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Трамп высказался о ходе диалога по завершению конфликта на Украине - 24.02.2025, ПРАЙМ
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Трамп высказался о ходе диалога по завершению конфликта на Украине
Трамп высказался о ходе диалога по завершению конфликта на Украине - 24.02.2025, ПРАЙМ
Трамп высказался о ходе диалога по завершению конфликта на Украине
Стороны переговоров по завершению конфликта на Украине "далеко продвинулись" за последние недели, заявил в понедельник президент Дональд Трамп, отметив, что... | 24.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-24T21:07+0300
2025-02-24T21:07+0300
спецоперация на украине
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 24 фев - ПРАЙМ. Стороны переговоров по завершению конфликта на Украине "далеко продвинулись" за последние недели, заявил в понедельник президент Дональд Трамп, отметив, что диалог с Россией идет "очень хорошо". "Мы пытаемся завершить войну между Россией и Украиной, и мы продвинулись далеко за короткий период", - сказал Трамп журналистам после саммита G7. По его словам, переговоры с Москвой были "очень хорошими", как и обсуждения с другими сторонами. Американский лидер также добавил, что в ближайшее время может встретиться с Владимиром Зеленским для подписания соглашения по природным ресурсам. "Может быть, на этой или следующей неделе Зеленский приедет сюда, чтобы подписать соглашение", - отметил он.
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дональд трамп, сша, россия
Спецоперация на Украине, Дональд Трамп, США, РОССИЯ
21:07 24.02.2025
 
Трамп высказался о ходе диалога по завершению конфликта на Украине

Трамп: стороны "далеко продвинулись" в диалоге по завершению конфликта на Украине

© Фото : Official White House photo by Daniel TorokПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 24.02.2025
© Фото : Official White House photo by Daniel Torok
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ВАШИНГТОН, 24 фев - ПРАЙМ. Стороны переговоров по завершению конфликта на Украине "далеко продвинулись" за последние недели, заявил в понедельник президент Дональд Трамп, отметив, что диалог с Россией идет "очень хорошо".
"Мы пытаемся завершить войну между Россией и Украиной, и мы продвинулись далеко за короткий период", - сказал Трамп журналистам после саммита G7.
По его словам, переговоры с Москвой были "очень хорошими", как и обсуждения с другими сторонами.
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 24.02.2025
Трамп сообщил о "серьезных обсуждениях" с Путиным по окончанию конфликта
20:31
Американский лидер также добавил, что в ближайшее время может встретиться с Владимиром Зеленским для подписания соглашения по природным ресурсам.
"Может быть, на этой или следующей неделе Зеленский приедет сюда, чтобы подписать соглашение", - отметил он.
 
Спецоперация на УкраинеДональд ТрампСШАРОССИЯ
 
 
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