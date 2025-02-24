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Посол ЕС оценила возможность вступления Украины в блок

Посол ЕС оценила возможность вступления Украины в блок - 24.02.2025, ПРАЙМ

Посол ЕС оценила возможность вступления Украины в блок

Посол Евросоюза на Украине Катарина Матернова заявила, что перспектива вступления Украины в 2030 году не является нереалистичной. | 24.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-24T13:40+0300

2025-02-24T13:40+0300

2025-02-24T13:40+0300

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МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Посол Евросоюза на Украине Катарина Матернова заявила, что перспектива вступления Украины в 2030 году не является нереалистичной.Как заявлял ранее глава Евросовета Шарль Мишель в интервью изданию Spiegel, Украина в 2030 году могла бы вступить в ЕС при условии выполнения всех обязательств. Кроме того он подчеркнул, что процесс может показаться трудным, напомнив, что ряд балканских стран ждут членства на протяжении 20 лет.В свою очередь, Матернова на вопрос издания EUobserver о возможности вступления Украины в блок в 2030 году ответила, что подобные перспективы вполне реалистичны. Она также подчеркнула, что это может произойти в случае достижения справедливого и устойчивого мира по окончании конфликта на Украине.Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, будет ли Кремль согласен со вступлением Украины в ЕС, заявил, что вступление в ЕС является суверенным правом любой страны. При этом он уточнил, что речь идет об экономических интеграционных процессах. Саммит ЕС 14 декабря 2023 года принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. Сам по себе статус страны- кандидата, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.

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ес, украина, евросовет, шарль мишель, spiegel