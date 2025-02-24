https://1prime.ru/20250224/putin-855217545.html

Путин сообщил, что сущностно еще не обсуждал решение конфликта с Трампом

Путин сообщил, что сущностно еще не обсуждал решение конфликта с Трампом - 24.02.2025, ПРАЙМ

Путин сообщил, что сущностно еще не обсуждал решение конфликта с Трампом

Президент России Владимир Путин сообщил, что сущностно еще не обсуждал решение украинского конфликта с американским лидером Дональдом Трампом. | 24.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-24T23:43+0300

2025-02-24T23:43+0300

2025-02-24T23:44+0300

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МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин сообщил, что сущностно еще не обсуждал решение украинского конфликта с американским лидером Дональдом Трампом. "И в телефонном разговоре (с Трампом - ред.), кстати говоря, и на встрече в Эр-Рияде так, чтобы уж совсем предметно, конечно, затрагивали там проблему, связанную с украинским кризисом, но он сам по себе сущностно не обсуждался. Мы только договорились о том, что мы подойдём к этому", - сказал Путин автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину. Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде 18 февраля. С российской стороны в них участвовали глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев, со стороны США - помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Как заявил Лавров, в ходе первых за долгое время очных переговоров РФ и США договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине.

https://1prime.ru/20250224/tramp-855217402.html

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россия, украина, владимир путин, дональд трамп