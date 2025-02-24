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АТОР фиксирует рост продаж зарубежных туров на фоне укрепления рубля

АТОР фиксирует рост продаж зарубежных туров на фоне укрепления рубля - 24.02.2025, ПРАЙМ

АТОР фиксирует рост продаж зарубежных туров на фоне укрепления рубля

Укрепление рубля повлияло на планирование майского и летнего отдыха - продажи зарубежных туров в России выросли в среднем на 15-20% за неделю с 14 до 21 февраля | 24.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-24T11:32+0300

2025-02-24T11:32+0300

2025-02-24T11:32+0300

экономика

атор

fun&sun

туризм

египет

россия

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МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Укрепление рубля повлияло на планирование майского и летнего отдыха - продажи зарубежных туров в России выросли в среднем на 15-20% за неделю с 14 до 21 февраля по отношению к предыдущей неделе, сообщили в пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР). "Сразу после резкого укрепления российской валюты в начале прошлой недели туроператоры прогнозировали безусловное влияние этого фактора на продажи турпоездок за рубеж. По результатам недели эти ожидания оправдались, сообщили туркомпании. Средний прирост продаж по рынку составил 15-20%, а у отдельных туроператоров (например, у Fun&Sun) достиг 40% на неделе 14-21 февраля по отношению к предыдущей", - сообщили в ассоциации. "Интурист" сообщил, что продажи туров в Египет поднялись в 2 раза, а на остальные зарубежные направления на 5-20%. Туроператоры Space Travel и "Русский Экспресс" отметили недельный прирост 20-30% по всем международным направлениям. Позитивную, но более сглаженную динамику заметили в компаниях Coral Travel, Pegas Touristik, Anex, выяснили в АТОР. "Наибольшим спросом в текущих продажах пользуются Египет, Турция, ОАЭ, Таиланд, Шри-Ланка, Вьетнам. Тем не менее в компаниях подчеркивают, что рост явился результатом кумулятивного эффекта: сочетания укрепления рубля и сезонного повышения активности туристов в акциях раннего бронирования", - указали в ассоциации. По данным туроператоров, укрепление курса рубля в наибольшей степени отразилось на глубине продаж и объемах оплаты за частично оплаченные туры – существенно выросла динамика доплат по ранее забронированным заявкам на весну, лето и осень. Так, в "Интуристе" в период с 15 по 21 февраля количество платежей, которые туристы сделали раньше предполагаемого срока оплаты, выросло на 46% по сравнению с периодом 8-14 февраля. У всех туроператоров наиболее заметно активизировались бронирования на майские праздники, рассказали в АТОР. "Рост курса рубля создает благоприятные условия для бронирования туров с датами заездов летом и вплоть до Нового года. Зачастую такие (туры - ред.) могут быть аннулированы без штрафов по отелям, то есть у туристов еще остаются опции по изменению планов, если курс станет некомфортным. Причем на динамику продаж больше влияет не столько сам по себе курс доллара или евро, сколько его стабильность в определенном устоявшемся коридоре. Конечно, по ряду зарубежных направлений, чем курс доллара ниже, тем туристам выгоднее. Когда рубль уверенно окрепнет и станет ровным на протяжении хотя бы двух недель – можно ожидать ещё более заметного роста продаж", - процитировали в сообщении вице-президента АТОР Артура Мурадяна.

https://1prime.ru/20250210/turizm-854812731.html

египет

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атор, fun&sun, туризм, египет, россия