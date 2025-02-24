https://1prime.ru/20250224/tramp-855215518.html
Трамп высказался о возможности для Киева вернуть утраченные территории
Трамп высказался о возможности для Киева вернуть утраченные территории - 24.02.2025, ПРАЙМ
Трамп высказался о возможности для Киева вернуть утраченные территории
Президент США Дональд Трамп заявил, что процесс возвращения утраченных Украиной территорий будет "непростой задачей", однако этот вопрос обсуждается в ходе... | 24.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-24T21:58+0300
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ВАШИНГТОН, 24 фев - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что процесс возвращения утраченных Украиной территорий будет "непростой задачей", однако этот вопрос обсуждается в ходе переговоров. "Вернуть утраченные территории - это непростая задача. Возможно, удастся что-то вернуть, но это сложный процесс", - сказал Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Овальном кабинете. Он отметил, что в ходе дискуссий с европейскими партнерами и представителями Украины обсуждаются различные варианты урегулирования конфликта. "Этот вопрос станет частью переговоров. Будем смотреть, как это может быть реализовано", – добавил Трамп.
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Спецоперация на Украине, УКРАИНА, РОССИЯ, Дональд Трамп
Трамп высказался о возможности для Киева вернуть утраченные территории
Трамп заявил, что Киеву будет "непросто" вернуть утраченные территории
ВАШИНГТОН, 24 фев - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что процесс возвращения утраченных Украиной территорий будет "непростой задачей", однако этот вопрос обсуждается в ходе переговоров.
"Вернуть утраченные территории - это непростая задача. Возможно, удастся что-то вернуть, но это сложный процесс", - сказал Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Овальном кабинете.
Он отметил, что в ходе дискуссий с европейскими партнерами и представителями Украины обсуждаются различные варианты урегулирования конфликта.
"Этот вопрос станет частью переговоров. Будем смотреть, как это может быть реализовано", – добавил Трамп.
Трамп: за безопасность Украины после урегулирования будет отвечать Европа