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Трамп: за безопасность Украины после урегулирования будет отвечать Европа
Трамп: за безопасность Украины после урегулирования будет отвечать Европа - 24.02.2025, ПРАЙМ
Трамп: за безопасность Украины после урегулирования будет отвечать Европа
Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что обеспечение безопасности Украины после урегулирования конфликта ляжет на европейские страны. | 24.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-24T21:52+0300
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ВАШИНГТОН, 24 фев - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что обеспечение безопасности Украины после урегулирования конфликта ляжет на европейские страны. "Это будет Европа, которая будет следить за тем, чтобы ничего не произошло. Я не думаю, что это будет большой проблемой. Я думаю, как только мы уладим (конфликт - ред.), на Украине больше не будет войны", - заявил Трамп на пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном, отвечая на вопрос о гарантиях безопасности для Украины.
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Спецоперация на Украине, США, РОССИЯ, Дональд Трамп, ЕВРОПА, Эммануэль Макрон, ФРАНЦИЯ
Трамп: за безопасность Украины после урегулирования будет отвечать Европа
Трамп заявил, что обеспечение безопасности Украины после урегулирования ляжет на Европу
ВАШИНГТОН, 24 фев - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что обеспечение безопасности Украины после урегулирования конфликта ляжет на европейские страны.
"Это будет Европа, которая будет следить за тем, чтобы ничего не произошло. Я не думаю, что это будет большой проблемой. Я думаю, как только мы уладим (конфликт - ред.), на Украине больше не будет войны", - заявил Трамп на пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном, отвечая на вопрос о гарантиях безопасности для Украины.
Трамп заявил, что намерен встретиться с Путиным