https://1prime.ru/20250224/tramp-855215292.html

Трамп: за безопасность Украины после урегулирования будет отвечать Европа

Трамп: за безопасность Украины после урегулирования будет отвечать Европа - 24.02.2025, ПРАЙМ

Трамп: за безопасность Украины после урегулирования будет отвечать Европа

Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что обеспечение безопасности Украины после урегулирования конфликта ляжет на европейские страны. | 24.02.2025, ПРАЙМ

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европа

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ВАШИНГТОН, 24 фев - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что обеспечение безопасности Украины после урегулирования конфликта ляжет на европейские страны. "Это будет Европа, которая будет следить за тем, чтобы ничего не произошло. Я не думаю, что это будет большой проблемой. Я думаю, как только мы уладим (конфликт - ред.), на Украине больше не будет войны", - заявил Трамп на пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном, отвечая на вопрос о гарантиях безопасности для Украины.

https://1prime.ru/20250224/tramp-855215175.html

сша

европа

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сша, россия, дональд трамп, европа, эммануэль макрон, франция