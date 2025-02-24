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Путин сообщил, что сущностно еще не обсуждал решение конфликта с Трампом
Путин сообщил, что сущностно еще не обсуждал решение конфликта с Трампом - 24.02.2025, ПРАЙМ
Путин сообщил, что сущностно еще не обсуждал решение конфликта с Трампом
Президент России Владимир Путин сообщил, что сущностно еще не обсуждал решение украинского конфликта с американским лидером Дональдом Трампом. | 24.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-24T23:43+0300
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МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин сообщил, что сущностно еще не обсуждал решение украинского конфликта с американским лидером Дональдом Трампом. "И в телефонном разговоре (с Трампом - ред.), кстати говоря, и на встрече в Эр-Рияде так, чтобы уж совсем предметно, конечно, затрагивали там проблему, связанную с украинским кризисом, но он сам по себе сущностно не обсуждался. Мы только договорились о том, что мы подойдём к этому", - сказал Путин автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину. Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде 18 февраля. С российской стороны в них участвовали глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев, со стороны США - помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Как заявил Лавров, в ходе первых за долгое время очных переговоров РФ и США договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине.
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Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, Владимир Путин, Дональд Трамп
Путин сообщил, что сущностно еще не обсуждал решение конфликта с Трампом
Путин сообщил, что сущностно еще не обсуждал решение украинского конфликта с Трампом
МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин сообщил, что сущностно еще не обсуждал решение украинского конфликта с американским лидером Дональдом Трампом.
"И в телефонном разговоре (с Трампом - ред.), кстати говоря, и на встрече в Эр-Рияде так, чтобы уж совсем предметно, конечно, затрагивали там проблему, связанную с украинским кризисом, но он сам по себе сущностно не обсуждался. Мы только договорились о том, что мы подойдём к этому", - сказал Путин автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину.
Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде 18 февраля. С российской стороны в них участвовали глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев, со стороны США - помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.
Как заявил Лавров, в ходе первых за долгое время очных переговоров РФ и США договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине.
Трамп заявил, что США постоянно контактируют "с Путиным и его людьми"