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Апелляция уменьшила взыскание с "Мосметростроя" в пользу метро

Апелляция уменьшила взыскание с "Мосметростроя" в пользу метро - 24.02.2025, ПРАЙМ

Апелляция уменьшила взыскание с "Мосметростроя" в пользу метро

Девятый арбитражный апелляционный суд изменил решение нижестоящего арбитражного суда Москвы, который по иску Московского метрополитена взыскал с его крупного... | 24.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-24T12:55+0300

2025-02-24T12:55+0300

2025-02-24T12:55+0300

суд

арбитражный суд

мосметрострой

метро

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МОСКВА, 24 фев – ПРАЙМ. Девятый арбитражный апелляционный суд изменил решение нижестоящего арбитражного суда Москвы, который по иску Московского метрополитена взыскал с его крупного строительного подрядчика АО "Московский метрострой" 1 миллиард рублей неустойки; апелляция ограничилась взысканием 100 миллионов рублей, следует из опубликованной в понедельник резолютивной части постановления суда. "Решение… изменить… Взыскать… неустойку в размере 100 000 000 (сто миллионов) рублей… В удовлетворении остальной части требований отказать", - говорится в судебном акте. Первая инстанция в ноябре тоже удовлетворила иск частично - метрополитен требовал взыскать с ответчика около 1,3 миллиарда рублей неустойки. Стороны в 2016 году заключили договор стоимостью около 10,8 миллиарда рублей, по которому "Мосметрострой" обязался провести аварийно-восстановительные работы для усиления несущих конструкций и благоустройства вестибюлей, платформ и прилегающей территории станций "Студенческая", "Фили", "Багратионовская", "Филевский парк", "Пионерская", "Кунцевская", а также работы для усиления и восстановления несущих и ограждающих конструкций открытого участка пути от "Студенческой" до "Кунцевской" на Филевской линии московского метро. Завершить работы подрядчик должен был до конца 2022 года, однако стороны договорились отодвинуть срок на год, если "Мосметрострой" представит заказчику независимую банковскую гарантию. Ответчик получить гарантию не смог, и в марте 2024 года метрополитен обратился в суд с этим иском. Как отмечал истец, на февраль работы были выполнены частично – только на сумму около 6,1 миллиарда рублей. И истец насчитал договорную неустойку за нарушение сроков в размере около 1,3 миллиарда рублей. Согласно заявлению ответчика в суде, задержка вышла в том числе по вине заказчика, однако эти доводы были отклонены судом. В то же время суд удовлетворил ходатайство ответчика о снижении неустойки ввиду ее несоразмерности последствиям нарушения. Тем временем в феврале прошлого года на портале "ГИС Торги" сообщалось, что власти Москвы выставили на торги с начальной ценой 75 миллионов рублей 100% акций "Мосметростроя". Лот представлял собой более 1,5 миллиарда акций АО "Московский метрострой", принадлежащих Москве. В мае столичные власти отменили торги. "Мосметрострой" - многопрофильная строительная компания, занимается возведением объектов метрополитена, подземных, транспортных, гражданских и других сооружений. В структуре компании - 25 основных и специализированных дочерних обществ. "Мосметрострой" был образован в 1931 году и заложил основы отечественного метростроения. Осенью 2022 года власти Москвы консолидировали 100% акций "Мосметростроя", в котором городу с 2019 года принадлежал 51%.

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суд, арбитражный суд, мосметрострой, метро