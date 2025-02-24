https://1prime.ru/20250224/saks-855211143.html

Миллиардер Сакс назвал последствия украинского конфликта для экономики США

Миллиардер Сакс назвал последствия украинского конфликта для экономики США - 24.02.2025, ПРАЙМ

Миллиардер Сакс назвал последствия украинского конфликта для экономики США

Конфликт на Украине привел к ослаблению США, истощению американских арсеналов, росту госдолга и подрыву мировой роли доллара, заявил в понедельник миллиардер... | 24.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-24T19:09+0300

2025-02-24T19:09+0300

2025-02-24T19:09+0300

спецоперация на украине

украина

сша

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ВАШИНГТОН, 24 фев – ПРАЙМ. Конфликт на Украине привел к ослаблению США, истощению американских арсеналов, росту госдолга и подрыву мировой роли доллара, заявил в понедельник миллиардер Дэвид Сакс, отвечающий за политику администрации в сфере искусственного интеллекта и криптовалют. "Америка стала слабее из-за нашего вмешательства в Украину: это истощило наши запасы, увеличило наш долг и подорвало доллар, а всего этого можно было избежать, если бы (экс-президент Джо) Байден поддержал Стамбульское соглашение", – написал он в соцсети X. Сакс имеет большое влияние в деловых и технологических кругах, а также выступает за сокращение американского военного участия за рубежом. В марте 2022 года в Стамбуле прошел раунд переговоров между Россией и Украиной, в ходе которого стороны обсуждали возможное прекращение конфликта. Как утверждали российские представители, Киев изначально выразил готовность к компромиссу, но позднее отказался от достигнутых договоренностей.

https://1prime.ru/20250224/putin-855210522.html

украина

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украина, сша