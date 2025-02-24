https://1prime.ru/20250224/tramp-855217289.html
Трамп оценил пользу России от возможной сделки по Украине
Трамп оценил пользу России от возможной сделки по Украине - 24.02.2025, ПРАЙМ
Трамп оценил пользу России от возможной сделки по Украине
Президент США Дональд Трамп заявил, что сделка по Украине будет на пользу России. | 24.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-24T23:38+0300
2025-02-24T23:38+0300
2025-02-24T23:38+0300
спецоперация на украине
россия
украина
дональд трамп
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/13/855053333_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_eef58408fff90edde64736a3a5000c20.jpg
ВАШИНГТОН, 24 фев - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что сделка по Украине будет на пользу России. "России во многом на пользу достижение сделки. Думаю, мы достигнем этого", - сказал Трамп на пресс-конференции по итогам переговоров с главой Франции Эммануэлем Макроном. Трамп отметил, что существует "огромное недоверие" у всех сторон, но американский лидер верит в желание президента России Владимира Путина достичь сделки и "продолжать руководить Россией в позитивном ключе".
https://1prime.ru/20250224/putin-855217182.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/13/855053333_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_0a8b639efaa963eded2e9f55f5767878.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, дональд трамп, владимир путин
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, Дональд Трамп, Владимир Путин
Трамп оценил пользу России от возможной сделки по Украине
Трамп заявил, что сделка по Украине будет на пользу России
ВАШИНГТОН, 24 фев - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что сделка по Украине будет на пользу России.
"России во многом на пользу достижение сделки. Думаю, мы достигнем этого", - сказал Трамп на пресс-конференции по итогам переговоров с главой Франции Эммануэлем Макроном.
Трамп отметил, что существует "огромное недоверие" у всех сторон, но американский лидер верит в желание президента России Владимира Путина достичь сделки и "продолжать руководить Россией в позитивном ключе".
Путин оценил предложение Трампа о сокращении военных расходов РФ и США