению оборонных расходов на 50%, КНР могла бы присоединиться, заявил президент России Владимир Путин.
"Я никак не могу комментировать то, как к этому отнесется Китайская Народная Республика, там были с американской стороны разные заходы по поводу стратегических наступательных вооружений, по другим очень серьезном вопросам, поэтому это дело Китайской Народной Республики, но мы могли бы договориться с Соединенными Штатами, мы не против. Мне кажется, что идея хорошая: соединенные Штаты сократили бы на 50% и мы сократили бы на 50%, а Китайская Народная Республика потом бы присоединилась, если захочет", - сказал Путин автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину, отвечая на вопрос о предложении США в адрес России и КНР сократить оборонные бюджеты вдвое.
Президент предположил, что данное предложение было основано на расчетах одного из британских исследовательских центров.
Президент Владимир Путин принял участие в работе Форум будущих технологий - ПРАЙМ, 1920, 24.02.2025
Путин оценил вклад Трампа и европейских лидеров в процесс урегулирования
Вчера, 23:25
"Где сказано, что наши расходы по паритету покупательной способности были посчитаны, они в прошлом году у США были по-моему уже 968 миллиардов долларов, а если сложить российские и китайские расходы, то это примерно где-то цифры бьются. Российские и китайские вместе сопоставить с американскими. Во-первых, мы хотим посчитать, это расчеты британского центра - это может быть корректно, может быть не очень корректно или совсем некорректно, надо посмотреть", - добавил Путин.
 
Владимир ПутинРОССИЯУКРАИНАДональд Трампоружие
 
 
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