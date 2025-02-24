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Трамп: за безопасность Украины после урегулирования будет отвечать Европа - 24.02.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250224/tramp-855215292.html
Трамп: за безопасность Украины после урегулирования будет отвечать Европа
Трамп: за безопасность Украины после урегулирования будет отвечать Европа - 24.02.2025, ПРАЙМ
Трамп: за безопасность Украины после урегулирования будет отвечать Европа
Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что обеспечение безопасности Украины после урегулирования конфликта ляжет на европейские страны. | 24.02.2025, ПРАЙМ
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спецоперация на украине
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ВАШИНГТОН, 24 фев - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что обеспечение безопасности Украины после урегулирования конфликта ляжет на европейские страны. "Это будет Европа, которая будет следить за тем, чтобы ничего не произошло. Я не думаю, что это будет большой проблемой. Я думаю, как только мы уладим (конфликт - ред.), на Украине больше не будет войны", - заявил Трамп на пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном, отвечая на вопрос о гарантиях безопасности для Украины.
https://1prime.ru/20250224/tramp-855215175.html
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сша, россия, дональд трамп, европа, эммануэль макрон, франция
Спецоперация на Украине, США, РОССИЯ, Дональд Трамп, ЕВРОПА, Эммануэль Макрон, ФРАНЦИЯ
21:52 24.02.2025
 
Трамп: за безопасность Украины после урегулирования будет отвечать Европа

Трамп заявил, что обеспечение безопасности Украины после урегулирования ляжет на Европу

© Фото : Official White House Photo by Daniel TorokПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 24.02.2025
© Фото : Official White House Photo by Daniel Torok
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ВАШИНГТОН, 24 фев - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что обеспечение безопасности Украины после урегулирования конфликта ляжет на европейские страны.
"Это будет Европа, которая будет следить за тем, чтобы ничего не произошло. Я не думаю, что это будет большой проблемой. Я думаю, как только мы уладим (конфликт - ред.), на Украине больше не будет войны", - заявил Трамп на пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном, отвечая на вопрос о гарантиях безопасности для Украины.
%Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Хельсинки. 16 июля 2018 - ПРАЙМ, 1920, 24.02.2025
Трамп заявил, что намерен встретиться с Путиным
21:43
 
Спецоперация на УкраинеСШАРОССИЯДональд ТрампЕВРОПАЭммануэль МакронФРАНЦИЯ
 
 
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