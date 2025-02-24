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Трамп заявил, что США постоянно контактируют "с Путиным и его людьми" - 24.02.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250224/tramp-855217402.html
Трамп заявил, что США постоянно контактируют "с Путиным и его людьми"
Трамп заявил, что США постоянно контактируют "с Путиным и его людьми" - 24.02.2025, ПРАЙМ
Трамп заявил, что США постоянно контактируют "с Путиным и его людьми"
Президент США Дональд Трамп сообщил, что его команда поддерживает постоянные контакты с президентом РФ Владимиром Путиным и его окружением в рамках усилий по... | 24.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-24T23:39+0300
2025-02-24T23:40+0300
спецоперация на украине
сша
россия
дональд трамп
владимир путин
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ВАШИНГТОН, 24 фев - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп сообщил, что его команда поддерживает постоянные контакты с президентом РФ Владимиром Путиным и его окружением в рамках усилий по достижению мирного соглашения по Украине. "Мы ведем переговоры с Путиным и его людьми на постоянной основе... Я предпочел бы сразу достичь постоянного урегулирования. Но прекращение огня, вероятно, удастся согласовать чуть быстрее", - сказал Трамп в ходе пресс-конференции. Он добавил, что решение конфликта на Украине отвечает интересам всех сторон, подчеркнув, что США делают всё возможное, чтобы приблизить этот момент.Также Трамп заявил, что одним из первых его звонков после победы на выборах был разговор с Путиным, который, по словам американского лидера, "отнесся к нему с большим уважением"."Один из первых звонков, который я сделал после выборов, был Путину, и к нам отнеслись с огромным уважением. Они хотят заключить сделку, они хотят закончить этот конфликт (на Украине - ред.)", - сказал Трамп.
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сша, россия, дональд трамп, владимир путин
Спецоперация на Украине, США, РОССИЯ, Дональд Трамп, Владимир Путин
23:39 24.02.2025 (обновлено: 23:40 24.02.2025)
 
Трамп заявил, что США постоянно контактируют "с Путиным и его людьми"

Трамп заявил, что США контактируют "с Путиным и его людьми" на постоянной основе

© Фото : Official White House photo by Daniel TorokПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 24.02.2025
© Фото : Official White House photo by Daniel Torok
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ВАШИНГТОН, 24 фев - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп сообщил, что его команда поддерживает постоянные контакты с президентом РФ Владимиром Путиным и его окружением в рамках усилий по достижению мирного соглашения по Украине.
"Мы ведем переговоры с Путиным и его людьми на постоянной основе... Я предпочел бы сразу достичь постоянного урегулирования. Но прекращение огня, вероятно, удастся согласовать чуть быстрее", - сказал Трамп в ходе пресс-конференции.
Он добавил, что решение конфликта на Украине отвечает интересам всех сторон, подчеркнув, что США делают всё возможное, чтобы приблизить этот момент.
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 24.02.2025
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Также Трамп заявил, что одним из первых его звонков после победы на выборах был разговор с Путиным, который, по словам американского лидера, "отнесся к нему с большим уважением".
"Один из первых звонков, который я сделал после выборов, был Путину, и к нам отнеслись с огромным уважением. Они хотят заключить сделку, они хотят закончить этот конфликт (на Украине - ред.)", - сказал Трамп.
 
Спецоперация на УкраинеСШАРОССИЯДональд ТрампВладимир Путин
 
 
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