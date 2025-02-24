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Трамп: США не допустят перерастания конфликта на Украине в Третью мировую
Трамп: США не допустят перерастания конфликта на Украине в Третью мировую - 24.02.2025, ПРАЙМ
Трамп: США не допустят перерастания конфликта на Украине в Третью мировую
Конфликт на Украине может выйти за рамки противостояния двух стран и привести к Третьей мировой войне, однако США не допустят такого сценария, заявил в... | 24.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-24T21:25+0300
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ВАШИНГТОН, 24 фев – ПРАЙМ. Конфликт на Украине может выйти за рамки противостояния двух стран и привести к Третьей мировой войне, однако США не допустят такого сценария, заявил в понедельник президент Дональд Трамп. "Это приведет к Третьей мировой войне, если не будет решено. Настанет момент, когда все не остановится только на этих двух странах. Уже сейчас в конфликт вовлечено множество других государств… Мы не позволим этому случиться", – сказал Трамп журналистам в Овальном кабинете. Ранее американский лидер подчеркивал, что Вашингтон ведет активные переговоры по завершению конфликта, в том числе с Москвой и Киевом, а также обсуждает с Украиной соглашение по природным ресурсам, которое, по его словам, может быть подписано в ближайшие недели.
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украина, сша, дональд трамп
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, США, Дональд Трамп
Трамп: США не допустят перерастания конфликта на Украине в Третью мировую
Трамп: конфликт на Украине может перерасти в Третью мировую, США этого не допустят
ВАШИНГТОН, 24 фев – ПРАЙМ. Конфликт на Украине может выйти за рамки противостояния двух стран и привести к Третьей мировой войне, однако США не допустят такого сценария, заявил в понедельник президент Дональд Трамп.
"Это приведет к Третьей мировой войне, если не будет решено. Настанет момент, когда все не остановится только на этих двух странах. Уже сейчас в конфликт вовлечено множество других государств… Мы не позволим этому случиться", – сказал Трамп журналистам в Овальном кабинете.
Ранее американский лидер подчеркивал, что Вашингтон ведет активные переговоры по завершению конфликта, в том числе с Москвой и Киевом, а также обсуждает с Украиной соглашение по природным ресурсам, которое, по его словам, может быть подписано в ближайшие недели.
Трамп высказался о ходе диалога по завершению конфликта на Украине