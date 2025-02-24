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Трамп высказался о присутствии европейских миротворцев на Украине

Трамп высказался о присутствии европейских миротворцев на Украине - 24.02.2025, ПРАЙМ

Трамп высказался о присутствии европейских миротворцев на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что не возражает против присутствия европейских войск на Украине в качестве миротворческих сил после завершения конфликта. | 24.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-24T22:25+0300

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украина

дональд трамп

сша

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ВАШИНГТОН, 24 фев – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что не возражает против присутствия европейских войск на Украине в качестве миротворческих сил после завершения конфликта. "Я не думаю, что с этим возникнут проблемы", – сказал Трамп во время общения с журналистами в Овальном кабинете, отвечая на вопрос о том, поддерживает ли он такую меру. Трамп также отметил, что подобная мера обсуждается с европейскими партнерами, включая Францию. "Я знаю, что президент (Макрон) тоже рассматривает этот вариант. Это будет хороший день, когда войска смогут выступать в роли миротворцев, а не участвовать в боевых действиях", – добавил он.

https://1prime.ru/20250224/tramp-855215518.html

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украина, дональд трамп, сша