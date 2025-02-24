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Объем торгов на "СПБ бирже" в прошедшие выходные вырос в два раза

Объем торгов на "СПБ бирже" в прошедшие выходные вырос в два раза - 24.02.2025, ПРАЙМ

Объем торгов на "СПБ бирже" в прошедшие выходные вырос в два раза

Объём торгов на "СПБ бирже" за минувшие выходные составили 774,2 миллиона рублей после 375,6 миллиона рублей 15—16 февраля, говорится в сообщении торговой... | 24.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-24T13:13+0300

2025-02-24T13:13+0300

2025-02-24T13:13+0300

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МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Объём торгов на "СПБ бирже" за минувшие выходные составили 774,2 миллиона рублей после 375,6 миллиона рублей 15—16 февраля, говорится в сообщении торговой площадки. "Объём торгов на "СПБ бирже" за минувшие выходные увеличился до 774,2 миллиона рублей против 375,6 миллиона рублей 15—16 февраля", - говорится в сообщении. Инвесторы заключили 96 499 сделок, что более чем в три с половиной раза превышает показатели позапрошлых выходных (27 310 сделок 15 и 16 февраля), уточняется там. Ранее "СПБ биржа" добавила на торги в выходные 16 ценных бумаг, расширив их количество до 54. Также торговая площадка расширила время проведения торгов в выходные дни до 23.50 мск. Торги в субботу и воскресенье представляют собой утреннюю дополнительную торговую сессию торгового дня понедельника. В связи с этим расчеты по сделкам, заключенным в выходные дни, осуществляются во вторник. Биржа запустила торги в выходные дни с 1 февраля.

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торги, спб биржа