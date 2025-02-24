https://1prime.ru/20250224/tramp-855217402.html

Трамп заявил, что США постоянно контактируют "с Путиным и его людьми"

Трамп заявил, что США постоянно контактируют "с Путиным и его людьми" - 24.02.2025, ПРАЙМ

Трамп заявил, что США постоянно контактируют "с Путиным и его людьми"

Президент США Дональд Трамп сообщил, что его команда поддерживает постоянные контакты с президентом РФ Владимиром Путиным и его окружением в рамках усилий по... | 24.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-24T23:39+0300

2025-02-24T23:39+0300

2025-02-24T23:40+0300

спецоперация на украине

сша

россия

дональд трамп

владимир путин

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ВАШИНГТОН, 24 фев - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп сообщил, что его команда поддерживает постоянные контакты с президентом РФ Владимиром Путиным и его окружением в рамках усилий по достижению мирного соглашения по Украине. "Мы ведем переговоры с Путиным и его людьми на постоянной основе... Я предпочел бы сразу достичь постоянного урегулирования. Но прекращение огня, вероятно, удастся согласовать чуть быстрее", - сказал Трамп в ходе пресс-конференции. Он добавил, что решение конфликта на Украине отвечает интересам всех сторон, подчеркнув, что США делают всё возможное, чтобы приблизить этот момент.Также Трамп заявил, что одним из первых его звонков после победы на выборах был разговор с Путиным, который, по словам американского лидера, "отнесся к нему с большим уважением"."Один из первых звонков, который я сделал после выборов, был Путину, и к нам отнеслись с огромным уважением. Они хотят заключить сделку, они хотят закончить этот конфликт (на Украине - ред.)", - сказал Трамп.

https://1prime.ru/20250224/tramp-855217289.html

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сша, россия, дональд трамп, владимир путин