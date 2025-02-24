https://1prime.ru/20250224/tramp-855217289.html

Трамп оценил пользу России от возможной сделки по Украине

Трамп оценил пользу России от возможной сделки по Украине - 24.02.2025, ПРАЙМ

Трамп оценил пользу России от возможной сделки по Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что сделка по Украине будет на пользу России. | 24.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-24T23:38+0300

2025-02-24T23:38+0300

2025-02-24T23:38+0300

спецоперация на украине

россия

украина

дональд трамп

владимир путин

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ВАШИНГТОН, 24 фев - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что сделка по Украине будет на пользу России. "России во многом на пользу достижение сделки. Думаю, мы достигнем этого", - сказал Трамп на пресс-конференции по итогам переговоров с главой Франции Эммануэлем Макроном. Трамп отметил, что существует "огромное недоверие" у всех сторон, но американский лидер верит в желание президента России Владимира Путина достичь сделки и "продолжать руководить Россией в позитивном ключе".

https://1prime.ru/20250224/putin-855217182.html

украина

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россия, украина, дональд трамп, владимир путин