https://1prime.ru/20250224/putin-855217182.html

Путин оценил предложение Трампа о сокращении военных расходов РФ и США

Путин оценил предложение Трампа о сокращении военных расходов РФ и США - 24.02.2025, ПРАЙМ

Путин оценил предложение Трампа о сокращении военных расходов РФ и США

Россия и США могли бы договориться по сокращению оборонных расходов на 50%, КНР могла бы присоединиться, заявил президент России Владимир Путин. | 24.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-24T23:36+0300

2025-02-24T23:36+0300

2025-02-24T23:44+0300

владимир путин

россия

украина

дональд трамп

оружие

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/15/855139856_0:32:3531:2018_1920x0_80_0_0_faa284b804a9646d0d61563d24de1faf.jpg

МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Россия и США могли бы договориться по сокращению оборонных расходов на 50%, КНР могла бы присоединиться, заявил президент России Владимир Путин."Я никак не могу комментировать то, как к этому отнесется Китайская Народная Республика, там были с американской стороны разные заходы по поводу стратегических наступательных вооружений, по другим очень серьезном вопросам, поэтому это дело Китайской Народной Республики, но мы могли бы договориться с Соединенными Штатами, мы не против. Мне кажется, что идея хорошая: соединенные Штаты сократили бы на 50% и мы сократили бы на 50%, а Китайская Народная Республика потом бы присоединилась, если захочет", - сказал Путин автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину, отвечая на вопрос о предложении США в адрес России и КНР сократить оборонные бюджеты вдвое.Президент предположил, что данное предложение было основано на расчетах одного из британских исследовательских центров."Где сказано, что наши расходы по паритету покупательной способности были посчитаны, они в прошлом году у США были по-моему уже 968 миллиардов долларов, а если сложить российские и китайские расходы, то это примерно где-то цифры бьются. Российские и китайские вместе сопоставить с американскими. Во-первых, мы хотим посчитать, это расчеты британского центра - это может быть корректно, может быть не очень корректно или совсем некорректно, надо посмотреть", - добавил Путин.

https://1prime.ru/20250224/putin-855216785.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

владимир путин, россия, украина, дональд трамп, оружие