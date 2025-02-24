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Миллиардер Сакс назвал последствия украинского конфликта для экономики США - 24.02.2025, ПРАЙМ
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Миллиардер Сакс назвал последствия украинского конфликта для экономики США
Миллиардер Сакс назвал последствия украинского конфликта для экономики США - 24.02.2025, ПРАЙМ
Миллиардер Сакс назвал последствия украинского конфликта для экономики США
Конфликт на Украине привел к ослаблению США, истощению американских арсеналов, росту госдолга и подрыву мировой роли доллара, заявил в понедельник миллиардер... | 24.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-24T19:09+0300
2025-02-24T19:09+0300
спецоперация на украине
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ВАШИНГТОН, 24 фев – ПРАЙМ. Конфликт на Украине привел к ослаблению США, истощению американских арсеналов, росту госдолга и подрыву мировой роли доллара, заявил в понедельник миллиардер Дэвид Сакс, отвечающий за политику администрации в сфере искусственного интеллекта и криптовалют. "Америка стала слабее из-за нашего вмешательства в Украину: это истощило наши запасы, увеличило наш долг и подорвало доллар, а всего этого можно было избежать, если бы (экс-президент Джо) Байден поддержал Стамбульское соглашение", – написал он в соцсети X. Сакс имеет большое влияние в деловых и технологических кругах, а также выступает за сокращение американского военного участия за рубежом. В марте 2022 года в Стамбуле прошел раунд переговоров между Россией и Украиной, в ходе которого стороны обсуждали возможное прекращение конфликта. Как утверждали российские представители, Киев изначально выразил готовность к компромиссу, но позднее отказался от достигнутых договоренностей.
https://1prime.ru/20250224/putin-855210522.html
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украина, сша
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, США
19:09 24.02.2025
 
Миллиардер Сакс назвал последствия украинского конфликта для экономики США

Миллиардер Сакс: конфликт на Украине ослабил США, истощил запасы и подорвал доллар

© РИА Новости . Джина Мун | Перейти в медиабанкФондовые индексы США
Фондовые индексы США - ПРАЙМ, 1920, 24.02.2025
© РИА Новости . Джина Мун
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ВАШИНГТОН, 24 фев – ПРАЙМ. Конфликт на Украине привел к ослаблению США, истощению американских арсеналов, росту госдолга и подрыву мировой роли доллара, заявил в понедельник миллиардер Дэвид Сакс, отвечающий за политику администрации в сфере искусственного интеллекта и криптовалют.
"Америка стала слабее из-за нашего вмешательства в Украину: это истощило наши запасы, увеличило наш долг и подорвало доллар, а всего этого можно было избежать, если бы (экс-президент Джо) Байден поддержал Стамбульское соглашение", – написал он в соцсети X.
Сакс имеет большое влияние в деловых и технологических кругах, а также выступает за сокращение американского военного участия за рубежом.
В марте 2022 года в Стамбуле прошел раунд переговоров между Россией и Украиной, в ходе которого стороны обсуждали возможное прекращение конфликта. Как утверждали российские представители, Киев изначально выразил готовность к компромиссу, но позднее отказался от достигнутых договоренностей.
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Спецоперация на УкраинеУКРАИНАСША
 
 
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