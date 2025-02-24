Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Объем торгов на "СПБ бирже" в прошедшие выходные вырос в два раза - 24.02.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250224/torgi-855199123.html
Объем торгов на "СПБ бирже" в прошедшие выходные вырос в два раза
Объем торгов на "СПБ бирже" в прошедшие выходные вырос в два раза - 24.02.2025, ПРАЙМ
Объем торгов на "СПБ бирже" в прошедшие выходные вырос в два раза
Объём торгов на "СПБ бирже" за минувшие выходные составили 774,2 миллиона рублей после 375,6 миллиона рублей 15—16 февраля, говорится в сообщении торговой... | 24.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-24T13:13+0300
2025-02-24T13:13+0300
экономика
торги
спб биржа
https://cdnn.1prime.ru/img/83775/45/837754504_0:71:941:600_1920x0_80_0_0_61fa113459b86222e0ef4dca557bfe86.jpg
МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Объём торгов на "СПБ бирже" за минувшие выходные составили 774,2 миллиона рублей после 375,6 миллиона рублей 15—16 февраля, говорится в сообщении торговой площадки. "Объём торгов на "СПБ бирже" за минувшие выходные увеличился до 774,2 миллиона рублей против 375,6 миллиона рублей 15—16 февраля", - говорится в сообщении. Инвесторы заключили 96 499 сделок, что более чем в три с половиной раза превышает показатели позапрошлых выходных (27 310 сделок 15 и 16 февраля), уточняется там. Ранее "СПБ биржа" добавила на торги в выходные 16 ценных бумаг, расширив их количество до 54. Также торговая площадка расширила время проведения торгов в выходные дни до 23.50 мск. Торги в субботу и воскресенье представляют собой утреннюю дополнительную торговую сессию торгового дня понедельника. В связи с этим расчеты по сделкам, заключенным в выходные дни, осуществляются во вторник. Биржа запустила торги в выходные дни с 1 февраля.
https://1prime.ru/20250224/torgi-855188972.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83775/45/837754504_24:0:917:670_1920x0_80_0_0_529f5c4d44b73bfb93d56082ff4e7d3e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
торги, спб биржа
Экономика, Торги, СПБ биржа
13:13 24.02.2025
 
Объем торгов на "СПБ бирже" в прошедшие выходные вырос в два раза

Объем торгов на "СПБ бирже" за выходные составили 774,2 миллиона рублей

© Финам"СПБ Биржа"
СПБ Биржа
© Финам
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Объём торгов на "СПБ бирже" за минувшие выходные составили 774,2 миллиона рублей после 375,6 миллиона рублей 15—16 февраля, говорится в сообщении торговой площадки.
"Объём торгов на "СПБ бирже" за минувшие выходные увеличился до 774,2 миллиона рублей против 375,6 миллиона рублей 15—16 февраля", - говорится в сообщении.
Инвесторы заключили 96 499 сделок, что более чем в три с половиной раза превышает показатели позапрошлых выходных (27 310 сделок 15 и 16 февраля), уточняется там.
Ранее "СПБ биржа" добавила на торги в выходные 16 ценных бумаг, расширив их количество до 54. Также торговая площадка расширила время проведения торгов в выходные дни до 23.50 мск.
Торги в субботу и воскресенье представляют собой утреннюю дополнительную торговую сессию торгового дня понедельника. В связи с этим расчеты по сделкам, заключенным в выходные дни, осуществляются во вторник. Биржа запустила торги в выходные дни с 1 февраля.
Санкт-Петербургская биржа - ПРАЙМ, 1920, 24.02.2025
"СПБ Биржа" объявила о возобновлении торгов
09:32
 
ЭкономикаТоргиСПБ биржа
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала