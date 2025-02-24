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Трамп высказался о ходе диалога по завершению конфликта на Украине

Трамп высказался о ходе диалога по завершению конфликта на Украине - 24.02.2025, ПРАЙМ

Трамп высказался о ходе диалога по завершению конфликта на Украине

Стороны переговоров по завершению конфликта на Украине "далеко продвинулись" за последние недели, заявил в понедельник президент Дональд Трамп, отметив, что... | 24.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-24T21:07+0300

2025-02-24T21:07+0300

2025-02-24T21:07+0300

спецоперация на украине

дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 24 фев - ПРАЙМ. Стороны переговоров по завершению конфликта на Украине "далеко продвинулись" за последние недели, заявил в понедельник президент Дональд Трамп, отметив, что диалог с Россией идет "очень хорошо". "Мы пытаемся завершить войну между Россией и Украиной, и мы продвинулись далеко за короткий период", - сказал Трамп журналистам после саммита G7. По его словам, переговоры с Москвой были "очень хорошими", как и обсуждения с другими сторонами. Американский лидер также добавил, что в ближайшее время может встретиться с Владимиром Зеленским для подписания соглашения по природным ресурсам. "Может быть, на этой или следующей неделе Зеленский приедет сюда, чтобы подписать соглашение", - отметил он.

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дональд трамп, сша, россия