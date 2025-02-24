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Трамп высказался о присутствии европейских миротворцев на Украине - 24.02.2025, ПРАЙМ
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Трамп высказался о присутствии европейских миротворцев на Украине
Трамп высказался о присутствии европейских миротворцев на Украине - 24.02.2025, ПРАЙМ
Трамп высказался о присутствии европейских миротворцев на Украине
Президент США Дональд Трамп заявил, что не возражает против присутствия европейских войск на Украине в качестве миротворческих сил после завершения конфликта. | 24.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-24T22:25+0300
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спецоперация на украине
украина
дональд трамп
сша
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ВАШИНГТОН, 24 фев – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что не возражает против присутствия европейских войск на Украине в качестве миротворческих сил после завершения конфликта. "Я не думаю, что с этим возникнут проблемы", – сказал Трамп во время общения с журналистами в Овальном кабинете, отвечая на вопрос о том, поддерживает ли он такую меру. Трамп также отметил, что подобная мера обсуждается с европейскими партнерами, включая Францию. "Я знаю, что президент (Макрон) тоже рассматривает этот вариант. Это будет хороший день, когда войска смогут выступать в роли миротворцев, а не участвовать в боевых действиях", – добавил он.
https://1prime.ru/20250224/tramp-855215518.html
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украина, дональд трамп, сша
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, Дональд Трамп, США
22:25 24.02.2025
 
Трамп высказался о присутствии европейских миротворцев на Украине

Трамп заявил, что не против присутствия европейских миротворцев на Украине

© Фото : Official White House Photo by Daniel TorokПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 24.02.2025
© Фото : Official White House Photo by Daniel Torok
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ВАШИНГТОН, 24 фев – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что не возражает против присутствия европейских войск на Украине в качестве миротворческих сил после завершения конфликта.
"Я не думаю, что с этим возникнут проблемы", – сказал Трамп во время общения с журналистами в Овальном кабинете, отвечая на вопрос о том, поддерживает ли он такую меру.
Трамп также отметил, что подобная мера обсуждается с европейскими партнерами, включая Францию.
"Я знаю, что президент (Макрон) тоже рассматривает этот вариант. Это будет хороший день, когда войска смогут выступать в роли миротворцев, а не участвовать в боевых действиях", – добавил он.
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 24.02.2025
Трамп высказался о возможности для Киева вернуть утраченные территории
21:58
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАДональд ТрампСША
 
 
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