https://1prime.ru/20250224/tramp-855215518.html

Трамп высказался о возможности для Киева вернуть утраченные территории

Трамп высказался о возможности для Киева вернуть утраченные территории - 24.02.2025, ПРАЙМ

Трамп высказался о возможности для Киева вернуть утраченные территории

Президент США Дональд Трамп заявил, что процесс возвращения утраченных Украиной территорий будет "непростой задачей", однако этот вопрос обсуждается в ходе... | 24.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-24T21:58+0300

2025-02-24T21:58+0300

2025-02-24T21:58+0300

спецоперация на украине

украина

россия

дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 24 фев - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что процесс возвращения утраченных Украиной территорий будет "непростой задачей", однако этот вопрос обсуждается в ходе переговоров. "Вернуть утраченные территории - это непростая задача. Возможно, удастся что-то вернуть, но это сложный процесс", - сказал Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Овальном кабинете. Он отметил, что в ходе дискуссий с европейскими партнерами и представителями Украины обсуждаются различные варианты урегулирования конфликта. "Этот вопрос станет частью переговоров. Будем смотреть, как это может быть реализовано", – добавил Трамп.

https://1prime.ru/20250224/tramp-855215292.html

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украина, россия, дональд трамп