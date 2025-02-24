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Эксперт оценил влияние нового пакета санкций ЕС на нефтегазовую отрасль
Эксперт оценил влияние нового пакета санкций ЕС на нефтегазовую отрасль - 24.02.2025, ПРАЙМ
Эксперт оценил влияние нового пакета санкций ЕС на нефтегазовую отрасль
Новые ограничительные меры Евросоюза против российского топливно-энергетического комплекса носят только символический характер и повторяют уже ранее введенные... | 24.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-24T14:16+0300
2025-02-24T14:16+0300
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МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Новые ограничительные меры Евросоюза против российского топливно-энергетического комплекса носят только символический характер и повторяют уже ранее введенные санкции, заявил РИА Новости эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Совет ЕС на уровне европейских министров иностранных дел ранее в понедельник окончательно утвердил 16-й пакет санкций, включающий в себя в том числе запрет на поставку в Россию оборудования и программного обеспечения для нефтегазового комплекса. Запрет также распространяется на предоставление товаров, технологий и услуг для осуществления нефтяных проектов, отдельно был выделен "Восток Ойл", принадлежащий "Роснефти". "Ничего принципиально нового в нынешнем пакете нет. Это, по сути, повторение тех санкций, которые либо сам Евросоюз раньше уже вводил, либо тех, которые ввели США. А смысл принимать такой пакет, который ничего нового не несет? Исключительно символически надо было показать, что ты продолжаешь давить на Россию", - ответил Юшков на вопрос о возможном влиянии новых ограничений на российский ТЭК. По его мнению, цель новых санкций - продемонстрировать, что Евросоюз, в отличие от США, продолжит оказывать давление на Россию. "Часть ограничений, по всей видимости, повторяет те санкции, которые были введены 10 января против России Соединенными Штатами", - уточнил эксперт.
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нефть, санкции против рф, сша, игорь юшков, ес
Энергетика, Нефть, санкции против РФ, США, Игорь Юшков, ЕС
Эксперт оценил влияние нового пакета санкций ЕС на нефтегазовую отрасль
Эксперт Юшков: 16-й пакет санкций ЕС не повлияет на нефтегазовую отрасль
МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Новые ограничительные меры Евросоюза против российского топливно-энергетического комплекса носят только символический характер и повторяют уже ранее введенные санкции, заявил РИА Новости эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
Совет ЕС на уровне европейских министров иностранных дел ранее в понедельник окончательно утвердил 16-й пакет санкций, включающий в себя в том числе запрет на поставку в Россию оборудования и программного обеспечения для нефтегазового комплекса. Запрет также распространяется на предоставление товаров, технологий и услуг для осуществления нефтяных проектов, отдельно был выделен "Восток Ойл", принадлежащий "Роснефти".
"Ничего принципиально нового в нынешнем пакете нет. Это, по сути, повторение тех санкций, которые либо сам Евросоюз раньше уже вводил, либо тех, которые ввели США. А смысл принимать такой пакет, который ничего нового не несет? Исключительно символически надо было показать, что ты продолжаешь давить на Россию", - ответил Юшков на вопрос о возможном влиянии новых ограничений на российский ТЭК.
По его мнению, цель новых санкций - продемонстрировать, что Евросоюз, в отличие от США, продолжит оказывать давление на Россию. "Часть ограничений, по всей видимости, повторяет те санкции, которые были введены 10 января против России Соединенными Штатами", - уточнил эксперт.
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